Honor 10 kutu açılışı (VİDEO)

Honor 10 kutu açılışı videomuzda, geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı yapılan akıllı telefonun kutu içeriğine ve ilk izlenimine yakından bakıyoruz.

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Honor 10 özellikleri

Canlı renk seçenekleriyle öne çıkan model, cam ve metalin karışımı bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. 5.84 inç boyutlu IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük ve 19:9 görüntü oranını kullanan telefon, gücünü birçok üst düzey Huawei modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Kamera konusunda iddialı bir cihaz olan Honor 10, ön tarafında 24 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerasıyla geliyor. Bu kamera ile Portre modu ve stüdyo efektlerini kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta ise 24 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamera mevcut.

Honor 10 kutu açılışı & kutu içeriği

Cihazın şu anda Hepsiburada aracılığı ile 2.999 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satıldığını belirtelim. Elimize ulaşan örnekte USB Type-C kablosu, şarj adaptörü ve bir silikon kılıf çıktı. Ancak kutudan kulaklık çıkmadığını belirtelim.

Honor 10 teknik özellikleri ve fiyatı

Boyutlar: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm

Ekran: 5.84 inç / 1080 x 2280 Full HD+ / 19:9 görüntü oranı / 79.9% ekran kasa oranı

İşlemci: Kirin 970

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (microSD kart desteği yok)

Kamera: 16 MP (f/1.8) + 24 MP B/W (f/1.8) arka , 24 MP ön

Batarya: 3400 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Fiyat: 2.999 TL