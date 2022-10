Bu videomuzda Aydoğan ve Murat otomobil piyasasındaki elektrikli motora sahip en uygun fiyatlı modelleri listeliyor. Ekim ayı ile beraber Citroen Ami’den Renault Zoe’ye varan skalada ülkemizde satılan en ucuz modelleri konuştuk.

Âraba Habercisi Murat Yıldız ile Aydoğan Aykanat, bu videoda daha önce çektikleri en ucuz otomobiller viderosu ardından TOGG Gemlik Açılış lansmanı öncesi en uygun fiyatlı satılan elektrik motorlu otomobillere de göz atıyor. Bakalım sıfır otomobiller arasında en uygun fiyata satılan elektrikli model araçlar nelermiş hep beraber görelim.

İyi seyirler…