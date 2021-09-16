Basın Bülteni
Heyecanla beklenen Deathloop, Türk Telekom’la geliyor
Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop cazip olanaklarla oyun severlerle buluşturuyor.
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Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop’u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor. Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt’un bunu kırma çabasını konu ediniyor. İlginç atmosferiyle dikkat çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak nefes kesen bir maceraya davet ediyor.
Oyunseverler Deathloop’u fiyat avantajı ile 289 TL’den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkânıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyorlar.
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Basın Bülteni
Huawei’nin, Okula Dönüş Kampanyası’na özel MateBook indirim fırsatları devam ediyor
Okullar açılmışken, yeni laptop almayı ihmal eden veya geciktiren öğrenciler ve veliler için Huawei’nin MateBook serisindeki indirimin devam ettiğini yeniden hatırlatalım. Huawei’nin MateBook serisi için düzenlediği kampanyalar, 30 Eylül’e kadar da devam edecek.
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Huawei’den MateBook kampanyaları
Huawei MateBook 14, 11’inci Nesil Intel Core i5-1135G7 veya Intel Core i7-1165G7 işlemci seçenekleriyle entegre Intel Iris Xe Graphics kartıyla yüksek işlem ve grafik gücü sunuyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemci, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor. 185 PPI ekranı ile 2160×1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100’ünü, 1500:1’lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen HUAWEI MateBook 14, renge duyarlı iş yükleri ve içerik tüketimi için iyi bir performans sunuyor.
HUAWEI MateBook 14 i7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 14.397 TL yerine 12.999 TL fiyatla kullanıcılarını bekliyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i7/
HUAWEI MateBook 14 i5, Display 23.8” hediyesi ile 14.298 TL yerine 11.999 fiyatla satışa sunuluyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-i5/
AMD Ryzen 7 4800H işlemcili HUAWEI MateBook 14 R7, AF30 Bluetooth Mouse ve Klasik Sırt Çantası hediyesi ile 11.397 TL yerine 9.999 TL fiyatla HUAWEI müşterilerine sunuluyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14-r7/
HUAWEI MateBook 13 R7, Klasik Sırt Çantası, MateDock 2, AF30 Mouse ve MateBook Kılıf hediyesiyle 10.545 TL yerine 6.999 TL fiyatla ve ayrıca 499 TL değerinde 1 yıllık uzatılmış garanti fırsatıyla HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilere sunuluyor. HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. HUAWEI MateBook 13 R7, yüzde 88’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Basın Bülteni
Xiaomi’nin Yeni 11T Modelleri Tanıtıldı! | Xiaomi 11T ve Pro Modelleri Karşınızda
Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Xiaomi, Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro‘ya eklediği “Cinemagic” film yapım özelliğiyle telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde çıtayı yukarıya taşımayı hedefliyor. Xiaomi, ağır ve pahalı film yapım ekipmanlarının kullanıldığı günleri geride bırakacak inovasyonların peşinde olduğunu da, yeni 11T serisiyle göstermiş oldu.
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Xiaomi 11T Pro: Videografi için ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bir arada olduğu bir akıllı telefon
Xiaomi, 120W Xiaomi HyperCharge teknolojisine sahip ilk telefonunu da Mi 11T Pro ile duyurmuş oldu. Mi 11T Pro’nun en çok merak edilen özelliğinin de 120W hızlı şarj olduğunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Çünkü bizler de cihazın bu hızlı şarj performansını çok merak ediyoruz ve pil konusunda ne kadar stabil kalabileceğini merak ediyoruz. 120W hızlı şarj teknolojisi yalnızca 17 dakika gibi bir sürede telefonu 0’dan %100’e şarj etme imkanı tanıyarak kullanıcıların pil sıkıntısını minimum seviyeye indiriyor. Bu, çift şarj tesisatı ve çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Amiral gemisi işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 888 ise çok sayıda yapay zeka özelliğinin kullanılması için gereken gücü sağlıyor.
Xiaomi 11T Pro yalnızca yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 108 MP ana kamera, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kamera kurulumuna da sahip. Tüm bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.
Xiaomi’nin ‘Cinemagic’ olarak adlandırdığı klasmana dahil olan cihaz, dikkat çekici bir ekrana da sahip . Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile donatılmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, 1.000 nit en yüksek parlaklığa sahip ve 480 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca, Corning’in en güçlü ürünü olan Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Vision ile kullanıcılar, canlı renkler, yüksek parlaklık ve kontrastı bu ekranda gözlemleyebiliyor. Ekran ayrıca, renk sıcaklığını çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan True Display ve Reading Mode 3.0 (Okuma Modu 3.0) gibi kullanıcıları göz yorgunluğundan koruyan bir dizi özelliğe de sahip. Xiaomi 11T Pro, Dolby Atmos SOUND BY Harman Kardon’a sahip özel çift hoparlör ile müzik, film, podcast yayını ve oyun gibi çeşitli içerik kategorilerinde Harman & Kardon mühendisliğine sahip bir ses sunuyor.
Xiaomi 11T: ‘Cinemagic’
Xiaomi 11T, yaratıcılığı ve üretkenliği artırmak için bir dizi yapay zeka destekli araçla birlikte yüksek çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle ‘Cinemagic’ misyonunu sürdürüyor.
108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile fotoğraf ve video çekim desteği sağlıyor. Cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Audio Zoom özelliği ise zayıf seslere dahi odaklanabilmeyi sağlıyor.
Xiaomi 11T’nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı, ufak bir dokunuşla kısa bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak tanıyor.
Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5.000mAh pili ve 36 dakika içinde %100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor.
Yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE: İnce ve hafif form
6,81 mm ve 158 g ağırlığında olan Xiaomi 11 Lite 5G NE, ultra ince ve hafif bir gövdeye sahip. Tasarım, 1,88 mm kalınlığındaki hem üst hem alt çerçeveleri ve dört şık renk seçeneği ile öne çıkıyor. İnci Siyahı, Deniz Mavisi ve Mercan Pembesi geri dönerken, Xiaomi yeni bir renk eklemeye de karar vermiş: Kar Beyazı.
Cihaz, 6,55 inç AMOLED Ekran, 10 bit TrueColor desteği ve Dolby Vision sayesinde canlı renkler sunabiliyor. Xiaomi 11 ailesinin kamera mirasını sürdüren Xiaomi 11 Lite 5G NE, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera ile çekim yapabiliyor. Tek tıklamayla geçiş yapılabilen yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu dahil olmak üzere çeşitli özelliklerden oluşan bir araç kutusuyla birlikte geliyor.
Qualcomm Snapdragon 778G 5G Mobil Platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, günlük kullanım deneyimini iyileştirmek için 5G desteğinden faydalanıyor. Cihaz ayrıca 4.250 mAh pil ve kısa sürede şarj imkanı tanıyan 33W hızlı şarj desteğine de sahip.
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