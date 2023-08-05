Günümüzde Türkiye’de TurkNet ile 1000 Mbit/sn hızında indirme ve yükleme sunabilen GigaFiber’in yanı sıra 1 Mbit’ten 1000 Mbit’e kadar olan farklı hızlara internet paketleri bulunuyor.

İlginizi çekebilir; TurkNet’in GigaFiber’li Arkadaşını Getir kampanyası, hem sizi hem arkadaşlarınızı sevindiriyor

Detaylı bilgi için; https://hwp.to/TurkNetGigaFiber

Not: Bu video TurkNet desteği ile hazırlanmıştır.

Peki sırasıyla 1 Mbit / 8 Mbit / 16 Mbit / 25 Mbit / 50 Mbit / 100 Mbit ve 1000 Mbps hızlarındaki internetin farklarını ve sunduğu avantajları Aydoğan bu videoda aktarıyor.

TurkNet’te geçtiğimiz dönemde başlayan GigaFırsat kampanyası ile 249,90 TL olan GigaFiber hizmeti ilk 6 ay 179,90 TL avantajı ile sunuluyor. Aynı zamanda Ardaşını Getir kampanyasına başlayan TurkNet, arkadaşını GigaFiber hizmetine taşıyan üyeleri ve yeni aboneye de 179,90 TL’tlik avantajlı fiyatı sunabiliyor. TurkNet GigaFiber altyapısında olmayan arkadaşlarınız için ise sizin ve arkadaşınızın 1 aylık internet bedeli 6 ay boyunca faturaya indirim olarak yansıyacak.

TurkNet’in GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli (Gebze)’de bulunmaktadır.