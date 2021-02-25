HarmonyOS Huawei amiral gemilerine Nisan’da gelecek!

HarmonyOS işletim sisteminin Huawei telefonlara geleceği, Eylül ayındaki HDC 2020 etkinliğinde doğrulanmıştı. Huawei şirketi ,sözünün arkasında durarak, HarmonyOS 2.0‘ın Beta Sürümünü bazı cihazlara çoktan sundu. Şimdi ise şirket, Android tabanlı alternatif işletim sisteminin kararlı halinin amiral gemisi cihazlara geleceğini söyledi. Gelin Nisan ayında Huawei amiral gemilerine gelmesi planlanan HarmonyOS işletim sistemi ile alakalı haberimizin detaylarına bakalım.

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HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili detaylar neler?

HarmonyOS işletim sistemi yükseltmesi, 2021 Nisan’ından itibaren Huawei amiral gemisi cihazlarına gelmeye başlayacak . Bununla beraber şirketin akıllı telefonları için devrim niteliğinde bir adım atmış olacak. Başlangıçta, şirket yeni HUAWEI Mate X2 cihazıyla bu işletim sistemini paylaşacak. Bununla beraber cihaz o zamana kadar EMUI 11.0’i (Android 10 tabanlı) çalıştıracak diyebiliriz. HUAWEI P50 serisinin birkaç ay içinde piyasaya sürüleceğini varsayarsak onun da HarmonyOS işletim sistemini alacağını tahmin etmek çok zor değil.

Huawei şirketi, HarmonyOS işletim sistemini ABD ile yaşanan sorunların ardından Google Mobil Servisleri yasağından dolayı alternatif bir yol olarak getirecek. Bu yeni işletim sistemi, akıllı televizyonlar da dahil olmak üzere birçok akıllı cihazda kullanılabiliyor. Huawei gün geçtikçe HarmonyOS’u geliştiriyor ve cihazlara entegre ediyor. Bunu takiben, Aralık 2020’de Akıllı Telefonlar için geliştirici araç setini ve Ocak’21’den itibaren Beta sürümlerini yayınladı. Şimdi ise amiral gemisi cihazlar için kararlı sürümlerin 2021’in ilk yarısı sona ermeden önce piyasaya sürülmesini muhtemel. Henüz güncellemeyi alacak olan cihazların tam bir listesine sahip değiliz. Ancak kademeli olarak Huawei P, Mate ve Nova serisi cihazlarına gelmesi olası.

Sadece HarmonyOS değil, Huawei de App Gallery pazarını geliştirmek için çok çalışıyor . 2020 itibariyle, , dünya çapında aylık 500 milyona kadar aktif kullanıcıya sahip ve daha da genişliyor.

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