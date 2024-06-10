Kamu harcamaları yapay zeka ile denetlenecek haberi, kamuda tasarruf dönemini konuştuğumuz şu günlerde gündeme bomba gibi düştü. Kamu harcamalarında tasarruf dönemi başlamışken, denetimlerin nasıl gerçekleşeceği merak konusuydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya açıklık getirdi. Kamu harcamaları yapay zeka ile denetlenecek. Yapay Zeka Destekli Muhasebe projesiyle tasarruf sağlanacak.

Kamu Harcamaları Yapay Zeka Desteği ile Denetlenecek, Kamuda Tasarruf ve Kemer Sıkma Dönemi Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, “Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi’ni hayata geçireceğiz,” dedi.

Şimşek, yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dair bilgi verdi. Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye’nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine değinen Şimşek, kaynakların daha verimli kullanılacağını ve gereksiz harcamaların önleneceğini belirtti.

Şimşek, hizmet kalitesinin artırılması kapsamında, muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesinin iş süreçlerini hızlandıracağını vurguladı. Teknoloji kullanımıyla kamu hizmetlerinin kalitesinden ödün vermeden verimlilik sağlanacağını ifade eden Şimşek, bu projeyle kamu harcamalarının etkinliğinin artırılacağını belirtti.

Kamu harcamaları yapay zeka ile kontrol edilerek hem verimli bir finans yönetimi sağlanacak hem de gereksiz harcamaların önüne geçilecek. Yapay zeka, tek başına birçok kişinin yapabildiği işi daha verimli yapabilme kabiliteyine sahip, bu da onu vazgeçilmez bir ürün yapıyor. Kamu harcamaları yapay zeka ile kontrol edilerek yapay zekanın bu kabiliyetlerinden yararlanılacak.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi’nin, verimsiz harcama alanlarını tasfiye edeceğini ve yeni harcama alanlarını sınırlandıracağını dile getiren Şimşek, bu sayede kamu harcamalarında verimliliğin artırılacağını söyledi. Ayrıca, yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısının iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğini artıracağını belirtti.

Şimşek, projenin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini ve TÜBİTAK BİLGEM’in teknoloji paydaşı olduğunu kaydetti. Projenin, muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş ve taşınır gibi platformlarda geliştirilecek kullanım senaryolarını kapsadığını açıkladı. Şimşek, ön hazırlık çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını ve 12 ay gibi kısa bir sürede yapay zeka destekli harcama ve ödeme sistemlerine geçileceğini söyledi.

Bakalım kamuda yapay zeka dönemi nasıl olacak. Kamu harcamaları yapay zeka kullanılarak azaltılabilecek mi hepimiz bunu yakında göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce devlet yönetiminde yapay zeka önemli bir araç mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!