Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Koronavirüs vakaları takip edilebilecek!

Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte ülkemizde bulunan Koronavirüs vakaları anlık olarak harita üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından geliştirilen uygulama önümüzdeki günlerde Android ve iOS kullanıcıları için yayına alınacak.

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Sağlık Bakanımız tarafından yapılan bugünkü açıklamada “Gerekirse hemen kendisini uyaracağımız bir sistem hazırladık. Vakalrın izole olmalarını, evde takip sürecini, hareketlilik verilerini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek mümkün olmak üzere uygulama geliştirildi. Bu sistemin ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın basın toplantısında yer alan tanıtım görselinde “aile takibi” ile risk bölgeleri kategorileri bulunuyor. Fahrettin Koca, bir soru üzerine telefon uygulamasının üç operatör ortaklığıyla sağlandığını belirtti.

Hayat Eve Sığar uygulaması üç operatör ve BTK’nın destekleriyle geliştirildi!

“Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir uygulama geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar.

“Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

İngilizcede ‘contact-tracing app’ olarak bilinen cep telefonu uygulamaları; Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hindistan ve İsrail’de de kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin de benzer uygulamalar arayışında olduğu bildiriliyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması önümüzdeki günlerde yapılacak yeni bir açıklamayla yayına alıınacak. Kore’de bir benzer uygulamada da hasta takibi yapılabiliyordu. Kore’de başarı yakalayan uygulama sayesinde vaka sayılarında azalma gözlendi.