Filmlerin gerçek olmadığına dair daha fazla kanıta ihtiyacınız varsa, Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk iki filminin teknik danışmanı Craig Lieberman’ı dinlemek yeterli. Lieberman, tüm bu harika arabaların gerçekte olduklarından çok daha hızlı görünmesini sağlayan film büyüsünü ortaya çıkarıyor ve ilk iki Hızlı ve Öfkeli filminde birçok arabanın ne kadar hızlı ve yavaş olduğunu gösteriyor.

Hızlı ve Öfkeli bizi kandırıyor mu?

Brian’ın ilk filmdeki Mitsubishi Eclipse’i, çeyrek mil mesafeyi 10 saniyede tamamlayacakmış gibi görünüyor, ancak aslında hafifçe değiştirilmiş, doğal emişli 2.0 litrelik dört silindirli motorundan yalnızca 125 beygir gücü üretiyor. Arabanın gerçek dünyada saatte 60 mil hıza ulaşması için dokuz saniyeye ihtiyacı var ve çeyrek mili çok kötü bir 16 saniyede tamamlıyor.

Jessi’nin Volkswagen Jetta’sı, yalnızca 150 beygir gücü ve 10 saniyelik 0-60 hızıyla bir gösteri arabası olacak şekilde inşa edilmiş. Çeyrek mili tamamlamak 18 saniye sürüyor ama araçların çekim için hiçbir zaman hızlı olmasına gerek yok. Lieberman, Hızlı ve Öfkeli filmlerindeki araba gösterilerinin yüzde 90’ının saatte 60 milin altında gerçekleştiğini ve bunun üzerinde hız gerektiren gösterilerde, bu hızlara ulaşmak için uzaktan kumandalar veya kablolar kullanıldığını ortaya koyuyor. Kurgu, ses miksajı ve diğer hileler sinemaseverler için hız yanılsamasını yaratıyor.

Ancak bazı arabaların bazı etkileyici performansları var. Dom’un Mazda RX-7’si 305 beygir gücü üretiyor ve 5-6 saniye aralığında 0-60 hızına ulaşabiliyor. Leon’un Nissan GT-R R33’ü de hızlı ve gerçek dünyada çeyrek mil mesafeyi 10 saniyede tamamlamayı başarıyor.

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Hızlı ve Öfkeli serisinin filmlerindeki arabaların gerçek hızlarını ve performanslarını bilmek, film büyüsünün nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor. Lieberman’ın açıklamaları, bu ikonik serinin arkasındaki gerçekleri gözler önüne seriyor.