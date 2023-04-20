Daha önce telefonunuzu çaldırdıysanız, bunun ne kadar yıkıcı olacağını tahmin edebilirsiniz. Eğer bunun üstüne bir de hırsızlar telefona girebildiyse acı iyice katlanır. ABD’nin ünlü bir gazetesinde yayınlanan son rapor, iPhone’unuzdaki bir güvenlik ayarının nasıl bir hırsızın en iyi arkadaşı olabileceğini ortaya koyuyor! Hırsızlar demek bu yüzden iPhone tercih ediyormuş!

İşte Hırsızların iPhone Çalmak İçin Kullandığı Yöntem!

Aynı gazete, birkaç ay önce hedefin telefonunu çalmadan önce iPhone sahiplerinin parolalarını yazmalarını izleyen hırsızlar hakkında da bir rapor yayınlamıştı. Sadece bir iPhone ve bir parola ile bir hırsız, alışveriş yapmak için Apple Pay’i kullanmak da dahil olmak üzere kullanıcıya türlü zararlar verebiliyor.

Birçok kurban sonunda tüm paralarını geri alabilse de, dosyaları, fotoğrafları, videoları ve kişileri geri almak, özellikle de hırsız bir kurtarma anahtarı oluşturarak sahibini Apple hesabına erişimden alıkoyduğunda çok daha zor.

Apple, kullanıcı hesaplarının güvenliğini artırmak için 2020 yılında kurtarma anahtarlarını kullanıma sundu. Rastgele oluşturulmuş 28 karakterlik bir kod olan bu kurtarma anahtarını oluşturursanız, hesap kurtarma otomatik olarak kapanıyor. Apple hesabınızı kurtarmanız gerekiyorsa, bu kodu sağlamanız gerekiyor. Bu temelde daha güvenli ama aynı zamanda daha riskli.

Apple, destek sitesinde hesap kurtarmanın “parolanızı sıfırlamak için yeterli bilgiye sahip olmadığınızda Apple ID hesabınıza geri dönmenize yardımcı olacak bir işlem” olduğunu söylüyor. Sorun şu ki, eğer bir hırsız iPhone’unuza ve parolanıza sahipse, telefonunuzun kilidini açabilir ve sizi Apple hesabınızdan atmak için bir kurtarma anahtarı oluşturabilir. Zaten bir kurtarma anahtarınız olsa bile, hırsızlar yeni bir tane oluşturup sizi yine hesabınıza ulaşmaktan alıkoyabilir.

Bir Apple sözcüsü, konu hakkında “Bu deneyimi yaşayan insanları anlıyoruz ve ne kadar nadir olursa olsun kullanıcılarımıza yönelik tüm saldırıları çok ciddiye alıyoruz. Kullanıcılarımızın hesaplarını ve verilerini korumak için her gün yorulmadan çalışıyoruz ve bunun gibi yeni ortaya çıkan tehditlere karşı her zaman ek korumalar araştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ne yazık ki bu sorunun net bir çözümü yok. Bir hırsız telefonunuza şifrenizle birlikte erişim sağlarsa, bir kurtarma anahtarı oluşturmamasını sağlamak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz en iyi şey, Face ID’yi mümkün olduğunca sık kullanmak. Eğer bir parola kullanıyorsanız, bunu daha karmaşık hale getirin. Ayarlar > Face ID ve Parola > Parolayı Değiştir > Parola Seçenekleri’ne gidin ve Özel Alfanümerik Kod’u seçin. En azından, birisinin telefonunuza yan gözle bakarak parolanızı ezberlemesi o kadar kolay olmayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ciddi bir güvenlik açığı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!