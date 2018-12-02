“Her şeyi Samsung olan adam” konspetinde videolar çıkaran Aydoğan’a yakın çevreden rakip geldi. Teknoloji editörü olarak yıllarca görev yapan Mert Yamak, Aydoğan’ın tam zıttı olarak tüm ürünlerini Apple olarak kullanıyor.

Sırasıyla iPhone X, Air Pods, Apple Watch, iPad, MacBook ve Apple TV olmak üzere tüm ekosistemi deneyimleyen Mert, Aydoğan ile beraber hoş bir sohbet eşliğinde Apple ile Samsung ekosistemini kıyasladılar.

Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…

Her şeyi Samsung olan adam vs Her şeyi Apple olan adam | Hangi ekosistem daha iyi?