Huawei‘nin kendi geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS’un tam sürümü, piyasaya sürülmeye yaklaşıyor. Bugün, Weibo’da tanınmış bir blog yazarı olan @Flanker_017, gerçek bir cihaz olan Mate 60’ta çalışan HarmonyOS NEXT’in kullanıcı arayüzünü ortaya çıkaran görselleri paylaştı.

İçindekiler HarmonyOS NEXT ile Huawei şaha kalkacak

HarmonyOS NEXT ile Huawei şaha kalkacak

Paylaşılan görüntüler, işletim sisteminin yeni bir tasarımını sergilerken, aynı zamanda önemli bir değişikliği de ortaya koyuyor: Artık yerel Android uygulamaları desteklenmiyor. Bu, Android ve HarmonyOS uygulamalarının bir karışımına güvenen kullanıcılar için potansiyel bir sorun teşkil edebilir @Flanker_017, özellikle mesajlaşma uygulamaları ve not alma araçları gibi yerel veri depolayan uygulamalara yönelik endişeleri vurguluyor. Bu verilere geçiş yapma veya bu verilere erişme konusunda net bir çözüm olmaması durumunda, kullanıcılar uygulamaları yeniden indirme sürecinde sorunlarla karşılaşabilirler.

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Ayrıca, @Flanker_017, çekirdeğin gerçekten yeni bir mikro çekirdek olduğunu belirtti. Linux sistem çağrılarını kolaylaştırmak için bir Linux uyumluluk modülünün entegre edildiği bildiriliyor. Bu gelişmeler, Huawei’nin Ocak ayında HarmonyOS NEXT Milky Way Edition için geliştirici ön izleme programını duyurduğu HarmonyOS Eco Bin Yelken Yelken Töreni’nin ardından geldi. Geliştirici Beta programının bu yılın 2. çeyreğinde (Nisan-Haziran) başlatılması ve nihai sürümün 4. çeyrekte (Ekim-Aralık) gelmesi bekleniyor.

Huawei’nin hâlâ kullanıcı deneyimi endişelerini ele almak için zamanı var gibi görünüyor, çünkü zaman çizelgesi, uygulama uyumluluğu ve veri geçişi gibi konuların üzerine yoğunlaşmak için fırsatlar sunuyor. Yakın gelecekte uygulama ekosisteminin nasıl evrileceğini görmek ilginç olacak, çünkü Huawei’nin, tanıdık Android uygulama ortamına alışkın olan kullanıcılar için boşluğu nasıl dolduracağı merak konusu.

Huawei aynı zamanda, uygulama geliştiricileriyle aktif işbirliği yaparak finansal teşvikler ve eğitim programları sunuyor. Şirket, HarmonyOS’ta sosyal medya, finans ve oyun gibi en popüler kategorileri kapsayan 5.000’den fazla uygulamaya ulaşmayı hedefliyor.

Huawei’nin yerli Kirin işlemcisi ve en son HarmonyOS işletim sistemiyle desteklenen Mate 60 serisinin başarısı, yeni işletim sistemine olan güveni artırdı. Mate 60 serisinin lansmanında yaklaşık 1,5 milyon adet satış yapıldığı ve bu rakamın güçlü tüketici ilgisini yansıttığı bildirildi.

Huawei’nin stratejik hedefleri arasında Çin’in geniş akıllı telefon pazarını hedeflemek var. Şirket, HarmonyOS’un 2023’ün dördüncü çeyreğinde Çin’de %16’lık önemli bir pazar payına ulaşacağını ve önemli bir geliştirici tabanının ilgisini çekeceğini tahmin ediyor. Şu anda HarmonyOS, küresel pazarın neredeyse %4’üne sahip ve Apple’ın %23’lük pazar payıyla rekabet ediyor.