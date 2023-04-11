Birkaç yıl önce, ABD’nin Huawei’ye yaptırımlar uygulamasından sonra, şirket kendi işletim sistemiyle çıkmak zorunda kaldı. Şirket bu sistem için Hongmeng (Çin’de) ve Harmony (küresel olarak) adını kullandı. Huawei, sistemi sürekli olarak güncelleyerek iOS ve Android sistemlerinde bulunmayan özellikler ekledi. Ancak, yaklaşık üç yıllık geliştirmenin ardından Harmony OS henüz global olarak piyasaya sürülmedi. Şirket, sistemin kullanıma sunulmadan önce bazı unsurların yerinde olması gerektiğini belirtti. Harmony OS 3.1’in en son güncellemesi herkes tarafından test edilebilir durumda.

Şu anda birçok model Harmony OS 3.1’in test aşamasında. Huawei P60 serisi, bu sistemi piyasaya sürmek için geliştirme hızını yakalamalı. Şimdi merak edilen şey, Harmony OS 3.1’in yeni sürümünde nelerin güncellendiği.

Harmony OS’nin diğer sistemlerden öne çıkan yönlerinden biri derin entegrasyonu. Çoğu özellik, üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan Harmony OS içinde yer alıyor. Şu anda, Harmony OS’un pazar payı yaklaşık %2 civarında.

Özetle, Harmony OS 3.1 güncellemesi Huawei için büyük bir artıdır. Bu sistemi test eden kullanıcılar olumlu geri bildirimler veriyor. Güncellemenin ana avantajları, uygulamaların başlatılma ve çalıştırılma sürelerinin daha kısa ve sorunsuz hale gelmesidir. Ayrıca, bildirim merkezinde dinamik özel efektler ve kart boyutu ayarı, küçük pencere boyutu ayarı, ses kontrolü gibi birçok optimize edilmiş kullanıcı deneyimi özellikleri yer alıyor.

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Harmony OS 3.1, pencere hizmeti gibi birden fazla arayüzle pencere döndürme ve alan sorgulama yeteneklerini geliştiren bazı iyileştirmeler de içermektedir. Ayrıca, yeni bir kamera ayarı ve önizleme özelliği de eklenmiştir. Genel olarak, Huawei’nin bu sürümü, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedeflemektedir ve daha kararlı bir sistem sunmaktadır.

Harmony OS 4, Huawei için yeni bir başlangıç olacağına dair bazı raporlar bulunmakta. Şu anda, Huawei, Harmony OS 4 için büyük bir yükseltme hazırlığı içinde olduğunu iddia ediliyor. Bakalım Huawei rakiplerini dize getirebilecek mi? Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi isimler de bu işletim sistemini kullanacak mı? Bekleyip göreceğiz.