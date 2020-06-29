Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans tarafındaki önemli akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Markanın üzerinde çalıştığı Redmi K40 ise MediaTek Dimensity 1000+ işlemci sayesinde performansın sınırlarını zorlamak için geliyor!
İlginizi çekebilir: Qualcomm Snapdragon 875, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek!
Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile sınırları zorlayacak!
Weibo’da yayın yapan ve sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation adlı hesap, Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Redmi K40 / Mi 10T serisine ait olduğu belirtilen cihazda dikkat çeken bazı detaylar bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD ekran ile geleceği belirtilen telefonda muhtemelen pop-up ön kamera göreceğiz. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli batarya da 33W hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek.
MediaTek’in yeni nesil Dimensity 1000+ 5G işlemcisinin güç vereceği belirtilen cihaz, bu sayede amiral gemisi cihazlarına çok yakın bir performans sergileyecek. 2.6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli işlemci, AnTuTu Benchmark uygulamasında 530.000 puanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere AnTuTu, paylaştığı infografik tabloda bu işlemciyi Qualcomm Snapdragon 855+ ile Exynos 990 arasına konumlandırmıştı. Yani Redmi’nin yeni amiral gemisi cihazı fiyat/performans tarafında bir hayli güçlü olacak.
Paylaşılan özellikleri ile şimdiden ilgi toplamayı başaran telefonun Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10T olup olmayacağı şuan için belirsiz. Ancak güvenilir kaynaklara göre cihazın sertifikasyon işlemleri kısa süre önce tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım Redmi ve MediaTek birlikteliğinin yeni modeli istenen başarıya ulaşabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek!
Bugün, Eylül ayında çıkacağı tahmin edilen iPhone 12 serisinin ekranı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar ekran tazeleme hızını içeriyor. Ice Universe tarafından paylaşılan tweette, iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı belirtildi. Yüksek tazeleme hızları cihazların daha akıcı çalışması ve pürüzsüz görüntü deneyimi açısından büyük önem taşıyor.
İlginizi çekebilir: Redmi 9A ve Redmi 9C, 30 Haziran’da tanıtılacak!
iPhone 12 Pro ve Pro Max hakkındaki bu tweet hangi kaynağa dayanıyor?
Apple‘ın WWDC‘de tanıttığı iOS 14 sürümünde, yüksek tazeleme hızına sahip bir iPhone‘un ipuçları gösterildi. iOS 14, geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunuldu. Bunun ardından bazı geliştiriciler iPhone 11 Pro Max‘in ekran tazeleme hızı seçeneklerine sahip olduğunu bildirdi. Ayarlar –> Erişilebilirlik –> Dinamik Efektler seçeneklerini takip ederek ekran tazeleme hızını 60 Hz’e sabitleyebilirsiniz. Bu hareket, Apple‘ın iPhone 12 serisine yüksek ekran tazeleme hızı getirmeyi planladığını gösterebilir. Şu anki mevcut iPhone‘larda bu değer 60 Hz olarak belirlenmiş durumda.
Apple, bu sızıntılardan önce iPad Pro‘da ProMotion değişken yenileme hızı teknolojisini kullanmıştı. Şimdi ise bu ProMotion özelliğini yeni OLED ekranlı iPhone‘larda göreceğiz. Bu teknoloji ile gerektiği yerde yüksek tazeleme hızları kullanılacak ve pilden tasarruf yapılacak. Tabii ki bu özellik yine kullanıcılara bağlı olarak açılıp kapatılabilecek. 120 Hz ekranın Apple Pencil‘in gecikmesini de azaltacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ileride iPhone‘larda Apple Pencil desteği görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9A ve Redmi 9C, 30 Haziran’da tanıtılacak!
Xiaomi Malaysia, Facebook‘ta Redmi 9A ve Redmi 9C‘nin 30 Haziran tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte cihazların görüntüleri sızdırıldı. Bu iki cihazın ilgi çekme sebebi oldukça uygun fiyattan satışa çıkacak olmaları. Xiaomi, paylaştığı yazılarda cihazların en çok dikkat çekecek özelliklerinin büyük ekran ve pil olacağını belirtti.
İlginizi çekebilir: MediaTek MT6853 yakında tanıtılacak!
Redmi 9A ve Redmi 9C hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A ve Redmi 9C‘nin teknik özellikleri uzun zaman önce Redmi 9 ile birlikte ortaya çıkmıştı. Her iki telefonda da 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü (1600×720 piksel) LCD ekran bulunuyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile gelecekler. Redmi 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kameraya sahip olacak. Kameranın alt tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Sızdırılan tasarım renderlarında arka tarafta “Redmi” yazısını ve kamera dizilimini görüyoruz.
Redmi 9C‘ye geldiğimizde ise arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü bulunduruyor. Redmi 9C, iki farklı model ile piyasaya çıkacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan modelde NFC desteği bulunmayacak. İkinci modelde ise NFC desteği bulunuyor fakat 5 MP çözünürlüklü makro kamera mevcut değil. Hangisinin önce piyasaya çıkacağı henüz belli değil fakat her ikisininde düşük fiyat ile çıkacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Snapdragon 865 ile gelebilir
Önümüzdeki yılın amiral gemisi telefonlarına güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 875 işlemcinin yüksek fiyata sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Durumu kontrol altında tutmak isteyen Samsung ise yeni telefonu Samsung Galaxy S21 için Snapdragon 865 kullanmayı değerlendiriyor!
İlginizi çekebilir: ABD, 5G teknolojisi için Huawei’ye rakip arıyor!
Samsung Galaxy S21, maliyet nedeniyle güncel işlemci kullanmayabilir!
Son dönemde piyasaya çıkan amiral gemisi statüsündeki akıllı telefonlar, 1.000 dolar barajını aşan fiyat etiketleri ile dikkat çekiyor. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak ise yüksek işlemci fiyatları gösteriliyor. Hatta önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen Qualcomm Snapdragon 875 işlemcinin 250 dolarlık birim fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor. Twitter’da yayın yapan MauriQHD adlı bir hesap, bu anormal fiyat artışından dolayı Samsung Galaxy S21 serisinde Snapdragon 865’in kullanılabileceğini belirtti.
Bazı kaynaklara göre, sadece işlemci değişiminin yaratacağı fiyat artışının 100 dolar düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Snapdragon 875 modeli yalnızca Galaxy S21 Ultra gibi serinin üst versiyonlarında kullanılabilir. Ayrıca Samsung’un bazı pazarlarda kullanacağı kendi çözümü olan Exynos 1000’in fiyat avantajı tarafında daha baskın olabileceği de belirtiliyor.
Yeni amiral gemisi işlemciler Snapdragon 875 ve Exynos 1000, ARM’ın yeni Cortex-X1 özelleştirilmiş performans çekirdeğini kullanacak. ARM mimariye sahip en güçlü mobil çekirdek olan Cortex-X1, 3.0 GHz saat hızı frekansını aşmayı başarıyor. Bunun yanında Exynos 1000 modeli 5 nm FinFet tekniği kullanılarak üretilecek ve GPU tarafında AMD’nin RDNA teknolojisine sahip olacak. Samsung’un tepki gören Exynos serisini bu tarz yenilikler ile daha cazip hale getirmek istediği söyleniyor.
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurulması planlanan Samsung Galaxy S21 serisi, iddialara göre toplam 3 modele sahip olacak. Düz versiyonun yanı sıra Plus ve Ultra sürümleri kullanıcıların karşısına çıkmayı bekliyor.