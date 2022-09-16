Honda 13 Salı günü düzenlediği basın toplantısında, markanın 2050 yılına kadar tüm ürünlerinde ve kurumsal faaliyetlerinde beklenen karbon nötrlüğüne ulaşmak amacıyla elektrikli motosiklet sektöründeki gelecekteki girişimlerini duyurdu.

Öngörülebilir bir pazar genişlemesi öngören Honda, 2025 yılına kadar küresel olarak on veya daha fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Hedef, bu versiyonların yıllık satışlarını önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon adede yükselterek 3,5 milyon adede ulaşmak.

Model çeşitliliği, dünya çapındaki müşterilerin kullanım çeşitliliğini ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

Honda, 2025 yılına kadar ne tür motosikletler çıkarmayı planlıyor?

Basın toplantısında ürünleri sunan yöneticilere göre, Honda’nın stratejisinin bir kısmı, Hindistan’da da tanıtılması gereken Flex motosiklet modellerinin (E100) lansmanı ile özel olarak Brezilya’da geliştirilmeye başlandı.

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Planlama ayrıca 2023’ten itibaren E20 flex modellerinin ve 2025’te E100’ün piyasaya sürülmesini de içeriyor.

Japon devi, ticari kullanıma yönelik olanlara (Honda e: Business Bike) ek olarak, 2024 ile 2025 yılları arasında Asya, Avrupa ve Japonya’da günlük ulaşım için iki elektrikli motosiklet planlıyor.

EM’ler (elektrikli mopedler) ve EB’ler (elektrikli bisikletler) segmentinde Honda’nın 2024 yılına kadar Asya, Avrupa, Japonya ve Çin’de beş kompakt ve uygun fiyatlı model piyasaya sürmesi bekleniyor.

Honda ayrıca 2024 ve 2025 yılları arasında Japonya, ABD ve Avrupa için “gelecek nesil için” tasarlanan Kids Fun EV modeline ek olarak üç adet yüksek hacimli elektrikli model hazırlıyor.