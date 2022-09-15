Çarşamba günü yayınlanan bir SEC dosyasına göre Twilio, büyük bir yeniden yapılanma planının bir parçası olarak işgücünün %11’ini işten çıkaracak.

Twilio’nun 31 Aralık 2021 itibariyle 7.867 çalışanı vardı.

Bulut iletişim yazılımı üreticisi, 2023’te kârlılık için çabalıyor ve yeniden yapılanma, faaliyet marjlarını iyileştirmeyi, daha iyi bir satış kapasitesi yaratmayı ve işletme maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Twilio CEO’su Jeff Lawson, çalışanlara yazdığı bir mektupta, şirketin daha verimli çalışmak ve şirketin yatırımlarını öncelikleriyle uyumlu hale getirmek için personeli işten çıkarmaya karar verdiğini söyledi. Kararın “son derece zor” olduğunu, aynı zamanda “akıllıca ve gerekli” olduğunu söyledi.

Lawson, “Twilio, son birkaç yılda şaşırtıcı bir oranda çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ancak en önemli şirket önceliklerimize yeterince odaklı bir büyüme değildi. Bu kararların ve bu işten çıkarmanın zor kararının sorumluluğunu alıyorum” dedi.

Lawson, etkilenen çalışanların şirketin daha verimli çalışabilecekleri ve müşterilerin “çok fazla insan müdahalesi olmadan başarılı olabilecekleri” alanlarda olduğunu söyledi.

Twilio, yeniden yapılanma planıyla ilgili olarak 70 milyon dolar ile 90 milyon dolar arasında ücret ödemeyi beklediğini söyledi.

Twilio’nun hisseleri çarşamba günü %10 değer kazandı.

Twilio nedir?

Twilio, telefon görüşmeleri, sms ve web hizmeti API’ları kullanarak diğer iletişim işlevlerini gerçekleştirebileceğiniz Amerika temelli bir bulut hizmetidir.

https://www.twilio.com/