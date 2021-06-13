Kripto Para
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağı hakkında “bir işe yaramaz” diyor
Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağına yönelik konuştu. Bakan Wopke Hoekstra, kripto para birimlerinin yasaklanmasının bir işe yaramayacağını düşündüğünü ifade etti.
Hollanda Maliye Bakanı, yaptığı bir açıklamada kripto para yasağı hakkında konuştu. Kripto paralara yönelik endişeleri anladığını dile getiren bakan, bu alana yönelik bir yasaklamanın işe yaramayacağını söyledi.
Hollanda’nın ekonomi politikalarına yönelik yorumlar yapan analiz bürosu direktörü (CPB) Hasekamp, geçtiğimiz günlerde Bitcoin dahil olmak üzere kripto paralar yönelik geç kalınmadan bir yasaklama gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ise bu tarz bir yasağın işe yaramayacağını belirtti. Bakan, kripto paraları yasaklamak yerine onları denetlemenin daha önemli olduğunu vurguladı:
“Şu ana kadarki gözlemlemelerim denetlemenin yasaklardan daha etkili olduğu. Kripto para sahiplerine ve sağlayacılarına yapılacak denetimler daha önemli. Örnek olarak geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hollanda Merkez Bankası (DNB) bu piyasada etkin olan şirketleri denetlemeye başladı.”
Bakan Hoekstra, kripto paraların aşırı volatil doğasından dolayı insanların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.
Diğer taraftan analiz bürosu direktörü Hasekamp ise kripto paralara yönelik sert yorumlarını sürdürüyor. Kripto paraların bir gün mutlaka çöküşlerinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Hasekamp, bu tür paraların hiçbir değerinin olmadığını, popülerliklerinin de insanların yoğun ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.
Hasekamp’ın bu düşüncelerine karşıt görüşte olanlar ise yalnızca Bakan Hoekstra değil. Hisse senetleri piyasaları uzmanı Jacob Schoenmaker, kripto paralar için “değeri yok” ifadelerine şu şekilde karşılık veriyor:
“Kripto paraların hiç gerçek değeri yok mu? Bunu euro için de söyleyebiliriz. Paranın değerinin olmasının sebebi insanların ona güvenmesidir. 50 euroluk bir kağıt paranın değeri aslında 2 senttir. Tabii ki tüm bunlar Bitcoin için de geçerlidir. ”
Kripto para piyasasında yakından tanınan isim Michaël van de Poppe da konu hakkında şunları söylüyor:
“Herkes bana Hollanda’da kripto paraların yasaklanıp yasaklanmayacağını soruyor. Ancak genel görüş Central Planning Office (CPB) Başkanı’nın aptal olduğu yönünde. Bitcoin burada yasaklanmayacak.”
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Kripto Para
Bitcoin Taproot güncellemesi kasımda devreye giriyor! Taproot nedir?
Bitcoin için beklenen Taproot güncellemesi kasım ayında devreye girecek. 2017 yılındaki SegWit güncellemesinin ardından Bitcoin blok zincir ağındaki en büyük yükseltme olacak olan Taproot için gerekli olan 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşıldı. Taproot için hazır olduğunu gösteren blokların 1815’i aşması ile birlikte kasım ayında 709.632 numaralı blok aktive edilmek üzere kilitlendi. Peki, Bitcoin ağını gizlilik odaklı hale getirip daha da hızlandıracak olan Taproot nedir?
Bitcoin ağının Taproot yükseltmesi çalışmaları aylardır sürüyor. Güncellemenin aktive edilebilmesi için gereken madenci desteği bu zamana kadar alınamamıştı. Artık, yükseltmenin kilitlenmesi için gereken 1815 Taproot sinyal bloğuna ulaşılarak güncelleme %90 oranında onaya ulaştı. Kilitlenen yükseltme kasım ayında devreye girecek.
Taproot nedir?
Taproot, Bitcoin komut dizinlerinin gizliliğini artırmayı ve karmaşık işlemler ile ilgili diğer etkenleri iyileştirmeyi sağlayacak olan bir çatallanmadır. Kullanıcıların işlemleri zaman zaman çoklu imza gereklilikleri, zaman kilitli serbest bırakmalar gibi özelliklerden dolayı karmaşık hale gelebilmekte. İşlemler gerçekleştiği zaman, komut dizinleri Bitcoin blok zincirinde halka açık hale gelir ve işlemde yer alan kişiler hakkındaki bazı ayrıntılar açığa çıkar. Taproot yükseltmesi ile birlikte, yapılan bir Bitcoin işleminin bu özellikleri içeren tüm parçaları gizli hale gelebilecek. Yani yapılan işlem bu özelliklere sahip olsa bile, tek bir işlem gibi görünecek ve gizlilik konusunda önemli bir artı gelmiş olacak. Bu, Schnorr imzaları olarak bilinen teknolojiden faydalanılarak gerçekleşecek.
Taproot’un faydaları
- Taproot yükseltmesi ile birlikte ağa gelecek en önemli özelliklerden biri, ağdaki karmaşık işlemlerin gerçekleşebilmesi için gereken veri miktarının azalacak olması,
- Schnorr imzaları teknolojisi ile birlikte gizliliğin iyileşmesi,
- İşlem maliyetlerinin azalması.
Gizlilik açısından önemli olan bu yükseltme, Bitcoin ağında gizliliği savunanlar için olumlu bir durum. Taproot, bir Bitcoin işlemi gerçekleştiğinde Bitcoin komut dizininin çalıştığının saklanmasını mümkün hale getirir. Taproot kullanarak Bitcoin işlemi gerçekleştirmek, gerçekleştirilen işlemi bir Lightning Ağı kanalında, P2P (peer to peer) işlemde ya da smart contractta görülemez hale getirir. Halka açık bir ağda bu işlemlerden herhangi birini izleyen kimse, P2P işlemden başka bir şey göremez. Ancak bu, alıcı ve göndericinin cüzdanlarının görünürlüğünü etkilemez.
Taproot yükseltmesi ile birlikte Bitcoin blok zinciri, Ethereum blok zinciri gibi daha dinamik zincirlere ayak sağlamayı kolaylaştıracak. Bilindiği gibi Ethereum ağı için de oldukça önemli olan ve heyecanla beklenen bir ETH 2.0 güncellemesine hazırlanılmakta. ETH 2.0 ile beraber Ethereum ağındaki işlem maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.
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Kripto Para
Nvidia CEO’su Ethereum hakkında önemli açıklamalar yaptı!
Dev teknoloji şirketi Nvidia’nın CEO’su Ethereum hakkında önemli açıklamalar yaptı. Nvidia CEO’su Ethereum ’un PoS yapısı ve değeri hakkında görüşlerini açıkladı. CEO Jensen Huang, yaptığı açıklamada Ethereum ağının yeni yapısı olarak görülen PoS (Proof of Stake) ağını desteklediğini bildirdi.
Nvidia, Ethereum ağında madencilik yapanlar için önemli şirketlerin başında geliyor. Ethereum ve Ethereum gibi ağlarda GPU tabanlı madenciliğin temelinde Nvidia ekran kartları bulunuyor. Öyle ki son zamanlarda hızla artan popülarite nedeniyle ekran kartı konusunda kıtlık yaşandığı bile görülüyor. Şirket, yapmış olduğu açıklamalarda ekran kartlarını gerçekten oyun oynamak için almak isteyenlerin fırsatlarını artırmak için pek çok değişiklik yapılacağını ifade etmişti. Bunun için yapılan ilk işlem ise ekran kartlarının hash gücünün azaltılmasıydı. GeForce ekran kartlarını üreten Nvidia, GeForce RTX 3060’ın madenciler tarafından yoğun şekilde talep görmesinin ardından bu kartın oyuncular için olduğunu belirtmiş ve kartın hash gücünü kısıtlamıştı. Ardından şirket, madencilik işlemi için CMP adlı yeni bir ürün çıkardı.
Nvidia CEO’su Jensen Huang ise şirketin bu açıklamalarının aksine Ethereum’a destek verdiğini söyledi. CEO, Ethereum ağının yeni yapısı PoS’u desteklediğini ifade etti.
Huang’a göre Ethereum, birçok insan tarafından güvenilirliğini ve geleceğini kanıtlamış bir ağ. CEO, DeFi’ın da son zamanlarda hızlı yükselen büyümesi göz önünde bulunduğunda, pek çok insanın DeFi ya da başka projeler için Ethereum’a güvendiğini söylüyor.
PoS için oldukça heyecanlı
Nvidia CEO’su Jensen Huang, Ethereum ağının yeni versiyonu olan PoS için heyecanlı olduğunu ve PoS’un gelmesi için en iyi zaman olduğunu düşündüğünü söylüyor.
“PoS konusunda heyecanlı mıyım? Tabii ki evet. Ethereum o kadar büyük ilgi çeken bir seviyeye geldi ki, bunu yapan bir ASIC cihazı üretilmesini ya da başka bir metod bulunmasını isterdim.”
Daha değerli hale gelecek
Ethereum’un EIP-1559 olarak da bilinen güncellemesini alması ile birlikte, daha da çok değerleneceğini düşünen Huang, şunları söylüyor:
“Ethereum’un artık daha değerli olacağı görüldü. İşlemlerin çok daha hızlı olacağı bir gelecek var. Bu blokzincir üzerinde çok fazla proje inşa edildiği için bence çok daha değerli olacak.”
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Kripto Para
Shiba Inu NFT 4 milyon dolara satıldı!
Kripto para piyasasının popüler altcoini ve Elon Musk’ın da gözdesi Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu, NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Açık artırmaya çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara alıcı bularak satıldı.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi Dogecoin’in popüler Shiba Inu köpeği NFT olarak açık artırmaya çıkmıştı. Bu yıl özellikle Elon Musk ile birlikte fazlasıyla yıldızı parlayan Dogecoin’in ikonik köpeği Shiba Inu da en az DOGE kadar popüler oldu. Bu durum, NFT piyasasında da etkisini gösterdi. NFT şeklinde satışa çıkan Shiba Inu, 4 milyon dolara satıldı.
Twitter hesabının @PleasrDAO olduğunu bilinen ancak gerçek kimliği açıklanmayan alıcı, NFT için 1696 ETH ödeme yaptı.
4 milyon dolar değerindeki 1696 ETH, Japonya’daki bir anaokulu öğretmeni olan Atsuko Sato’ya gitti. Popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si, NFT pazar yeri olan Zora’da 3 gün süren bir açık artırma sonucu satıldı.
Verilen bilgilere göre NFT için ilk teklif 8 Haziran günü 6.5 ETH ile geldi. Ardından bu teklifler hızla yükselmeye başladı. 3 gün süren açık artırma sonucunda da popüler köpek Shiba Inu’nun NFT’si 1696 ETH fiyat teklifi ile satıldı.
Shiba Inu aslında 2010 yılından beri Reddit ve Tumblr gibi platformlarda oldukça popüler. Ancak Dogecoin’in sembolü olarak piyasa çıkması, onu artık herkesçe tanınan ikonik bir görsel haline getirdi. Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimlerin de DOGE’a olan ilgileri sayesinde ekstra yükselen popülarite, milyon dolarlık bir değere ulaşmış oldu.
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