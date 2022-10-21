Google, Hindistan Rekabet Komisyonu tarafından 165 milyon Avro para cezasına çarptırıldı. Bunun nedeni, Hindistan Rekabet Komisyonu’na göre Google’ın, üreticilerin Google uygulamalarını cihazlara önceden yüklemelerini zorunlu tutarak gücünü kötüye kullanmasıdır.

BBC’nin haberine göre, Hindistan Rekabet Komisyonunca yapılan açıklamada, teknoloji devi; Google Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle “tek taraflı anlaşmalar” yapmakla suçlandı.

Google’ın, Android işletim sisteminin lisansını “kötüye kullandığını” belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Google’ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı. Ayrıca bkz: Cuma Raporu #229: IMEI süresi, Yurt dışı telefon konusu ve dahası

Hindistan komisyonu Google’ı 3,5 yıl önce soruşturmaya başladı çünkü teknoloji devi telefon üreticilerinin Google Mobile Suite’in tamamını cihazlara önceden yüklemelerini şart koşuyor. Buna Gmail ve YouTube gibi uygulamalar da dahildir.

Hindistan Rekabet Komisyonu ayrıca Google’ın arama, uygulama mağazaları, tarayıcılar ve video hizmetlerindeki rakiplerini ortadan kaldırmak için “hakim konumunu” kullandığını belirtiyor. Teknoloji devi bunu, örneğin YouTube ve Chrome gibi önceden yüklenmiş uygulamalarını ana ekrana belirgin bir şekilde yerleştirerek yapıyor.

Araştırma firması Statcounter’a göre, Hindistan’da Google’ın Android işletim sistemi ülkedeki cihazların yüzde 95’inden fazlasında kullanılıyor.

Google daha önce de Android konusundaki gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle başka ülkelerde para cezasına çarptırılmıştı. Örneğin Avrupa Komisyonu Google’ın 4 milyar Avro’nun üzerinde bir ceza ödemesine hükmetti. Bir İtalyan piyasa gözlemcisi, Google’ın kendi uygulamalarıyla rekabet eden bazı uygulamaları Google Play Store’dan men ettiği için Google’a para cezası verdi. Ayrıca Google, arama motoru hâkimiyeti nedeniyle ABD’de mahkemeye verilmiştir.