TurkNet GigaFiber’li Arkadaşını Getir kampanyası sayesinde kullanıcılar 1.000 Mbps eşit download (indirme) ve upload (yükleme) hızıyla birlikte avantajlı fiyatlardan faydalanabilecek.

TurkNet, daha çok kullanıcıyı GigaFiber’in eşsiz hızına ulaştırmayı amaçlıyor

TurkNet’in GigaFiber’li Arkadaşını Getir kampanyası, dünya standartlarında internet hızına ulaşmak isteyen kullanıcılar için muhteşem bir fırsat sunuyor. Daha çok kullanıcıyı TurkNet GigaFiber hızına ulaştırmayı amaçlayan TurkNet, hem mevcut hem de yeni kullanıcılarına sunduğu avantajla hem onların hem de sevdiklerinin yüksek hızda interneti en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

TurkNet’in bu eşsiz kampanyası sayesinde, sevdiklerini dünya hızıyla tanıştıran herkes büyük kazanç elde ediyor. TurkNet GigaFiber altyapısında olan arkadaşını TurkNet GigaFiber hızına davet edenler, sınırlı süre için ilk 6 ay 249,90 TL yerine 179,90 TL ödeyerek yüksek hızların keyfini doyasıya çıkarabiliyor.

TurkNet GigaFiber altyapısı olmayanlar da fırsatlardan yararlanabiliyor

GigaFiber altyapısı olmayanlar ise, tanıdıklarını TurkNet’e davet ettiklerinde kazanmaya devam ediyor. Sınırlı süre için geçerli olacak kampanyada, TurkNet’liler GigaFiber’li olmayan sevdiklerini de TurkNet hızına davet ederek, hem kendileri hem de sevdikleri 1 ay ücretsiz internet fırsatından yararlanıyorlar.