Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans tarafındaki önemli akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Markanın üzerinde çalıştığı Redmi K40 ise MediaTek Dimensity 1000+ işlemci sayesinde performansın sınırlarını zorlamak için geliyor!

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Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile sınırları zorlayacak!

Weibo’da yayın yapan ve sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation adlı hesap, Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Redmi K40 / Mi 10T serisine ait olduğu belirtilen cihazda dikkat çeken bazı detaylar bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD ekran ile geleceği belirtilen telefonda muhtemelen pop-up ön kamera göreceğiz. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli batarya da 33W hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek.

MediaTek’in yeni nesil Dimensity 1000+ 5G işlemcisinin güç vereceği belirtilen cihaz, bu sayede amiral gemisi cihazlarına çok yakın bir performans sergileyecek. 2.6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli işlemci, AnTuTu Benchmark uygulamasında 530.000 puanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere AnTuTu, paylaştığı infografik tabloda bu işlemciyi Qualcomm Snapdragon 855+ ile Exynos 990 arasına konumlandırmıştı. Yani Redmi’nin yeni amiral gemisi cihazı fiyat/performans tarafında bir hayli güçlü olacak.

Paylaşılan özellikleri ile şimdiden ilgi toplamayı başaran telefonun Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10T olup olmayacağı şuan için belirsiz. Ancak güvenilir kaynaklara göre cihazın sertifikasyon işlemleri kısa süre önce tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım Redmi ve MediaTek birlikteliğinin yeni modeli istenen başarıya ulaşabilecek mi?