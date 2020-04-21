Genel
HBO Max, 27 Mayıs’ta geliyor!
Yeni dijital platform HBO Max için lansman tarihi belli oldu. Dünyaca ünlü dizileri barındıracak olan platform, Netflix’in en ciddi rakibi olması bekleniyor.
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Netflix ve Disney+ gibi platformlara rakip olmaya hazırlanan Warner Media’nın yeni dijital platformu HBO Max, 27 Mayıs‘ta açılacak. Yeni dijital platform, Anna Kendrick’li Love Life, belgesel türündeki On The Record, Looney Tunes çizgi filmleri ve The Not Too Late Show with Elmo içerikleriyle yayın hayatına başlayacak.
HBO Max,yeni ve eski yayınları ile göz dolduruyor
Yeni platform, Friends, The Big Bang Theory, South Park gibi en çok izlenen dizileri, Joker ve Wonder Woman gibi DC filmleri, The Wizard of Oz ve Casablanca gibi Warner Bros. klasikleri, The Matrix ve The Dark Knight üçlemesi gibi unutulmaz filmler ve Game of Thrones, Watchmen, Euphoria gibi HBO dizileri de HBO Max’te yer alacak. Bununla birlikte platformda podcast dinleme seçeneği de olacak.
Warner Media Entertainment Yöneticisi Robert Greenblatt yaptığı açıklamada, hedeflerinin ailedeki herkese uygun içeriğe sahip olmak olduğunu söyledi. Greenblatt, HBO Max’in içeriğinde HBO Max özel içeriklerinin, Warner Bros kütüphanesinin ve dünya genelinde satın aldığı birçok yapımın ve tüm HBO içeriklerinin yer alacağını dile getirdi.
HBO Max içerik başkanı Sarah Aubrey, “HBO Max’in lansmanına yaklaşmak heyecan verici, böylece ekiplerimizin geliştirdiği içerikleri benzersiz bir grup yaratıcıyla ortaklaşa paylaşabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
10.000 saatlik içeriğin hazır bulunduğu abonelik paketi, 27 Mayıs’ta ABD’de aylık 14.95 dolar fiyatla satışa sunulacak. Açılıştan sonra ülkemizde izlenip izlenmeyeceği ve buradaki yayın politikası da belli olacak. Umuyoruz ki yeni platform, ülkemizde de yayına başlar. Böylece yaşanacak olan rekabet biz kullanıcıların yarına olur.
Genel
Yeni Ford Mustang, hibrit V8 ve dört çeker olarak gelebilir!
Ford’un %100 elektrikli seri üretim araçlarla olan macerası Mustang Mach-E modeliyle başlamıştı. Bu maceraya yeni nesil Mustang‘in coupe ve convertible modelleriyle devam edebilir.
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Olası bir hibrit versiyon hakkında yapılan görüşmeler sonucunda Ford’un bu fikre sıcak baktığı söyleniyor. Söz konusu fikir, iki küçük elektrik motoruyla V8 bir ünitenin birleştirilmesinden oluşuyor. V8 motorun tamamen arka tekerleklere güç aktaracağı ve arka lastikler çekişini kaybettiğinde, ön aksa yerleştirilmesi düşünülen elektrik motorlarından destek alması bekleniyor.
Yeni Mustang’in tüm gücüne ihtiyacı olmadığında, içten yanmalı üniteyi kısa süreyle kapatabileceği de söyleniyor. Elektrikli olmayan bir V8’in geleceği ise henüz belli değil. En azından sert emisyon kurallarından dolayı Avrupa‘da görülmesi beklenmiyor.
Mevcut Mustang, 2014’te üretime giren neslinden çok da farklı görünmüyor. Mustang Mach-E‘ye kıyasla daha evrimsel bir tasarıma ve daha sürücü odaklı bir iç mekana odaklanılması bekleniyor.
Not: Görsellerde yer alan araçlar, bağımsız bir tasarımcıya ait fikirlerdir. Ford Mustang’e ait resmi görseller değildir.
Genel
2021 Audi A3 Sedan tanıtıldı!
Audi, yeni nesil A3 Sedan üzerindeki örtüyü kaldırdı. Karşımıza ikinci nesliyle çıkan A3 Sedan, yeni tasarımı ve teknolojileriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Yeni A3 Sportback’ten tanıdığımız MQB Evo platformunu kullanan yeni A3 Sedan, önceki nesline göre 40 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 10 mm daha yüksek. Bagaj hacmi ise 425 litre olarak açıklandı.
A3 Sportback modeline göre 150 mm daha uzun olan A3 Sedan, yeni neslinde daha ağırbaşlı ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Selefine göre daha büyük difüzörü ve aktif ızgarasıyla yeni A3 Sedan’ın sürtünme katsayısı, eski modele göre 0.04 iyileşerek 0.25 Cd değerine ulaşmış.
İç mekanda A3 Sportback modeliyle aynı özellikler sunan araçta, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç MMI dokumatik bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Önceki A3 Sedan’dan daha çok miktarda sürüş destek sistemine sahip olan araçta, adaptif hız sabitleme, tüketim asistanı, çapraz trafik yardımcısı gibi birçok özellik bulunuyor.
A3 Sedan, ilk başta yalnızca birer dizel ve benzinli motor seçeneğiyle alınabilecek. 35 TFSI kodlu benzinli ünite, 1.5 litre hacimli 150 beygir gücüyle, 6 ileri manuel veya 7 ileri S-Tronic çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabilecek. Ayrıca otomatik şanzımanlı model, 48 V değerindeki hafif hibrit sistemini de içeriyor. Dizel motor ise 150 beygirlik 2.0 TDI ünite olarak belirlenmiş. Ayrıca 2020 sonlarında satışa çıkması beklenen 2.0 litrelik TFSI ünitenin 240 beygir güç üreteceği söyleniyor. Daha sonra ise 300 beygirin üzerinde güce sahip S3 Sedan modeli, aileye katılacak.
A3 Sedan’ın ön satışları, nisan ayı sonunda Avrupa’da başlayacak. 35 TFSI ünitenin 29 bin 800 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.