Not: Bu videoda yer alan MPG 321URX QD-OLED modeli montiör, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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32 İNÇ 4K 240 HZ OLED MONİTÖR! | MSI MPG 321URX QD-OLED İncelemesi
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MSI tarafından sene başında CES’te duyurulan QD-OLED serisinde 32 inç boyutundaki 4K 240 Hz destekli modeli ile karşınızdayız. MSI MPG 321URX QD-OLED adıyla gelen ürün Quantum Dot OLED panelinde aynı zamanda 0,03 ms gecikme değeri ve Display HDR 400 ile 1000 nit’e varan parlaklık değeri sunuyor. Aynı zamanda üründe 3 yıllık OLED yanma garantisi de bulunuyor.
Ofisin gözdelerinden biri olan ürünün detaylarını ve özelliklerini videoda Aydoğan aktarıyor.
MSI MPG 321URX QD-OLED Özellikleri;
- Boyutlar: 718 x 242 x 483 mm
- Ağırlık: 12,3 kg
- Ekran: 31,5 inç
- Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel 4K UHD
- Panel: 3. Jenerasyon QD-OLED Panel (Quantum Dot OLED)
- Tazeleme Hızı: 240 Hz
- Gecikme Değeri: 0,03 ms (GtG)
- Renk: 10 bit (1.07 milyar renk)
- Renk Doygunluğu: %97 Adobe RGB, %99 DCI-P3, %138 sRGB
- Renk Doğruluğu: Delta E ≤ 2
- Sertifika: VESA DisplayHDR True Black 400, VESA ClearMR 13000
- Koruma: MSI OLED Care 2.0
- Aydınlatma: Mystic Light
- Garanti: 3 Yıl OLED Yanma Garantisi
- TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık
- Parlama Önleyici Ekran
Fiziksel Bağlantı Portları;
- 1 x DisplayPort 1.4a
- 2 x HDMI 2.1 (4K@240Hz)
- 1 x Type-C (DP alt.) w/PD 90W
- 2 x USB 2.0 Type-A
- 1 x USB 2.0 Type-B