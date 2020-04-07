Konu dışı
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Koronavirüs vakaları takip edilebilecek!
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte ülkemizde bulunan Koronavirüs vakaları anlık olarak harita üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından geliştirilen uygulama önümüzdeki günlerde Android ve iOS kullanıcıları için yayına alınacak.
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Sağlık Bakanımız tarafından yapılan bugünkü açıklamada “Gerekirse hemen kendisini uyaracağımız bir sistem hazırladık. Vakalrın izole olmalarını, evde takip sürecini, hareketlilik verilerini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek mümkün olmak üzere uygulama geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız” ifadeleri kullanıldı.
Uygulamanın basın toplantısında yer alan tanıtım görselinde “aile takibi” ile risk bölgeleri kategorileri bulunuyor. Fahrettin Koca, bir soru üzerine telefon uygulamasının üç operatör ortaklığıyla sağlandığını belirtti.
Hayat Eve Sığar uygulaması üç operatör ve BTK’nın destekleriyle geliştirildi!
“Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir uygulama geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.
“Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”
İngilizcede ‘contact-tracing app’ olarak bilinen cep telefonu uygulamaları; Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hindistan ve İsrail’de de kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin de benzer uygulamalar arayışında olduğu bildiriliyor.
Hayat Eve Sığar uygulaması önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir açıklamayla yayına alıınacak. Kore’de bir benzer uygulamada da hasta takibi yapılabiliyordu. Kore’de başarı yakalayan uygulama sayesinde vaka sayılarında azalma gözlendi.
Basın Bülteni
Hardware Plus’ın yeni sunucu sponsoru LimonHost oldu!
Hardware Plus olarak size her gün güncel haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte verdiğimiz haberleri daha hızlı ve sorunsuz aktarmak için sunuculardan destek alıyoruz. Bu süreçte bize destek verecek yeni sunucu ortağımız Limon Host olacaktır.
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EMY Medya Yayıncılık LTD. ŞTİ. bünyesi altında faaliyet gösteren Hardware Plus ve Kamu Teknolojileri internet siteleri, bundan böyle Türkiyenin sunucu hizmetleriyle boy gösteren firması LimonHost ile yoluna devam etme kararı almıştır.
LimonHost teknoloji şirketi, 9 senelik tecrübesiyle okurlarımıza güncel ve doğru bilgiyi hız kesmeden sunmamıza yardımcı olacak. LimonHost firması 2009 yılında sunucu sektörüne gözlerini açmış, 2010 yılında ilk Cloud altyapı yatırımını almaya başlamış, 2013 yılında ilk 500 bilişim şirketi arasında yerini almış bir kuruluştur.
Aynı zamanda EuroCloud Awards’ta en iyi bulut servis sağlayıcı ödülüne layık görülmüştür.
Desteklerinden ötürü LimonHost ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Basın Bülteni
Xiaomi, Mi Fan Festivali’yle özel kampanyalar sunmaya hazırlanıyor!
Xiaomi, her sene 6 Nisan’da yıldönümünü kutlamak ve milyonlarca Mi Fan’a teşekkür etmek için Mi Fan Festivali düzenliyor.
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Çin ile birlikte dünyadan birçok e-ticaret platformunun katılacağı Mi Fan 2020 Festivali, Türkiye’de de Hepsiburada üzerinden sunulacak kampanyalarla çok özel indirimler sunmaya hazırlanıyor.
Şaşırtıcı promosyon teklifleri ve eğlenceli aktiviteleriyle dünya genelindeki Mi Fanların merakla beklediği Mi Fan Festivali’nin bu yılki teması ‘’Akıllı ürün, akıllı yaşam’’ olarak belirlendi.
Birçok kez benzer kampanyanın gerçekleştirildiği Hepsiburada’da Mi Fanların en sevdiği sınırlı sayıdaki ürünler olacak. Yüksek indirimlerle belirli bir süre için satışa sunulacak.
Favori ürünlerinin bu listede olup olmadığını görmek. Ayrıca, bu etkinliğe katılmak isteyen Mi Fanlar,Hepsiburada üzerinden 3 Nisan’dan itibaren Mi Fan Festival 2020 etkinlik sayfasından erişebilecekler.
Mi Fanlar, Hepsiburada ve Mi.com/tr üzerinden oynanacak oyun sonucunda elde edecekleri indirim kuponları ile sınırlı sayıdaki Xiaomi ürünlerinin satın alımında indirim kodlarını kullanabilecekler.
Xiaomi tarafından yüzde 30’a varan indirimler!
Xiaomi, bu sene Mi Fan Festivali boyunca heyecan verici ürünler ve inanılmaz indirimler sunacak. Mi Fanlar, Xiaomi’nin en çok satan modelleri arasında yer alan; Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 ve Mi 9T’ye indirimli fiyatlar üzerinden erişebilecekler. Çok sevilen Mi Smart Band 4, Mi True Wireless kulaklık, Mi Box S ve daha fazla ürün yüzde 30’a varan indirimlerle Hepsiburada’da yer alacak.
İlk 6 ay ücretsiz ekran değişim hakkı sunulacak
Ayrıca Mi Fan Festivali kapsamında bir başka sürpriz ise 1-9 Nisan arası tüm Xiaomi yetkili satıcılarından Xiaomi Türkiye Garantili cep telefonu alan ve etkinleştiren kişiler, 6 ay içerisinde tek seferlik ücretsiz ekran değişim hakkına sahip olacaklar. Kullanıcılar detaylı bilgi için mi.com/tr websitesi içerisindeki “Ayrıcalıklı Servis” bölümünden detaylı bilgi alabilirler.
Konu dışı
Rusya, sudan dezenfektan üretmeyi sağlayan cihaz geliştirdi
Bütün dünyada olduğu gibi Rusya içinde de Covid-19 salgınının hızla yayıldığı şu günlerde, dezenfektanlara artan talep Rusları harekete geçirdi. Rus bilim insanları ve mühendisler, su kullanarak dezenfektan üretebilen bir cihaz geliştirdi.
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Rusya’nın sudan dezenfektan üreten cihazının litre başına sunduğu maliyet 1.30 Dolar
Rus basınında belirtilen haberlere göre, cihaz ham madde olarak su ve soğuk plazma kullanıyor. “Magnaril” adı verilen bu sıvı düşük maliyetlerle üretilebiliyor. Rusya merkezli Izvestia gazetesinin belirttiğine göre sudan üretilen bu dezenfektan için litre başına maliyet 1.30 Dolar. Rus basını, üretilen dezenfektanın bakteriler ve virüsler üzerinde çok etkili olduğunu iddia etse de; bu sıvının yeni tip koronavirüs üzerinde olan öldürücülüğüne dair bilimsel bir araştırma veya makale henüz yok. Ayrıca bu sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilmeye müsait olan, ve havada dağılabilen bir dezenfektan olarak da kullanılabileceği belirtildi. Cihazın ve sıvının yaygınlaşması için ise öncelikle gerekli araştırmaların tamamlanmasının beklenilmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!