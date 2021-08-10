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HarmonyOS işletim sistemli HUAWEI WATCH 3 Pro Türkiye’de
HUAWEI, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen, HUAWEI WATCH 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak ölçen, hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
İçindekiler
Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nit parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saati olma özelliğine de sahip. Dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine de sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan HUAWEI WATCH 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebiliyor, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. HUAWEI WATCH 3 Pro’ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
Akıllı saatte, 100’den fazla egzersiz modu, vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısıyla aynı zamanda bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiriyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan WATCH 3 Pro, bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.
10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca HUAWEI Bülteni’ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3000 TL’ye kadar varan indirim kuponu kazanabiliyorlar.
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HyperX, “Free Guy” Dünya Prömiyerinin Resmi Kırmızı Halı Sponsoru Olacak
HP Inc.’in oyun çevre birimleri ekibi ve oyun ve e-sporda marka lideri olan HyperX, bugün saat 19.00’da New York’ta AMC Lincoln Square 13’te yapılacak “Free Guy”ın dünya prömiyeri için Resmi Kırmızı Halı Oyun Sponsoru olacağını duyurdu. Çılgıncasına eğlenceli ve gizli easter egglerle dolu filmde oyun meraklıları, bu yazın en çok beklenen macera komedi filmlerinden birinin keyfini çıkarırken aynı zamanda henüz piyasada sunulmamış sürpriz HyperX cihazı arayabilir.
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Free Guy Dünya Prömiyeri yaklaşıyor
20th Century Studios’un Free Guy’ında, banka memuru Guy, aslında bir açık dünya video oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Sınırların olmadığı bir dünyada kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, çok geç olmadan dünyasını kurtarmaya kararlıdır. İzleyicilerin yüksek bir beklentiyle yollarını gözlediği Free Guy, bu yılın çok konuşulacak yapımlarından da biri olacak gibi görünüyor.
Dijital oyunlar bu yıl birden fazla film temasında boy gösteriyor ve aksiyon “Free Guy” ile devam ediyor. Oyun ve eğlence endüstrileri kesişme noktalarında iş birliklerine devam ederken, HyperX de film endüstrisindeki çabalarını ve işbirliklerini genişletiyor. Oyundaki iyiliği ve içinizdeki kahramanı bulmayı anlatan bir hikayeye sahip olan Free Guy, HyperX’in tüm oyuncuları kapsama ve birbirine bağlama misyonuyla uyumlu bir film ve herkesi kendi içindeki kahramanı bulmaya teşvik ediyor.
Stratejik İş Birlikleri Başkanı Wendy Lecot, “Farklı endüstrilere entegre edilmiş olumlu yöndeki oyun referanslarını görünce mutlu oluyoruz” dedi. “Aksiyon, komedi ve duygusal anlarla dolu olan Free Guy, HyperX Hero Pokimane gibi en iyi oyuncu ve içerik üretici sahnelerini de içeren, gerçek yaşam hikayelerinin ve video oyunu kültürünün güzel bir birleşimi. Guy’ın macerasının bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve gelecekte daha fazla filmle iş birliği yapmak içinde sabırsızlanıyoruz.” dedi.
Film, Pokimane’e ek olarak “Free Guy”, Ninja, Lazarbeam ve Jacksepticeye gibi diğer popüler içerik oluşturucuların ve yayıncıların film içi görüntülerini de içeriyor. Filmdeki oyun gerçekliğini arttıran HyperX kulaklıklar, klavyeler, fareler ve mikrofonlar, oyun sahnelerinde ve filmdeki diğer eğlenceli anlarda görülebilir. HyperX ve filmi bir araya getiren tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Free Guy, 13 Ağustos 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona giriyor.
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Oppo Yeni Akıllı Saatini ve Kulaklıklarını Tanıttı!
Oppo Watch 2, dün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni akıllı saat, geçen yıl Mart ayında tanıtılan orijinal Oppo Watch’un varisi olarak geliyor. Oppo Watch 2, 42 mm ve 46 mm boyutlarında 2 farklı seçenekle geliyor ve LTE bağlantısı ve sesli arama yapabilmek için opsiyonel eSIM desteği bulunmakta.
En son çıkan modele gelen geliştirmelere göre Oppo Watch 2, Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100 çip setini taşıyor. Akıllı saatin 16 güne kadar pil ömrü sağladığı iddia ediliyor. Oppo Watch 2’ye ek olarak, Çinli şirket yeni gerçek kablosuz stereo kulaklıkları olarak Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’i de tanıttı.
Oppo Watch 2, Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’in Fiyatı
Oppo Watch 2’nin fiyatı 42 mm (yalnızca Wi-Fi) varyantı için 1,299 (200 dolar) Çin Yuanı. Ayrıca akıllı saat 1.499 (230 dolar) Çin Yuanı değerinde eSIM desteğiyle geliyor. En üst klasmanda olan 46 mm boyutlu ve eSIM desteği bulunan model ise 1999 (300 dolar) Çin Yuanı. Her üç versiyon da ilk olarak Çin’de ön sipariş için mevcut ve satışlarının 6 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Ancak Oppo Watch 2’nin küresel lansmanı ve fiyatlandırması ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Oppo Watch 2’nin yanı sıra Oppo, Enco Air Smart Edition için 199 (30 dolar) Çin Yuanı gibi bir fiyat belirledi. Enco Play ise 399 (60 dolar) Çin Yuanı olarak açıklandı.
Oppo Watch 2 Teknik Özellikleri
Oppo Watch 2, Android tabanlı ColorOS Watch 2.0 şeklinde çalışacak. 42mm versiyonu 372 x 430 piksel çözünürlüğe ve 1.75 inç AMOLED ekrana sahipken, 46mm versiyonu 402 x 476 piksel çözünürlüğe ve 1.91 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki seçenek de 326ppi piksel yoğunluğu, 60 hertz yenileme hızı ve 3D cam koruması ile birlikte geliyor.
İçeriğine bakacak olursak, Oppo Watch 2 geçen yıl piyasaya sürülen ve orijinal Oppo Watch’a güç veren Snapdragon Wear 2500 Çip setinin bir üst modeli olan Qualcomm Snapdragon Wear 4100 çip setine sahip. Ambiq tarafından geliştirilen Apollo 4s adında özel bir yardımcı işlemcisi de var. Ek olarak, akıllı saat 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla geliyor.
Önceden yüklenmiş fitness takip özellikleri açısından Oppo Watch 2, 100’den fazla spor moduna, 24 saatlik kalp atış hızı takibi ve SpO2 kan oksijeni izleme özelliğine sahip. Ayrıca uyku analizi, horlama riski değerlendirmesi ve stres takibi gibi özellikler de bulunuyor.
Oppo Watch 2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC ve Bluetooth v5.0 bağlantısı sunuyor. Ayrıca LTE versiyonları da sesli arama özelliği ile birlikte 4G desteğine sahip.
Oppo, akıllı saatin pil ömrünü uzattığı iddia edilen Ultra Dinamik Çift Motor (UDDE) teknolojisine sahip. Tek bir şarjla 10 gün çalışabildiği iddia edilen Oppo Watch 2’nin 42 mmlik versiyonunda 360 mAh bataryası bulunuyor. Fakat 46 mm’lik versiyon, 16 güne kadar kullanım sağlayacağı iddia edilen 510 mAh pil ile birlikte geliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarjla bir saate kadar kullanım sağlayacağı söylenen Watch VOOC hızlı şarj teknolojisi de bulunmakta.
Oppo Watch 2’nin 42 mm’lik versiyonu 42,78 x 36, 79 x 11,40 mm ölçülerinde ve 31 gram ağırlığındayken, 46 mm’lik versiyonu 46,37 x 38, 51 x 11,55 mm ölçülerinde ve 35 gram ağırlığında. Ayrıca akıllı saat 5ATM’e (50 metre) kadar su geçirmezliğe sahip.
Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play Teknik Özellikleri
Oppo Enco Air Smart Edition TWS kulaklıklar, 8 mm ses sürücülerine ve IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Kulaklıkların ayrıca 80 milisaniye kadar düşük bir gecikme oranına sahip olduğu iddia ediliyor. Bağlantı açısından Bluetooth v5.2 var. Kulaklıklar, USB Type-C yuvalı bir şarj kutusuyla birlikte geliyor.
Oppo, Enco Air Smart Edition’ın 400 mAh pil içeren şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar pil ömrü sağladığını iddia ediyor. Kulaklıklar, dahili 40 mAh pillerini kullanarak tek bir şarjla 2,5 saat oynatma sağlayacak şekilde derecelendirildi.
Oppo Enco Air Smart Edition kulaklıkların her biri dört gram ve şarj kutusu ise 37 gram ağırlığında, bu da kutusuyla beraber toplam ağırlığı 45 gram yapıyor.
Oppo Enco Air Smart Edition’a benzer şekilde, Oppo Enco Play TWS kulaklıklar Bluetooth v5.2 bağlantısıyla birlikte geliyor ve şarj için bir USB Type-C yuvası mevcut. Kulaklıklar ayrıca ses çıkışını ayarlamak için yapay zeka destekli yazılım algoritmaları kullanıyor. Enco Play ile ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.
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