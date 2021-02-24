Nvidia RTX 3060, 6GB VRAM’lı daha ucuz bir varyant da sunabilir

12GB VRAM’li Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı yarın kullanıcıyla buluşacak. Ancak ekran kartı üreticisi Palit dosyalamalarında görüldüğü üzere; kartın 6GB VRAM sahibi bir versiyonunu da görebiliriz.

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Daha öncesinde de Nvidia RTX 3060 kartı için 6GB VRAM versiyonu konuşulanlar arasındaydı. Kartın 192 bit hafıza ara yüzü de buna imkan sağladığından dolayı; Nvidia firmasının böyle bir seçim yapması ihtimal dahilinde idi. Ancak Nvidia 12GB’lık versiyonu duyurdu ve 6GB versiyonu ile ilgili bir açıklama hiç yapmadı. Dolayısıyla firmanın bu versiyonu düşünmediği fikri dolaşıyordu.

Ama @harukaze5719 tarafından tespit edildiğine göre durumun bu olmama ihtimali de var. Öyle ki Palit; Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü’ne kartın 12 ve 6GB’lık iki versiyonunu bildirdi. Listede Palit RTX 3060 Dual kartlarının ikişer tane 12 ve 6GB’lık versiyonları gözlemlenebiliyor. Bu iki versiyon da standart ve hız aşırtmalı (OC) varyatları olarak karşımıza çıkıyor.

Bir hatanın söz konusu olma ihtimalinin dışında bunların tamamen dedikodu olduğunun altını ısrarla çizmekle beraber; bu bilgilerin 6GB’lık bir RTX 3060 versiyonuna işaret edebileceğini de belirtelim. Yine Mart’ta çıkacağı tahmin edilen RX 6700 XT karşısında böyle bir hamle düşünülmesi de muhtemel.

Ayrıca RTX 3060 Ti ekran kartı 8GB VRAM ve 256 bit hafıza ara yüzüyle biraz daha hızlı bir performans sağlarken RTX 3060 için 12GB hafızanın fazla olabileceğinden de bahsediliyordu. Dolayısıyla uçuk 12GB fiyatlarını da düşünürsek; 6GB her açıdan hiç de mantıksız bir seçenek olmaz gibi duruyor.