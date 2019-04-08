Honda 2021’den sonra Türkiye’de otomobil üretmeyecek!

Japon otomobil devi Honda dün yaptığı açıklamada, Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasının ardından 2021 yılından sonra artık Türkiye’de otomobil üretimi yapmayacağını söyledi.

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Honda bu kararı neden aldı?

Uzak doğulu deneyimli marka bu kararı sektördeki elektrifikasyon gelişmeleri ve ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte üretim kapasitesinin sağlanması yüzünden aldığını belirtti. Üretici, otomobil ithalatı ve dağıtımı hizmetlerini içeren operasyonların ise devam edeceğini söyledi. Ayrıca bu kararın motosiklet bölümü için geçerli olmadığını ve motosiklet üretimine devam edileceğini belirtti.

1992 yılında Türkiye’ye gelen ünlü otomobil üreticisi, 1997 yılı sonundan itibaren ise imza otomobillerinden biri olan Civic modelinin seri üretimini gerçekleştirerek ülkemizdeki üretimlerini başlatmıştı.