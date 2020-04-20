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Oyun

Karantina günlerinde her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar!

Bu videomuzda karantina günlerinde hafta sonları da büyük şehirlerimizde sokağa çıkma yasağının başlatıldığı, 20 yaş altı kardeşlerimizin de herhangi bir bilgisayarda oynayabileceği oyunları sıralıyoruz. Birkaçı fazlasıyla günümüzde de popüler olan oyunlardan eski ve klasik oyunlara varan 30’dan fazla oyun önerisi ile karşınızdayız.

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Önerdiğimiz karantina günleri oyunları listesi;

  1. CS:GO
  2. Hearthstone
  3. Minecraft
  4. This War of Mine
  5. Hollow Knight
  6. ETS 2
  7. Plague Inc: Evolved
  8. LIMBO
  9. Mount & Blade: Warband
  10. Age of Empires II HD Edition
  11. The Room serisi
  12. Crysis serisi
  13. Black Mesa
  14. Portal serisi
  15. The Long Dark
  16. The Witcher serisi
  17. Hunt: Showdown
  18. To The Moon
  19. A Bird Story
  20. Finding Paradise
  21. Life is Strange
  22. Assassin’s Creed Brotherhood ve Revelations
  23. Max Payne serisi
  24. GTA III, Vice City ve San Andreas
  25. L.A Noire
  26. Mafia I – II
  27. Deus Ex serisi
  28. Stardew Valley
  29. Diablo II
  30. Undertale
  31. Papers Please

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İnceleme

LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT

8 Nisan 2020

Yazan:

LOL'ün geliştiricisinden CS:GO'ya rakip oyun: VALORANT

League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.

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VALORANT Nedir?

VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.

Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.

Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.

Kapalı betaya nasıl katılabilirim?

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Oyun

Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal

24 Mart 2020

Yazan:

Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal

Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.

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Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.

İyi seyirler…

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Oyun

HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye

18 Mart 2020

Yazan:

HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye

HWP ekibi olarak şu sıkıntılı koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gereken dönemler için dizi, film, belgesel ve oyun önerileri sunduk.

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Toplamda 9 dizi, 3 belgesel, 7 film serisi, 3 PC ve 3 mobil oyun önerdiğimiz listemize gelin beraber göz atalım. Bu süreçte zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Ayrıca sizler de kendi önerilerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

İyi seyirler….

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