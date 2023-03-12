Huawei, merakla beklenen HarmonyOS 3.1 yazılım güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Raporlar HarmonyOS 3.1 geliştirmesinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve şirketin yazılımı Nisan ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürme yolunda ilerlediğini gösteriyor!

HarmonyOS 3.1 Testleri Başarılı Geçti!

P50 ve Mate 50 serilerinde başarılı bir geliştirici beta testinin ardından dağıtımına başlanması beklenen güncelleme, oldukça uzun bir süredir bekleniyordu. HarmonyOS 3.1, kontrol paneli ve bildirim panelindeki yeni animasyonlar ve akıcı hareketlerle yazılımın genel akıcılığında önemli iyileştirmeler getirecek.

Bu sürümle beraber Huawei, medya yönetimi için de yeni seçenekler ekledi ve widget şekil seçiminde de önemli değişiklikler yaparak yazılımın genelinde daha tutarlı bir görünen bir sürüm ortaya koydu.

HarmonyOS 3.1, içerdiği yeni yazılım dili destekleri sayesinde farklı platformlara ve cihazlara uyarlanabilen dağıtılmış uygulama arayüzleri oluşturmak için kullanılabiliyor. Ayrıca, Ark derleyicisi sayesinde bu platform için daha hızlı ve daha verimli uygulamalar geliştirilebiliyor.

Huawei’nin HarmonyOS 3.1 yazılımını ilk kullanacak modeller olan P60 serisinin bu ayın sonunda bir lansmanla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından güncelleme Mate 50 ve P50 serisinden başlayarak diğer eski cihazlar için de halka açık olarak yayınlanacak.

Güncellemenin en geç Nisan ayında başlamasının planlandığını hatırlatalım. Genel olarak HarmonyOS 3.1’in, daha hızlı ve daha akıcı performans, daha iyi uygulama geliştirme araçları ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vaat ederek selefine göre önemli bir iyileştirme sunması bekleniyor.

Huawei’nin yazılım geliştirmeye yaptığı sürekli yatırım, akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olarak konumunu daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Google servislerinin olmamasına rağmen kendi yazılımıyla kısa sürede büyük ivme yakalayan firma, yeni sürümlerle beraber HarmonyOS’i en iyi Android yorumlamaları arasına katmayı planlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halihazırda cihazınızda HarmonyOS’in son sürümünü kullanabiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!