HarmonyOS işletim sistemli HUAWEI WATCH 3 Pro Türkiye’de

HUAWEI, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen, HUAWEI WATCH 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.

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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak ölçen, hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı

HUAWEI WATCH 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nit parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saati olma özelliğine de sahip. Dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.

HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine de sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.

Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü

HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan HUAWEI WATCH 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebiliyor, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. HUAWEI WATCH 3 Pro’ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.

HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında

Akıllı saatte, 100’den fazla egzersiz modu, vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısıyla aynı zamanda bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiriyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan WATCH 3 Pro, bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.

10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.

HUAWEI WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca HUAWEI Bülteni’ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3000 TL’ye kadar varan indirim kuponu kazanabiliyorlar.