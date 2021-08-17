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Akıllı Telefonlar

Hindistan’da kamera inovasyon aboratuvarı kuran Oppo, görüntüleme teknolojisinde ilerlemeyi hedefliyor

Oppo Hindistan laboratuvar

Oppo’nun Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kurduğu özel laboratuvar, gece video çekimi, farklı ortam ışıkları, ışık sıcaklıkları gibi birçok konuya yenilikçi bakış açıları sunmayı amaçlayacak. Yeni teknolojileri tüm dünyaya sunmayı hedefleyen bu laboratuvar, Orta Doğu Asya, Güney Asya, Afrika, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere, Oppo’nun diğer bölgelerdeki inovasyon çalışmalarına da öncülük edecek.

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Hindistan’daki yeni Oppo laboratuvarı, görüntüleme teknolojisini daha da ileri taşımak için araştırmalara başlıyor

Oppo, görüntüleme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirmek üzere Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kamera inovasyonu için özel bir laboratuvar kurduğunu duyurdu. Laboratuvarın kurulması, dünya genelinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yerelleştirilmiş özellikler, yapay zeka teknolojisini kullanan kamera çözümleri ve görüntüleme yazılımları geliştirmeyi hedefleyen Oppo’nun, Hindistan’daki üssünü güçlendiren en yeni hamlelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni görüntüleme teknolojilerinden beklentiler ne

Yapay zeka yeteneklerinden faydalanan Oppo, yapay zeka destekli yüz rekonstrüksiyon teknolojisi ve güzellik çözümleri uygulaması geliştirmek gibi inovatif çözümlerle kullanıcılara yeni videografi yenilikleri sunacak. Bu yenilikler, Hindistan’a ve dünyanın diğer ülkelerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlamak üzere tasarlanacak. Hindistan’daki ekip ayrıca Orta Doğu, Afrika, Güney Asya, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere diğer bölgeler ve ülkelerdeki yeniliklere de öncülük edecek. Laboratuvar ayrıca, video, fotoğraf ve Full Dimension Fusion (FDF) Portre Video Sistemi teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için de araştırmalar yapacak.

Yeni görüntüleme teknolojilerinden beklentiler ne

Oppo Hindistan Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Tasleem Arif şunları söyledi: “Görüntüleme teknolojileri her zaman Oppo Hindistan Ar-Ge’sinin odak noktasını oluşturdu. Bu laboratuvarın kurulumuyla, kullanıcılarımızın genel kamera deneyimini zenginleştirmeye çalışırken, global çözümleri yerelleştirmeye ve küreselleştirilebilecek yeni çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Hindistan kamera laboratuvarında geliştireceğimiz çözümler, dünya genelinde milyonlarca Oppo kullanıcısına sunulacak.”

Oppo Hindistan laboratuvar

Oppo Hindistan Ar-Ge Kamera Bölümü Başkanı Kaushal Prakash Sharma ise açılışla ilgili şunları söyledi: “Yapay zeka yetenekleriyle donatılan akıllı telefonlar artık profesyonel kameralar düzeyinde muhteşem görüntüler yakalayabiliyor. Laboratuvarda görüntüleme alanında yapılan araştırmalar ve inovasyonlar, insanların yaşadıklarını kaydederken akıllı telefonlarını kullanma şeklini değiştirmeyi amaçlıyor. Son teknoloji ekipmanlarla çok gerçekçi veri setleri işleyip üretecek, ileri kalitede görüntüleme ve video çekme deneyimleri sunacağız.”

Bu laboratuvar gelecekte, akıllı telefon kameralarını yapay olarak oluşturulmuş farklı sahnelerde teste tabi tutacak ve bu örnekler üzerinden elde edilen verileri analiz edecek. Farklı fotoğraf ve videografi senaryolarında çeşitli ışık kaynaklarını test etmek için özel makinelerle donatılan laboratuvar, kameralardaki teknolojilere daha fazla optimizasyon imkanı sunarak akıllı telefonlardan daha yüksek performans alınmasını amaçlıyor.

Oppo Hindistan laboratuvar

Oppo, görüntüleme teknolojilerini geliştirerek herkesin elde edeceği deneyime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Reno6 Serisi, sektördeki ilk Bokeh Flare portre videosu ile video teknolojisinin bugüne kadar akıllı telefon sektöründe pek denenmemiş bir örneğini teşkil edecek. Yakın zaman önce 3. Nesil Ekran Altı Kamera teknolojisini tanıtan Oppo, 30 Haziran itibariyle dünya genelinde 8 bin 800’den fazla görüntü patenti başvurusunda bulundu. Oppo’nun bugün 3 bin 500’den fazla onaylanmış patenti bulunuyor. “İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik” temel misyonuyla Oppo, tüm kullanıcıların yaşamını daha iyi ve daha akıllı hale getirecek anlamlı inovasyonlar sunma misyonuyla yoluna devam ediyor.

Oppo’nun Hindistan’da geliştirdiği inovasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.oppo.com/en/newsroom/stories/oppo-is-innovating-in-india/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Akıllı Telefonlar

Oppo Reno5 vs Galaxy A72 | Daha pahalısı daha mı iyi?

Yazan:

Orta üst seviyedeki savaş devam ediyor. Bu seferde OPPO’nun orta üst seviyeye konumlandırdığı Reno serisinden Reno5 ailesinin ortanca üyesi bulunuyor. Karşısında ise Samsung’un Galaxy A ailesinin tepesinde bulunan Galaxy A72 yer alıyor. Birbirlerine olan artılarını, eksilerini ve elbette fiyatının bu videoda konuşuyoruz.

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Teknik özelliklerine bakacak olursak:

OPPO Reno5 

Boyut: 159,1 x 73,3 x 7,7 mm

Ağırlık: 171 gram

Ekran: 6,4 inç FHD+ AMOLED, 90Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GG

Depolama: 128 GB (+MicroSD)

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4310 mAh

Şarj: 50 Watt

Samsung Galaxy A72 

Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm

Ağırlık: 203 gram

Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 720G

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB + MicroSD

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25 Watt

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Akıllı Telefonlar

Xiaomi Mi Mix 4’ün 1 dakikada elde ettiği gelir açıklandı!

Yazan:

xiaomi mi mix 4

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4‘ün saniyeler içerisinde elde ettiği gelir açıklandı. İşte Xiaomi’nin stokları tüketen modeli Mi Mix 4‘ün ve şirketin yeni tablet modeli Mi Pad 5‘in 1 dakikalık satış geliri.

Xiaomi‘nin geçtiğimiz hafta karşımıza çıkan modelleri çok yoğun ilgi gördü. Mi Mix serisine ait yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4‘ü ve yeni tablet modeli Mi Pad 5’i tanıtan Xiaomi, dakikalar içerisinde şaşırtıcı satışlar kaydetti. Xiaomi’nin saniyeler içerisinde stokları tükenen yeni modelleri, yüksek satışları nedeniyle çok ciddi bir gelir elde etti. İşte Xiaomi Mi Mix 4 ve Mi Pad 5 modellerinin 1 dakikadaki satış gelirleri.

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xiaomi

Xiaomi Mi Mix 4 yok satıyor!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi Mix 4 uzun süredir beklenilen bir modeldi. Geçtiğimiz hafta tanıtılan ekran altı kameralı ilk Xiaomi modeli Mi Mix 4 dolayısıyla büyük ilgi gördü. Dün gelen bilgilere göre toplamda 520.000 ön sipariş alan Xiaomi Mi Mix 4, şimdi satışa sunulduktan sonraki 1 dakikada elde ettiği geliri ortaya serdi.

Xiaomi, Mi Mix 4‘ü satışa sunduktan tam 1 dakika sonra toplamda 300 milyon yuan değerinde satış yaptı. Yani sadece Mi Mix 4’ün 1 dakikalık satışıyla 46.3 milyon dolar gelir elde eden Xiaomi, herkesi şaşırttı.

xiaomi

Öte yandan Xiaomi‘nin yine yakın tarihte tanıtılan yeni tablet modeli Mi Pad 5 de tıpkı Mi Mix 4 gibi çok satan modeller arasında yer alıyor. Yine satışa sunulduktan 1 dakika sonra çok ciddi gelirler elde eden Mi Pad 5, Mi Mix 4’ten biraz daha az olsa da tam 200 milyon yuan değerinde satış kaydetti. Diğer bir deyişle 30.87 milyon dolar gelir elde eden Mi Pad 5, bir tablet modeli olmasına rağmen çok ciddi rağbet gördü.

Xiaomi Mi Mix 4 ve Mi Pad 5 modelleri ile ciddi başarı elde eden şirket, şimdiden stokların tükendiğini belirtti. Tabiki ürünlerin kullanıcılara ulaşacağını biliyoruz ancak bu kadar yüksek satış rakamlarının olması tedarik sürecini biraz geciktirebilir. Bakalım Xiaomi’nin yeni modelleri satışlarında bu başarıyı ne kadar daha elinde tutacak.

xiaomi

Xiaomi Mi Mix 4 teknik özellikleri!

  • İşlemci: Snapdragon 888+
  • Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, FHD+
  • RAM: 8GB / 12GB
  • Depolama: 128GB / 512GB
  • Batarya: 4500mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği
  • Ön Kamera: 20MP, 1,6 µm ekran altı kamera
  • Arka Kamera: 108MP OIS ana kamera + 8MP periskop + 13MP ultra geniş açılı
  • Fiyat: 770 – 970 Dolar

xiaomi mi pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 teknik özellikleri!

  • İşlemci: Snapdragon 860
  • Ekran: 11 inç, 120Hz, 2560×1600 piksel
  • RAM: 6GB
  • Depolama: 128GB / 256GB
  • Batarya: 8720mAh, 33W hızlı şarj destekli
  • Ön Kamera: 8MP
  • Arka Kamera: 13MP
  • Fiyat: 310 – 335 Dolar

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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