Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını yayınladı!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını nihayet yayınladı. Günlük olarak site içerisinden Koronavirüs vaka sayısını, ölüm sayısını ve iyileşen hastaların sayısını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye içerisinde yer alan vakaların anlık olarak takip edilebileceği bir internet sitesi faaliyete geçirileceği belirtilmişti.

Site içerisinden Koronavirüs’le ilgili tanı sayısı, iyileşen sayısı ve ölen vaka sayıları yayınlanıyor. Ülkemizdeki vakaları takip edebileceğiniz gibi dünya üzerindeki vakaları da bu adres üzerinden takip edebilmeniz mümkün.

Dünya üzerindeki bazı ülkeler içerisinde yer alan şehirlerdeki rakamları da görebiliyorken Türkiye’de henüz şehir veya ilçe bazlı herhangi bir resmi açıklama yapılmış durumda değil.

An itibarıyla ülkemizde; 7.402 konulmuş tanı, 70 iyileşen vaka ve 108 can kaybı bulunuyor. Dünyada ise salgının etkileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 29.03.2020 tarihi itibarıyla 657.691 tanı konulan hasta, 139.263 iyileşen insan ve de 30.438 ölüm rakamı bulunuyor.

Ayrıca site içerisinde günlük istatistikler dışında sağ üst taraftaki tuşa basarsanız çeşitli seçeneklerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye ve dünyadan ilk vakaların çıkış tarihleri, ilk ölen ve ilk iyileşen hastaların istatistikleri de sırasıyla paylaşılmış. Bunların dışında virüsün tarihçesini ve ölüm oranlarını da görebiliyorsuz elbette.

Anlık Koronavirüs tablosunun harita eşliğinde yayınlandığı siteye erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.