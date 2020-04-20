Oyun
Karantina günlerinde her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar!
Bu videomuzda karantina günlerinde hafta sonları da büyük şehirlerimizde sokağa çıkma yasağının başlatıldığı, 20 yaş altı kardeşlerimizin de herhangi bir bilgisayarda oynayabileceği oyunları sıralıyoruz. Birkaçı fazlasıyla günümüzde de popüler olan oyunlardan eski ve klasik oyunlara varan 30’dan fazla oyun önerisi ile karşınızdayız.
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Önerdiğimiz karantina günleri oyunları listesi;
- CS:GO
- Hearthstone
- Minecraft
- This War of Mine
- Hollow Knight
- ETS 2
- Plague Inc: Evolved
- LIMBO
- Mount & Blade: Warband
- Age of Empires II HD Edition
- The Room serisi
- Crysis serisi
- Black Mesa
- Portal serisi
- The Long Dark
- The Witcher serisi
- Hunt: Showdown
- To The Moon
- A Bird Story
- Finding Paradise
- Life is Strange
- Assassin’s Creed Brotherhood ve Revelations
- Max Payne serisi
- GTA III, Vice City ve San Andreas
- L.A Noire
- Mafia I – II
- Deus Ex serisi
- Stardew Valley
- Diablo II
- Undertale
- Papers Please
İnceleme
LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT
League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.
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VALORANT Nedir?
VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.
Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.
Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.
Kapalı betaya nasıl katılabilirim?
- Bir Riot Games hesabı edinmek için kayıt ol. (https://hwp.to/2Xk4SVT)
- Hesabını Twitch hesabına bağla. (https://hwp.to/3dYSLUa)
- Belirli yayınları Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansını yakala! (https://hwp.to/39U4yA7)
Oyun
Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal
Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.
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Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
Oyun
HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye
HWP ekibi olarak şu sıkıntılı koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gereken dönemler için dizi, film, belgesel ve oyun önerileri sunduk.
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Toplamda 9 dizi, 3 belgesel, 7 film serisi, 3 PC ve 3 mobil oyun önerdiğimiz listemize gelin beraber göz atalım. Bu süreçte zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Ayrıca sizler de kendi önerilerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
İyi seyirler….