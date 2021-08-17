Oppo Reno5 vs Galaxy A72 | Daha pahalısı daha mı iyi?

Oppo’nun Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kurduğu özel laboratuvar, gece video çekimi, farklı ortam ışıkları, ışık sıcaklıkları gibi birçok konuya yenilikçi bakış açıları sunmayı amaçlayacak. Yeni teknolojileri tüm dünyaya sunmayı hedefleyen bu laboratuvar, Orta Doğu Asya, Güney Asya, Afrika, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere, Oppo’nun diğer bölgelerdeki inovasyon çalışmalarına da öncülük edecek.

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Hindistan’daki yeni Oppo laboratuvarı, görüntüleme teknolojisini daha da ileri taşımak için araştırmalara başlıyor

Oppo, görüntüleme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirmek üzere Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kamera inovasyonu için özel bir laboratuvar kurduğunu duyurdu. Laboratuvarın kurulması, dünya genelinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yerelleştirilmiş özellikler, yapay zeka teknolojisini kullanan kamera çözümleri ve görüntüleme yazılımları geliştirmeyi hedefleyen Oppo’nun, Hindistan’daki üssünü güçlendiren en yeni hamlelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka yeteneklerinden faydalanan Oppo, yapay zeka destekli yüz rekonstrüksiyon teknolojisi ve güzellik çözümleri uygulaması geliştirmek gibi inovatif çözümlerle kullanıcılara yeni videografi yenilikleri sunacak. Bu yenilikler, Hindistan’a ve dünyanın diğer ülkelerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlamak üzere tasarlanacak. Hindistan’daki ekip ayrıca Orta Doğu, Afrika, Güney Asya, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere diğer bölgeler ve ülkelerdeki yeniliklere de öncülük edecek. Laboratuvar ayrıca, video, fotoğraf ve Full Dimension Fusion (FDF) Portre Video Sistemi teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için de araştırmalar yapacak.

Yeni görüntüleme teknolojilerinden beklentiler ne

Oppo Hindistan Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Tasleem Arif şunları söyledi: “Görüntüleme teknolojileri her zaman Oppo Hindistan Ar-Ge’sinin odak noktasını oluşturdu. Bu laboratuvarın kurulumuyla, kullanıcılarımızın genel kamera deneyimini zenginleştirmeye çalışırken, global çözümleri yerelleştirmeye ve küreselleştirilebilecek yeni çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Hindistan kamera laboratuvarında geliştireceğimiz çözümler, dünya genelinde milyonlarca Oppo kullanıcısına sunulacak.”

Oppo Hindistan Ar-Ge Kamera Bölümü Başkanı Kaushal Prakash Sharma ise açılışla ilgili şunları söyledi: “Yapay zeka yetenekleriyle donatılan akıllı telefonlar artık profesyonel kameralar düzeyinde muhteşem görüntüler yakalayabiliyor. Laboratuvarda görüntüleme alanında yapılan araştırmalar ve inovasyonlar, insanların yaşadıklarını kaydederken akıllı telefonlarını kullanma şeklini değiştirmeyi amaçlıyor. Son teknoloji ekipmanlarla çok gerçekçi veri setleri işleyip üretecek, ileri kalitede görüntüleme ve video çekme deneyimleri sunacağız.”

Bu laboratuvar gelecekte, akıllı telefon kameralarını yapay olarak oluşturulmuş farklı sahnelerde teste tabi tutacak ve bu örnekler üzerinden elde edilen verileri analiz edecek. Farklı fotoğraf ve videografi senaryolarında çeşitli ışık kaynaklarını test etmek için özel makinelerle donatılan laboratuvar, kameralardaki teknolojilere daha fazla optimizasyon imkanı sunarak akıllı telefonlardan daha yüksek performans alınmasını amaçlıyor.

Oppo, görüntüleme teknolojilerini geliştirerek herkesin elde edeceği deneyime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Reno6 Serisi, sektördeki ilk Bokeh Flare portre videosu ile video teknolojisinin bugüne kadar akıllı telefon sektöründe pek denenmemiş bir örneğini teşkil edecek. Yakın zaman önce 3. Nesil Ekran Altı Kamera teknolojisini tanıtan Oppo, 30 Haziran itibariyle dünya genelinde 8 bin 800’den fazla görüntü patenti başvurusunda bulundu. Oppo’nun bugün 3 bin 500’den fazla onaylanmış patenti bulunuyor. “İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik” temel misyonuyla Oppo, tüm kullanıcıların yaşamını daha iyi ve daha akıllı hale getirecek anlamlı inovasyonlar sunma misyonuyla yoluna devam ediyor.

Oppo’nun Hindistan’da geliştirdiği inovasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.oppo.com/en/newsroom/stories/oppo-is-innovating-in-india/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.