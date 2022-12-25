Rayman 4’ün kaynak kodu sızdırıldı. Gamerant tarafından yapılan araştırmaya göre, kaynak kodu internette daha fazla yayılmadan önce 4chan’de yayınlandı. Kaynak kodu, modeller, seviye editörü, ara klipler ve “diğer yönler” içeren bir alfabe yapısı olduğu söyleniyor.

Looks like there's some actual semi-complete level concepts in here too! Here you enter a rabbid robot and blow it up from inside! pic.twitter.com/klhOLJLaeP — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

Ekteki ekran görüntüsünde, bu dev bir örümcek. Aynı yayıncının bir başka serisi olan Splinter Cell’den esinlenerek sphincter cell adı verilen bir seviye de var. Ayrıca, Rayman’in dev bir robotu içeriden yok etmek zorunda olduğu bir seviye var ve bu oyunda bir kız arkadaşı olduğu söyleniyor, şimdi 3 boyutlu modeli de görüntüye getirildi.

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Rayman 4 2005 yılı civarında geliştiriliyordu. Onun yerine Rayman Raving Rabbids piyasaya sürüldü. Rabbid’lerin Rayman 4’te de olması gerekiyordu, ancak Raving Rabbids’te daha büyük bir rol verildi ve bu da sonraki oyunlarda daha da büyüdü. Raving Rabbids de Mario Party’ye benzer bir parti oyunu iken, Rayman 4 daha çok “klasik” bir Rayman oyunu olacaktı. Raving Rabbids’ten bu yana, tamamen Rayman hakkında olan iki oyun çıktı: Rayman Legends ve Origins, her ikisi de 2d-platform oyunları. Daha çok Rabbids odaklı oyunlardan üç tanesi çıktı.