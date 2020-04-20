Karantina günlerinde her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar!

League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.

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VALORANT Nedir?

VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.

Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.

Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.

Kapalı betaya nasıl katılabilirim?