Ömrünün sonuna geliniyor denilen ancak hiç de öyle olmayan PS5 kontrol cihazlarının dünyası giderek genişliyor ve en son HexaGaming gibi kontrol çubuklarını arena içine atan modeller arasında yer alıyor. Standart bir DualSense’den türetilmiş bu özelleştirilebilir denetleyici, dört ek geri düğme, kısa tetikleyiciler ve çeşitli tasarım seçenekleri sunarak kullanıcılara yeniden tuş atama ve kişiselleştirme imkanı sunuyor. Biz de çok ses getiren PS5 ULTIMATE Controller modelini sizler için inceledik.

İçindekiler HexGaming PS5 ULTIMATE Controller incelemesi

HexGaming PS5 ULTIMATE Controller incelemesi

Scuf Reflex gibi, Hex Rival da sipariş vermeden önce farklı tasarım seçeneklerini sunarak kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Klasik siyah ve beyaz DualSense’in yanı sıra kamuflaj, çiçek ve galaksi temaları gibi seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz. Ancak, Scuf serisinde olduğu gibi belirli renk seçenekleri sunulmuyor, bu nedenle HexGaming’in sunduğu tasarım seçenekleriyle yetinmek zorundasınız.

Bizim tercihimiz KOTA YAMAJI ile tasarlanan ve oldukça renkli görünen kontrolcü oldu. Elbette kişisel tercihlere göre farklı bir tasarım tercih edilebilirdi, ancak ürünün sağlam yapısı ve parlak detayları sevenler için bu seçenek oldukça çekici.

Arka kısımda, yeniden atanabilir dört düğme ve yapılandırmalarınızı ayarlamak ve unutmak için kullanılan bir orta düğme bulunuyor. Tek fark, Sony’nin kendi logosu yerine Hex logosunun kullanıldığı ana sayfa düğmesinde göze çarpıyor.

Hex Rival’ın ana özelliği olan yükseltilmiş bir plaka üzerinde iki arka kürek ve iki arka düğmeden oluşan bir dizi yeniden atanabilir kontrol, rahat kullanım için iyi bir şekilde yerleştirilmiş olsa da, daha küçük ellerle altlarındaki düğmelere ulaşmak biraz zor olabilir. Bununla birlikte, düğmeler oldukça hafif bir harekete sahip olduğundan, tetikleme konusunda sorun yaşamadan kullanılabiliyor.

Geri düğmeler, tek özelleştirme seçeneğinizdir. Konuşma çubuğunda ölü alanlar veya hassasiyet ayarları yoktur ve tetikleyiciler çok kısa, tamamen eSpor odaklıdır. Bu, DualSense’in uyarlanabilir geri bildirim özelliğinin yok edildiği anlamına gelir ve işler biraz sıkıntılı hale geliyor.

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DualSense Edge, özelleştirme bakımından HexGaming’in kontrolcüsünden bir tık daha iyi diyebiliriz. Çünkü üç farklı tetikleme ayarı ve iki geri düğme sunacak. Ancak sadece bu değil, aynı zamanda konsol içi ayar kontrolleri ve denetleyicinin kendisindeki düğme basma ve ışık değiştirme gibi detaylar için Sony’nin geliştirdiği bir dizi ek özellik de sunacak. Bu durum, Hex Rival’ı sadece özelleştirme açısından önerilir kılmayı zorlaştırıyor.

Hızlı tetikleyiciler ve arka küreklere atlatma ve silah değiştirme yeteneği, özellikle Eternal’daki savaşlar sırasında daha hızlı ve akıcı hissetmeme olanak tanıdı. Aynı şekilde, hızlı bir çömelmeye tıklama, Joel ve Ellie’nin macerasında daha gizli olmamı sağladı.

Geri düğmeleri ayarlamak ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yeniden eşleme işlemine başlamak için, orijinal komuta basmadan önce eşlemek istediğiniz düğmeye basılı tutarak orta düğmeyi basılı tutmanız gerekir. Bir dizi ışık yanıp sönene kadar bekleyin, ardından yapılandırmayı kaydetmek için orta düğmeye uzun süre basın. Ancak ayarı tekrarlamak ve düğmeyi veya küreği kaldırmak için birkaç kez denemeniz gerekebilir.

Ancak, her şey sorunsuz çalıştı. Hex Rival’ı kablosuz olarak bağlamak ve pil ömrünü kullanmak diğer DualSense ile aynı. Her düğme hızlı bir şekilde tepki verir ve dokunmatik yüzey hassasiyetini korur. Bunun nedeni, Hex’in tüm denetleyicilerini resmi malzemelerden yapması. Bu da Hex’in kendi versiyonunu günlük kullanıma uygun bir DualSense yapmasını sağlıyor.

DualSense Edge’e renkli bir alternatif arıyorsanız PS5 ULTIMATE Controller‘a mutlaka şans vermenizi tavsiye ediyoruz.