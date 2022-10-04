Valve’den gelen son veriler, oyuncuların platforma erişmek için kullandıkları bilgisayarlarla ilgili yeni ayrıntıları ortaya koyuyor. Eylül 2022 Steam Donanım ve Yazılım Anketi, Windows 11’in sürekli ve istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve artık neredeyse her dört Steam kullanıcısından birinin Microsoft’un en yeni işletim sistemini kullandığını gösteriyor.

Dipnot: Valve, ankete katılmaları için teklif alan kullanıcıları rastgele seçmektedir. Müşteriler veri toplamayı reddetmekte özgürdür, bu nedenle nihai sonuç %100 doğru değildir ve kullanıcı tabanının %100’ünü kapsamamaktadır.

Eylül 2022’de Windows 11, Windows 10’un payını ısırmaya devam etti. İlki 1,06 puan kazanarak %24,84 seviyesine ulaştı. Windows 10 ise %0,57 değer kaybederek %68,49’a geriledi. Yedi yıllık işletim sistemi Steam’de müşteri kaybetmeye devam etse de (ve etmeye devam edecek olsa da), Windows 10 bir süre daha en popüler seçenek olmaya devam edecek.

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Windows 7, Steam’deki en popüler üçüncü Windows sürümü olmaya devam ediyor. Valve, on üç yaşındaki Windows’un 64 bit sürümünün %2,40’a sahip olduğunu söylüyor (Eylül 2022’de -0,20 puan). Tüm sürümler bir araya geldiğinde, Windows tüm Steam kullanıcılarının %96,41’ini elinde tutuyor ve değer Ağustos 2022’ye kıyasla 0,18 puan arttı.

Windows 10 64-bit – %68,49 (-0,57)

Windows 11 – %24,84 (+1,06)

Windows 7 64-bit – %2,4 (-0,2)

macOS – %2,36 (-0,14)

Linux – %1,23 (-0,04)

Her zamanki gibi, resmi Steam Donanım ve Yazılım Anketi sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.