Yurtdışında hafta sonu tatili başladığından beri Google her yıl düzenlediği Noel Baba Takipçisi’ni başlattı. Noel Baba Takipçisi adı verilen bu internet sitesi 2004 yılından bu yana yayınlanıyor ve Noel Baba’yı dünya turu sırasında hediye dağıtırken takip ediyor.

Firmanın yeni internet sitesine dünyanın dört bir yanından kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. Sitede küçük çocuklar için de eğlenceli ve öğretici aktiviteler yer alıyor!

Noel Baba Takipçisi Bu Yıl Ne Yapıyor?

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Noel Baba Takipçisi çeşitli aktiviteler, oyunlar ve videolar ile oldukça gelişti. Google’ın Noel Baba Takipçisi renkli arayüzü ve neşeli müzikleriyle tadını çıkarabileceğiniz birçok farklı aktivite sunuyor. Ana sayfaya girdiğinizde sizi Noel Baba’nın nerede olduğunu ve kaç hediye getirdiğini gösteren bir harita karşılıyor. Ayrıca ziyaret ettiği yerlerin resimleri de var. Bu bilgiler, Google Harita’dan alınıyor.

Sol üst köşede bulunan menüye girerseniz, bu yıl sunulan tüm oyunlara, etkinliklere ve videolara hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bütün aktiviteler oldukça neşeli ve her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Noel Baba’yı berberde yakalayıp saçını kestirebilir, Ollie adında bir deniz gergedanı hakkında hikaye okuyabilir ve hatta size kodlama öğreten bazı eğlenceli oyunlar bile oynayabilirsiniz.

Biraz rekabetçi olmak isteyenler için Elf Jetpack oyununu oynayabilir veya Snowball Storm ve Penguin Dash oyunlarında ne kadar dayanabileceğinizi görebilirsiniz. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki yerler hakkında bilgi veren çok sayıda eğitici oyunun da bu sitede bulunduğunu söyleyelim. Tatil Gelenekleri bölümünde dünyanın geri kalanının Noel’i nasıl geçirdiğini bile öğrenebilirsiniz.

Tatilden sonra yayından kaldırılacak bu site, yakında kullanıcılara veda edecek. Bu nedenle yeni yıl neşesini yaşamak için siteyi ziyaret etmeyi unutmayın!

Siteye Ulaşmak İçin Tıklayın!