Not: Bu videoda yer alan MPG 321URX QD-OLED modeli montiör, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

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MSI tarafından sene başında CES’te duyurulan QD-OLED serisinde 32 inç boyutundaki 4K 240 Hz destekli modeli ile karşınızdayız. MSI MPG 321URX QD-OLED adıyla gelen ürün Quantum Dot OLED panelinde aynı zamanda 0,03 ms gecikme değeri ve Display HDR 400 ile 1000 nit’e varan parlaklık değeri sunuyor. Aynı zamanda üründe 3 yıllık OLED yanma garantisi de bulunuyor.

Ofisin gözdelerinden biri olan ürünün detaylarını ve özelliklerini videoda Aydoğan aktarıyor.

MSI MPG 321URX QD-OLED Özellikleri;

Boyutlar: 718 x 242 x 483 mm

Ağırlık: 12,3 kg

Ekran: 31,5 inç

Çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel 4K UHD

Panel: 3. Jenerasyon QD-OLED Panel (Quantum Dot OLED)

Tazeleme Hızı: 240 Hz

Gecikme Değeri: 0,03 ms (GtG)

Renk: 10 bit (1.07 milyar renk)

Renk Doygunluğu: %97 Adobe RGB, %99 DCI-P3, %138 sRGB

Renk Doğruluğu: Delta E ≤ 2

Sertifika: VESA DisplayHDR True Black 400, VESA ClearMR 13000

Koruma: MSI OLED Care 2.0

Aydınlatma: Mystic Light

Garanti: 3 Yıl OLED Yanma Garantisi

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık

Parlama Önleyici Ekran

Fiziksel Bağlantı Portları;