Geliştirici Guerrilla Games, Horizon Forbidden West için bir genişleme duyurdu. Burning Shores genişleme paketi sadece PS5 konsollarında yayınlanacak ve 19 Nisan 2023 tarihinde satışa sunulacak. Dlc’nin fiyatı henüz açıklanmadı.

Burning Shores, Aloy’u “büyük bir makine tehdidinin” beklediği Los Angeles harabelerinde geçiyor. Bölge Tenakth Klan Topraklarının güneyindedir. Diğer şeylerin yanı sıra, bölge su yoluyla ve bir Sunwing’in arkasında havadan keşfedilebilir. Guerrilla Games, Burning Shores’un hikayesi hakkında başka bir şey açıklamadı.

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Genişleme yalnızca PlayStation 5 konsollarına geliyor ve bu nedenle PS4’te yayınlanmayacak. Bunun, genişlemenin teknik ve yaratıcı kapsamından kaynaklandığı söyleniyor.

Horizon Forbidden West, Sony’nin sahibi olduğu Hollandalı oyun stüdyosu Guerrilla Games’in en son çıkan oyunudur. Horizon Zero Dawn’ın halefi, Ekim ayında Hollanda Oyun Ödülleri’nde en iyi oyun ödülünün yanı sıra diğer ödülleri de kazandı. Horizon serisinden bir VR oyununun da önümüzdeki yıl PS VR2 başlığı için çıkması bekleniyor.