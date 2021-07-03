Akıllı Telefonlar
Hindistan’ın bir numarası Xiaomi!
Xiaomi onuncu yılıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi de pazar payıyla ve satış grafikleriyle anlayabiliyoruz. 2021 ikinci çeyrek sonuçlarına göre Xiaomi Hindistan’ın en çok popülerliğe sahip olan markası oldu.
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Akıllı telefon pazarında tüm dünyada büyümeye devam eden Xiaomi, Hindistan’ı da domine etti. Hindistan’ın en büyük teknoloji haber sitelerinden birisi olan 91mobiles Twitterdan yaptığı paylaşımla Xiaomi’nin Hindistan’daki en popüler 1o telefon markasından birinci olduğu bir liste paylaştı.
Bu listeye göz attığımızda birinciliği Xiaomi üstlenirken ikinci marka ise giderek büyüyen bir fan kitesine sahip olan realme yer aldı. Üçüncü olarakta Samsung kendine yer bulurken sonrasında sırasıyla vivo, OnePlus, OPPO, Motorola, Infinix, Apple ve Tecno Mobile yer alıyor. Apple’ın Hindistan’da pazar payının düşük olmasının ve diğer Android üreticilerinde geride kalmasının en büyük sebeplerinden birisi de Apple’ın yüksek fiyatlı akıllı telefonlar çıkarması olarak görülüyor. Bunun dışında Motorola’nın listede olması da şaşırtan sonuçlardan bir tanesi. Diğer tüm markaların uygun fiyatlı telefonları sayesinde listede kendine yer bulduğunu hatırlatalım.
Hindistan’ın en popüler telefonu Xiaomi Redmi Note 10
Listedeki telefonlara baktığımızdda birinciliği Xiaomi Redmi Note 10 alıyor. Redmi Note 10 sadece Hindistan’da değil tüm dünyada da ilgiyle karşılanan telefonların başında geliyor. Özellikle Redmi Note ailesinde ilk defa kullanılan AMOLED ekran ve stereo hoparlör gibi özellikleriyle ve fiyat/performans oranının yüksek olması sebebiyle çok seviliyor. Redmi Note 10’u hemen arkasında realme 8 Pro yer alıyor. Zaten marka bazındaki popülerlikte de ikinci sırada realme’yi görmüştük. Listenin geneline baktığımızda orta seviye telefonların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hindistan gibi gelir düzeyi görece düşük olan ülkelerde orta seviyede olan telefonların daha popüler olmasının da normal olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte listede amiral gemisi seviyesinde olan telefonlar da yok değil. OnePlus’ın en yeni teknolojilerini içerisinde barındırdığı ve Hasselblad ile kamera konusunda yatırımlar yapılan telefon OnePlus 9 Pro yedinci sırada kendisine yer bulmuş. Bununla birlikte tam bir performans canavarı olan vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 7 ile listeye girmeyi başarmış.
Dikkat çeken bazı telefonlar da yok değil. Özellikle şuanda ülkemizde satışı olmayan ve belirli pazarlara yönelik çıkarılan telefonlar mevcut. Bunladan bazıları Samsung tarafında Galaxy F12 ve Galaxy F62 modelleri, OnePlus tarafında OnePlus Nord CE 5G ve yakında ülkemizde de satışının olmasını beklediğimiz realme 8 ve realme 8 pro modelleri.
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Akıllı Telefonlar
Huawei, dünya çapındaki çip mühendislerini işe alıyor!
Huawei, ortaya çıkan son raporlara göre yeni misyonu çerçevesinde dünya çapındaki çip mühendislerini işe almaya başladı. İşe alımların odak noktası sadece Çin değil, küresel olarak pek çok deneyimli çip mühendisi artık Huawei bünyesinde çalışacak. Şirket, Münih, İstanbul ve Kanadalı yazılım geliştiricileri özel olarak seçmeyi düşünüyor. Buna ek olarak Çin ana karasında ve diğer ülkelerde yüzlerce doktora öğrencisi, bu alanda çalışmalar yapıyor.
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Huawei, hangi departmanlarda işe alım yapacak?
Huawei’nin çeşitli işe alım platformlarında açtığı boş pozisyonlara bakarsak, tamamen yapay zekaya yöneldiğini görebiliriz. Başlıca pozisyonlar, yapay zeka algoritmaları, otonom sürüş, yazılım ve bilgi işlem olarak sıralanıyor. Ayrıca Huawei, çip endüstrisinin pek çok alanında aktif olarak kendini göstermeyi hedefliyor. Bu yıl haziran ayı itibariyle Nikkei, Çinli şirketlerin verilerini analiz etti. Ardından Huawei’nin çiple ilgili 10 şirkete daha yatırım yaptığını tespit etti. Huawei, Nikkei ile yatırım stratejisi hakkında röportaj yaptığında bu konuyla ilgili yorum yapmadı.
ABD’nin Huawei’ye getirdiği yasaklardan bu yana şirket farklı işletmelere odaklanmaya başladı. ABD, Huawei’nin yalnızca akıllı telefon sektöründe ilerlemesini engelledi. Ancak diğer sektörlerde firma önemli ölçüde yol aldı. Örneğin, şirket artık akıllı otomobiller için bileşenler üretiyor. Aslında genel olarak bakıldığında Huawei, yasakların ardından akıllı araç teknolojisi gibi sektörlere daha fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca şirket, kendi işletim sistemini de bu dönemde geliştirmeye başladı. Şu an itibariyle milyonlarca kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçmiş durumda. Yeni işletim sisteminin resmi duyurusunun ardından, 10 milyondan fazla kişi bu platforma geçiş yaptı. 2-15 Haziran verilerine bakıldığında HarmonyOS’un 18 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdilik bu kullanıcıların çoğunun Çin’de olduğunu söyleyebiliriz.
HarmonyOS 2.0, verilere göre %71.7 oranında erkekler, %28.3 oranında ise kadınlar tarafından kullanılmakta. Yaş açısından baktığımızda ise kullanıcıların %45’inin 16-25 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte HarmonyOS’a geçen kullanıcıların, %44.6’sı Mate 30 serisi, %30.6’sı ise P40 serisi kullanıcılarından oluşuyor. Üçüncü sırada ise %15.7 ile şirketin son amiral gemisi serisi olan Mate 40 serisi yer alıyor. Şirkete göre bu yılın sonuna kadar 300 milyon kullanıcı HarmonyOS işletim sistemine geçiş yapacak. Bu sayının 100 milyonu Huawei harici bir cihazda kullanımda olacak.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye
Türk Telekom’un Oppo A15 modeli modeli için geçerli olarak başlattığı, ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, gelen yoğun müşteri talebi sonrasında Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksiti Türk Telekom tarafından karşılanacak.
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Türk Telekom’dan “İki Taksit Bizden” kampanyası
Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo’nun A15 modeli için Türk Telekom’un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, müşterilerden gördüğü yoğun ilgi sonrası Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
6.5 inç boyuta ve 1600 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş bir ekrana sahip. Yapay zeka destekli üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13 MP ana kamera bulunurken; 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kıldığı gibi, farklı tarzda çekimler yapabilmenizi de sağlıyor. A15’in ön tarafında ise 5 MP bir özçekim kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup; ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2 GB RAM yer alırken dahili depolamada 32 GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise cihazın depolama kapasitesi 256GB’a kadar yükseltilebiliyor.
Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden edinebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G, Çok Merak Edilen Dimensity 700 İşlemcisiyle Nihayet Satışta!
Xiaomi’nin geçmişte çok beğenildiğini ve yüksek miktarlarda sattığını gördüğümüz Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10 5G, çok merak edilen Dimensity 700 işlemcisiyle beraber nihayet satışa sunuldu. Tüm operatörlerde ve yetkili satış noktalarında Redmi Note 10 5G için tavsiye edilen satış fiyatı ise 3.649 TL olarak belirlenmiş durumda. Yani Redmi Note 10 5G satın almak isteyen kullanıcılar, 3.649 TL’den başlayan fiyatlarla Redmi Note 10 5G’ye ulaşabilecekler.
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MediaTek Dimensity 700, ülkemizde göreceğimiz ilk Dimensity işlemci olacak
MediaTek Dimensity 700, 7 nm üretim teknolojisi, çift 5G SIM destekli kart yuvası ve entegre modemi ile amiral gemisi düzeyinde güç sunmaya çalışan bir işlemci. Redmi Note 10 5G, sektördeki en uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Eğer 5G şebekesini kullanabilecek şartlara sahipseniz; Redmi Note 10 5G ile, 5G’nin bütün avantajlarını tecrübe etmeye, uygun bir fiyatla başlayabilirsiniz.
90Hz tazeleme hızına sahip 6,5 inç AdaptiveSync nokta çentikli ekrana sahip olan Redmi Note 10 5G, 30 Hz veya 60 Hz’de video akışından sosyal medyadaki içerikleri izlemeye veya 90Hz’de oyun oynamaya kadar tüm içeriklere uygun bir performans deneyimi ve optimum pil optimizasyonu sağlayabiliyor.
Cihaz 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2M derinlik sensörünün yer aldığı 3’lü kamera modülüyle, iyi bir fotoğraf ve video performansı sunmayı amaçlıyor. Redmi Note 10 5G ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip ve 18W hızlı şarj desteğiyle iyi bir pil performansı sunmayı amaçlıyor.
19 Eylül 2021 tarihine kadar Redmi Note 10 5G satın alan kullanıcılar, fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde 1 kez ücretsiz ekran koruma garantisinden de faydalanabilecekler.
Redmi Note 10 5G’nin teknik özelliklerini merak edenler, aşağıdaki tablodan faydalanabilirler.
Teknik Özellikler:
|Redmi Note 10 5G
|Ekran
|90Hz 6.5 İnç Nokta Ekran
|Arka kamera
|48 MP geniş açılı kamera
2 MP makro kamera
2 MP derinlik sensörü
|Ön kamera
|8MP ön kamera
|Boyutlar ve Ağırlık
|161,81 cm x 75,34 mm 8,92 mm
190 g
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 700
|RAM+ROM
|LPDDR4X
UFS 2,2
|Ses
|3,5 mm kulaklık jakı
Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası
|Güvenlik
|Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü
|Şarj
|5.000mAh kapasiteli pil
18W kablolu hızlı şarj desteği
|Bağlantı
|5G Çift SIM
Çok İşlevli NFC
IR blaster
|Opsiyonlar
|4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB
|Renk seçenekleri
|Krom Gümüş
Grafit Gri
Gece Mavisi
Aurora Yeşili
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