TurkNet’in kullanıcılarına yapay zeka destekli internet deneyimi sunan SmartyFi hizmetini TurkNet Ticari Fiber Operasyonlar Grup Başkanı Deniz Özdel’e sorduk.

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Detaylı Bilgi İçin; https://hwp.to/TurkNet

TurkNet SmartyFi Evinizde Neleri Değiştirecek?

İnternet güçlendirici özelliğiyle çok büyük, kalın duvarlı ya da çok katlı evlerde olası bağlantı sorunları çözülür. Böylelikle evin her köşesinde kesintisiz bağlantı hızına ulaşabilirsiniz.

TurkNet SmartyFi’ın öne çıkan özellikleri

TurkNet’in yapay zeka destekli mesh wifi hizmeti sayesinde evinizde tek bir ağ ile kararlı ve uzun menzilli bir bağlantıya sahip olmanın keyfini çıkarın! Evinizde internetin uğramadığı kör nokta kalmasın, TurkNet SmartyFi hizmetinin avantajlarını hemen keşfedin!

2.4’ten 5 GHz’ye Otomatik Geçişle Hep Hızlı İnternet

TurkNet SmartyFi, Wi-Fi cihazlarını 2,4 GHz bandından 5 GHz bandına otomatik olarak taşır. Bu, mobil cihaz performanslarının %500’den %800’e çıkarılması anlamına gelmektedir. Ayrıca Wi-Fi bağlantı kalitenizin düşmesine neden olan çevredeki parazitleri engeller. Bu boş bir otobanda hızlı ve kesintisiz bir şekilde yolculuk yapmaya benzer.

Ağ Önceliği ile Cihazlarda Yüksek Performans

Akıllı Wi-Fi SmartyFi, ağ önceliklendirmesi ile kullanıcının ihtiyacına özel olarak tasarlanmış bir internet deneyimi sunar. Netflix, Zoom Meeting ve Xbox gibi yüksek trafikli platformları algılayarak cihazın potansiyelini keşfeder ve en iyi deneyime otomatik olarak optimize eder. Bu özelliği sayesinde SmartyFi, cihazlarınızın gerçek gücünü ortaya çıkararak internet kullanımını akıllı hale getirir ve kullanıcılara daha akıcı ve kesintisiz hızda bir bağlantı sunar.

Otomatik Olarak En Yakın Güçlendiriciye Bağlanma

Evinizde birden fazla cihaz veya kullanıcı olması problem değil. TurkNet SmartyFi ile kullandığınız cihazlar evin hangi noktasındaysa otomatik olarak en yakın güçlendiriciye kesintisiz bir şekilde bağlanır. Böylece tüm cihazlarınızda ve evinizin her noktasında maksimum verim alırsınız.