Ekran kartı üreticisi Nvidia, Rusya’daki ana ofisini bu yılın sonuna kadar kapatmaya hazırlanıyor. Forbes tarafından Pazartesi günü (3) açıklanan ve şirketin bir temsilcisi tarafından teyit edilen bilgi, Ukrayna ile savaş nedeniyle Moskova’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında yer alıyor.

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Yayına göre, karar Amerikalı üretici tarafından “çalışanlarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlayamaması” nedeniyle alındı. Sonuçta, çatışmanın başlangıcından bu yana ABD hükümeti, GPU satışları da dahil olmak üzere Rusya’ya yapılan tüm ihracatı askıya aldı. Moskova ofisinde halen çalışmakta olan 200’den fazla çalışana Cuma günü (30) tebligat yapıldı.

Rusya’daki Nvidia çalışanlarına ne olacak?

Nvidia temsilcisi Forbes’a savaştan önce Amerikalı üreticinin Rusya ofisinde yaklaşık 300 kişinin çalıştığını, ancak personelin kademeli olarak azaldığını ve şu anda çoğu mühendis olmak üzere 240 çalışana düştüğünü açıkladı.

Kaynak, Nvidia’nın “diğer ülkelerdeki ofislere taşınmayı kabul edenleri aktif olarak kiralık uçaklara aldığını”, yani şirketin herkese diğer ülkelerdeki ofislere taşınma fırsatı sunacağını da sözlerine ekledi.

Bu personel yer değiştirme planı henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, gerçek şu ki Nvidia’nın Rusya’dan çıkışı geri döndürülemez. Önlemle birlikte Intel ve AMD gibi diğer şirketlerin de aynı yolu izlemesi muhtemel.

Kaynak: Wccftech