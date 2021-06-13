Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağı hakkında “bir işe yaramaz” diyor

Hollanda Maliye Bakanı kripto para yasağına yönelik konuştu. Bakan Wopke Hoekstra, kripto para birimlerinin yasaklanmasının bir işe yaramayacağını düşündüğünü ifade etti.

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Hollanda Maliye Bakanı, yaptığı bir açıklamada kripto para yasağı hakkında konuştu. Kripto paralara yönelik endişeleri anladığını dile getiren bakan, bu alana yönelik bir yasaklamanın işe yaramayacağını söyledi.

Hollanda’nın ekonomi politikalarına yönelik yorumlar yapan analiz bürosu direktörü (CPB) Hasekamp, geçtiğimiz günlerde Bitcoin dahil olmak üzere kripto paralar yönelik geç kalınmadan bir yasaklama gelmesi gerektiğini ifade etmişti. Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ise bu tarz bir yasağın işe yaramayacağını belirtti. Bakan, kripto paraları yasaklamak yerine onları denetlemenin daha önemli olduğunu vurguladı:

“Şu ana kadarki gözlemlemelerim denetlemenin yasaklardan daha etkili olduğu. Kripto para sahiplerine ve sağlayacılarına yapılacak denetimler daha önemli. Örnek olarak geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Hollanda Merkez Bankası (DNB) bu piyasada etkin olan şirketleri denetlemeye başladı.”

Bakan Hoekstra, kripto paraların aşırı volatil doğasından dolayı insanların yatırım yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

Diğer taraftan analiz bürosu direktörü Hasekamp ise kripto paralara yönelik sert yorumlarını sürdürüyor. Kripto paraların bir gün mutlaka çöküşlerinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Hasekamp, bu tür paraların hiçbir değerinin olmadığını, popülerliklerinin de insanların yoğun ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Hasekamp’ın bu düşüncelerine karşıt görüşte olanlar ise yalnızca Bakan Hoekstra değil. Hisse senetleri piyasaları uzmanı Jacob Schoenmaker, kripto paralar için “değeri yok” ifadelerine şu şekilde karşılık veriyor:

“Kripto paraların hiç gerçek değeri yok mu? Bunu euro için de söyleyebiliriz. Paranın değerinin olmasının sebebi insanların ona güvenmesidir. 50 euroluk bir kağıt paranın değeri aslında 2 senttir. Tabii ki tüm bunlar Bitcoin için de geçerlidir. ”

Kripto para piyasasında yakından tanınan isim Michaël van de Poppe da konu hakkında şunları söylüyor: