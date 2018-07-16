Honor 10 kutu açılışı (VİDEO)

Honor 10 kutu açılışı videomuzda, geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı yapılan akıllı telefonun kutu içeriğine ve ilk izlenimine yakından bakıyoruz.
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Honor 10 özellikleri
Canlı renk seçenekleriyle öne çıkan model, cam ve metalin karışımı bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. 5.84 inç boyutlu IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük ve 19:9 görüntü oranını kullanan telefon, gücünü birçok üst düzey Huawei modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Kamera konusunda iddialı bir cihaz olan Honor 10, ön tarafında 24 MP‘lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerasıyla geliyor. Bu kamera ile Portre modu ve stüdyo efektlerini kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta ise 24 MP + 16 MP olmak üzere çift arka kamera mevcut.
Honor 10 kutu açılışı & kutu içeriği
Cihazın şu anda Hepsiburada aracılığı ile 2.999 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satıldığını belirtelim. Elimize ulaşan örnekte USB Type-C kablosu, şarj adaptörü ve bir silikon kılıf çıktı. Ancak kutudan kulaklık çıkmadığını belirtelim.
Honor 10 teknik özellikleri ve fiyatı
Boyutlar: 149.6 x 71.2 x 7.7 mm
Ekran: 5.84 inç / 1080 x 2280 Full HD+ / 19:9 görüntü oranı / 79.9% ekran kasa oranı
İşlemci: Kirin 970
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB (microSD kart desteği yok)
Kamera: 16 MP (f/1.8) + 24 MP B/W (f/1.8) arka , 24 MP ön
Batarya: 3400 mAh
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
Fiyat: 2.999 TL
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