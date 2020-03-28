Konu dışı
Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını yayınladı!
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını nihayet yayınladı. Günlük olarak site içerisinden Koronavirüs vaka sayısını, ölüm sayısını ve iyileşen hastaların sayısını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye içerisinde yer alan vakaların anlık olarak takip edilebileceği bir internet sitesi faaliyete geçirileceği belirtilmişti.
Site içerisinden Koronavirüs’le ilgili tanı sayısı, iyileşen sayısı ve ölen vaka sayıları yayınlanıyor. Ülkemizdeki vakaları takip edebileceğiniz gibi dünya üzerindeki vakaları da bu adres üzerinden takip edebilmeniz mümkün.
Dünya üzerindeki bazı ülkeler içerisinde yer alan şehirlerdeki rakamları da görebiliyorken Türkiye’de henüz şehir veya ilçe bazlı herhangi bir resmi açıklama yapılmış durumda değil.
An itibarıyla ülkemizde; 7.402 konulmuş tanı, 70 iyileşen vaka ve 108 can kaybı bulunuyor. Dünyada ise salgının etkileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 29.03.2020 tarihi itibarıyla 657.691 tanı konulan hasta, 139.263 iyileşen insan ve de 30.438 ölüm rakamı bulunuyor.
Ayrıca site içerisinde günlük istatistikler dışında sağ üst taraftaki tuşa basarsanız çeşitli seçeneklerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye ve dünyadan ilk vakaların çıkış tarihleri, ilk ölen ve ilk iyileşen hastaların istatistikleri de sırasıyla paylaşılmış. Bunların dışında virüsün tarihçesini ve ölüm oranlarını da görebiliyorsuz elbette.
Anlık Koronavirüs tablosunun harita eşliğinde yayınlandığı siteye erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Telpa’ya verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı!
Telpa’ya hatırlarsanız geçtiğimiz sene İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmiş ve konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemede verilen sonuç neticesinde 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde mahkemenin ikinci görüş günü gerçekleşti ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce karar tekrardan onandı. General Mobile’ın sahibi olan telefon distribütörü Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ’ye 1 yıl süreyle ikinci mühlet hakkı mahkeme kararınca onandı.
Daha önce 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti
General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri gibi Türkiye’de bir dönemler yüksek satış rakamları gösteren cihazlar piyasaya süren şirket konkordato kararı sonucunda 3 ay geçici mühlet kararı uygulamıştı. Kararın verildiği tarihten günümüze 3 ay geçti ve ikinci davada ise 1 yıl süre ile “kesin mühlet” verilmesi yönünde karar çıktı.
Davanın ikinci duruşmasının kararı, aşağıdaki gibi sonuçlandı;
Telpa’ya açılan davanın sebebi bir petrol şirketiydi!
Telpa’nın davasının asıl sebebi, geçmişte petrol şirketiyle yaşadığı birtakım hadiselerden kaynaklanıyor. Alacaklı özel petrol şirketine Samsung ile yaptıkları distribütörlük sebebiyle telefonların teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat bu telefonlar olması gerekenden geç teslim edildi. Bunun üzerine şirket Telpa’ya dava açtı ve davaların bir kısmını Telpa’nın lehine sonuçlandı.
Şirketin CEO’su ve davacı Sebahattin Yaman konuyla ilgili geçmişte davayı aktif olarak takip ettiklerini kazandıkları davalar olduğu için de davayı takibi bıraktıklarını belirtmişti. Yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda da petrol şirketiyle anlaşmaya oturup uzlaşma yoluna gideceklerini öne sürmüştü.
Fakat görüyoruz ki, firmanın ayrı bir şirketleşme olarak nitelendirdiği ama Telpa’nın geçmişteki açıklamalarında “satın alınma“ya gidildiği belirtilen General Mobile’da bir küçülme süreci yaşanıyor. Şirketin bazı çalışanları işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Özellikle bu kişiler, piyasaya çıkardıkları akıllı telefonların tasarım ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişilerdi.
Türkiye’de yerli üretim çemberi gittikçe daralıyor. Vestel’in de halihazırda sessiz soluksuz raflara sürdüğü Venüs Z40 modeli de Türkiye’de üretimi gerçekleşmemişti.
Konu dışı
GSMA, iptal edilen MWC 2020 için para iadesi yapacak!
GSMA, MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi 2020) için para iadesinde bulunduğunu açıkladı. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde şirketler için çok faydası olduğunu düşünüyoruz.
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Şirket, Barcelona’da senelerdir aralıksız düzenlemiş olduğu MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi 2020) etkinliği için geri ödeme yaptığını duyurdu. MWC 2020, uluslararası düzeyde iptal edilen ilk etkinlik olarak tarihe geçmişti.
Bugün ise şirket müşterilerine finansal tazminat teklifinde bulundu. GSMA’ın CEO’su John Hoffman verdiği röportajda ekonomik geri ödeme fonu oluşturduklarını onayladı. Verilen paketin detayları aynen şu şekilde;
- Etkinliğe bilet alan herkes istediği takdirde biletini iade edebilecek.
- Etkinlikte belirlenmiş bir alana maximum 5.500 Euro ödeyen şirketler bu tutarı geri alabilecekler. İsterlerse önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan etkinlik için kredi olarak da kullanabilecekler.
- Oluşturulan yapı ise ödeme alınmak istenmediğinde şöyle çalışıyor. Önümüzdeki seneler için verdiğiniz para %100’ünden değil %125’inden hesaplanacak. (En iyi durumda 6.875 Euro olarak hesaplanır.) Önümüzdeki sene kredi kullanımı olan şirket kredinin %65’lik tutarını kullanabilir. 2022 için %35’lik kısmı ve 2023 yılı için %25’lik kısmı aktif olarak krediden alınır.
- 5.500 Euro’yu aşan şirketler için ise avantajlı kredi planları yaratıldı. Yine de paralarını geri almak isterlerse markalar %50’sine kadar geri ödeme talep edebilecekler.
GSMA, öyle bir para ödeme sistemi yapmış ki etkinliğin üç sene kesin olarak devam etmesi gerekiyor bunun üzerine büyük yatırım yapan şirketler önümüzdeki yıllarda neredeyse hiç para ödemiyorlar veya kısmi bir tutar ödüyorlar.
Firmanın yeni kredi sistemi MWC 2020’nin ekonomik etkilerini biraz olsun azaltmaya yönelik olarak oluşturuluyor. Böylece şirketler, gelecekte gerçekleşen olağanüstü durumlarda olumlu vizyonlarının kaybetmemeleri hedefleniyor.
Konu dışı
Yurt dışı telefon kayıt harcı 2020 ücreti
Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 10 kat zamlanan, yurt dışı telefon kayıt harcı 2020 ücreti ve zam tarihçesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yurt dışından alınan ve SIM kart desteği sunan elektronik cihazların ülkemizde kullanımı için yapılması gereken IMEI kayıt işlemi ücreti son 2 yılda oldukça büyük zamalar aldı. 2018 yılının Kasım ayından önce 170 TL olan yurt dışı telefon kayıt harcı bu tarihten sonra 500 TL olmuştu. Harç ücreti Haziran 2019’da 2. zam ile 619 TL’ye çıkmıştı. Aynı yıl içinde tekrar zamlanan ücret Temmuz 2019’da 1500 TL seviyesine çıktı.
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Yurt dışı telefon kayıt harcı 1 Ocak 2020’den itibaren 1838 TL oldu. Buna ek olarak cihaz özelinde bir kereye mahsus olarak 20 avro “TRT Bandrol Ücreti” ödenmesi zorunluluğu getirildi. Son zamlar ve TRT Bandrol Ücreti ile birlikte yurt dışından telefon getirmek, garanti olmaması durumu ve mevcut döviz kurları hesaba katıldığında pek de avantajlı durmuyor. Zira bazı istisnalar hariç yurt dışından alınan cihazlar için ülkemizde garanti hakları bulunmuyor. Aynı zamanda yüksek döviz kuru nedeniyle ülkemizde gelir kazanan bir kullanıcı için yurt dışı fiyatları da oldukça yüksek hale geldi. Çoğu markanın döviz kurunun yüksekliği sebebiyle ülkemize özel fiyatlandırma politikaları izlemesi Türkiye garantili cihazları oldukça cazip hale getiriyor. Bunlara ek olarak yurt dışı telefon kayıt harcı 2020 ve öncesi ücretlerinin zamana göre değişim grafiğine aşağıda ki görselden ulaşabilirsiniz.
Harç ücreti ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.