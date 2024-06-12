Son zamanlarda yapay zeka kamuda tasarruf sağlayacak, karbon vergisi gelebilir gibi haberlerle gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de ilginç bir sosyal medya olayıyla dikkatleri üzerine çekti. Bakanlık, X platformunda yanlışlıkla bir gönderiyi retweet ederek sosyal medyada gündem oldu. Bakanlık vergi şakası retweet‘ledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen bunu kaldırsa da, yapılan o talihsiz hata gözlerden kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yanlışlıkla Vergi Şakasını Retweet’ledi: Umarız Şakadır

Olay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek‘in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile gerçekleştirdiği 2024-2028 Ülke İş Birliği Çerçevesi toplantısının ardından meydana geldi. Şimşek, bu toplantıda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Ancak bu fotoğrafa gelen bir yorumu Bakanlık yanlışlıkla retweet’ledi.

Gönderide, “Aha ona da vergi kesecek.” deniyordu ve Bakanlık yanlışlıkla bu gönderiyi retweet etti. Bu gönderi kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Ancak olay sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve geniş bir yankı uyandırdı.

Bakanlık, hatasını farkettikten sonra olay olan retweet’i kaldırdı. Ancak bu olay, kısa sürede sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı ve çokça konuşuldu. Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile yaptığı görüşme sonrası bu fotoğrafı paylaşmış ve önemli bir iş birliği toplantısını duyurmuştu. Ancak bu önemli toplantının yankıları, yanlışlıkla yapılan bir retweet ile gölgelenmiş oldu.

Bakanlığın yaptığı bu hata, sosyal medyada pek çok mizahi yoruma ve paylaşımın yapılmasına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu esprili bir dille ele aldı ve olayın geniş çapta yayılmasına katkıda bulundu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Bakanlık nasıl böyle bir hata yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!