Hindistan’ın bir numarası Xiaomi!

Xiaomi onuncu yılıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi de pazar payıyla ve satış grafikleriyle anlayabiliyoruz. 2021 ikinci çeyrek sonuçlarına göre Xiaomi Hindistan’ın en çok popülerliğe sahip olan markası oldu.

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Akıllı telefon pazarında tüm dünyada büyümeye devam eden Xiaomi, Hindistan’ı da domine etti. Hindistan’ın en büyük teknoloji haber sitelerinden birisi olan 91mobiles Twitterdan yaptığı paylaşımla Xiaomi’nin Hindistan’daki en popüler 1o telefon markasından birinci olduğu bir liste paylaştı.

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Bu listeye göz attığımızda birinciliği Xiaomi üstlenirken ikinci marka ise giderek büyüyen bir fan kitesine sahip olan realme yer aldı. Üçüncü olarakta Samsung kendine yer bulurken sonrasında sırasıyla vivo, OnePlus, OPPO, Motorola, Infinix, Apple ve Tecno Mobile yer alıyor. Apple’ın Hindistan’da pazar payının düşük olmasının ve diğer Android üreticilerinde geride kalmasının en büyük sebeplerinden birisi de Apple’ın yüksek fiyatlı akıllı telefonlar çıkarması olarak görülüyor. Bunun dışında Motorola’nın listede olması da şaşırtan sonuçlardan bir tanesi. Diğer tüm markaların uygun fiyatlı telefonları sayesinde listede kendine yer bulduğunu hatırlatalım.

Hindistan’ın en popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 10

Listedeki telefonlara baktığımızdda birinciliği Xiaomi Redmi Note 10 alıyor. Redmi Note 10 sadece Hindistan’da değil tüm dünyada da ilgiyle karşılanan telefonların başında geliyor. Özellikle Redmi Note ailesinde ilk defa kullanılan AMOLED ekran ve stereo hoparlör gibi özellikleriyle ve fiyat/performans oranının yüksek olması sebebiyle çok seviliyor. Redmi Note 10’u hemen arkasında realme 8 Pro yer alıyor. Zaten marka bazındaki popülerlikte de ikinci sırada realme’yi görmüştük. Listenin geneline baktığımızda orta seviye telefonların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hindistan gibi gelir düzeyi görece düşük olan ülkelerde orta seviyede olan telefonların daha popüler olmasının da normal olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte listede amiral gemisi seviyesinde olan telefonlar da yok değil. OnePlus’ın en yeni teknolojilerini içerisinde barındırdığı ve Hasselblad ile kamera konusunda yatırımlar yapılan telefon OnePlus 9 Pro yedinci sırada kendisine yer bulmuş. Bununla birlikte tam bir performans canavarı olan vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 7 ile listeye girmeyi başarmış.

Dikkat çeken bazı telefonlar da yok değil. Özellikle şuanda ülkemizde satışı olmayan ve belirli pazarlara yönelik çıkarılan telefonlar mevcut. Bunladan bazıları Samsung tarafında Galaxy F12 ve Galaxy F62 modelleri, OnePlus tarafında OnePlus Nord CE 5G ve yakında ülkemizde de satışının olmasını beklediğimiz realme 8 ve realme 8 pro modelleri.