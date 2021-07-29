Akıllı Telefonlar
HarmonyOS akıllı cihazların geleceğinde yeni bir sayfa açıyor
Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat ve güvenli bir deneyim sunuyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir şekilde dağıtmak ve daha önce bağımsız olan cihazları uyumlu ve bütünsel bir cihazda birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanıyor.
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HarmonyOS, akıllı telefonlarda en iyi performansı sunmayı hedefleyen, tüm cihazlar arasında var olan engelleri ortadan kaldırarak, kullanıcıların cep telefonlarından akıllı TV’ye, akıllı arabadan giyilebilir veya herhangi bir akıllı cihaza geçmelerine olanak tanıyan bütünsel bir dijital yaşamın oluşturulmasını sağlar. Bu esneklik, herhangi bir işletim sistemi platformundaki herhangi bir kullanıcının daha önce yapabileceği bir şey değildi.
HarmonyOS, yeni kullanıcı deneyimleri sunduğu için kalabalığın arasından sıyrılıyor
HarmonyOS’u destekleyen dağıtılmış teknoloji tabanlı sistem yetenekleri, diğer platformlardan ayrılmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi 5G, yapay zeka, bulut ve uç bilgi işlem yenilikleri sayesinde IoT’nin önemli bir adım atmak üzere olduğu bir dönemin içindeyiz. İletişim için uçtan uca süreci göz önünde bulunduran Huawei, bu değişimden yararlanmak için HarmonyOS’u tasarladı.
Şu anda akıllı cihazların farklı performans ve enerji gereksinimleri, çeşitli maliyet yapıları ve “farklı dilleri” konuşmaları etkileşimi zorlaştırıyor. Ancak HarmonyOS’un entegre ve açık kaynak yapısı, onun için yazılmış her uygulamanın her tür cihazda çalışacağı anlamına geliyor.
HarmonyOS’u diğer işletim sistemlerinden ayıran nedir?
Telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için zaten mevcut olan mobil işletim sistemleri, ancak kullanıcıların bir telefondan TV setine video akışı gibi basit senaryoları kontrol etmesine izin verse de, üçüncü taraf akıllı ev cihazlarının çoğuna kablosuz bağlantı ve özel uygulamalar olmadan kolayca bağlanmak mümkün değil. Ek yapılandırmalar olmadan zahmetsizce akışa ve cihazlar arasında geçişe izin veremiyor.
HarmonyOS tarafından sunulan dağıtılmış işletim sistemi düzeyi, diğer işletim sistemlerinin sahip olmadığı dağıtılmış girdi, cihazlar arası kontrol, akıllı senaryo farkındalığı, uyarlanabilir dağıtım ve dağıtılmış çıktı işlevlerini mümkün kılıyor. Örneğin, cihazlar arası dinamik geçiş başka işletim sistemleri tarafından desteklenmediği için, bu tür bir işlevsellik elde etmeye çalışan geliştiricilerin çok ağır bir iş yüküyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Cihazlar arası arayüz çağırma da desteklenmiyor.
Dağıtılmış bir işletim sisteminin diğer önemli faydalarından biri de dağıtık güvenlik sağlamasıdır. Huawei, TEE’yi (Güvenilir Yürütme Ortamı, Trusted Execution Environment) HarmonyOS’a uygulayarak, uygulamalar ve araçlar farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından, tüketici deneyiminin her aşamasında biyometri, ödeme bilgileri, şifreleme anahtarları ve parolalar için tam veri koruması sağlıyor. Kullanıcılar HarmonyOS ile yalnızca kişiselleştirilmiş uygulamalara değil, aynı zamanda ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak kişiselleştirilmiş cihazlara da sahip olabilirler. Akıllı telefon donanımı değişemez, ancak diğer platformlarla aynı şekilde, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için uygulamaları indirmelerine olanak tanır. HarmonyOS ise, uygulama yeteneklerini donanımdan ayırarak, fiziksel olarak bağımsız birden çok cihazın tek bir cihazda birleşmesine izin vererek, kullanıcı deneyimini daha da ileri götürüyor.
HarmonyOS’un en avantajlı noktası ise, o anda en uygun yazılım ve donanım özelliklerini esnek bir şekilde çağırabilmesi ve birleştirebilmesi, kullanıcılara hangi akıllı cihazı kullanmayı seçerlerse seçsinler sorunsuz bir AI (yapay zeka) deneyimi sunmasıdır. Cihazlar, optimum deneyimi sunmak için kullanım durumlarına göre tanımlanıyor. Haziran ayındaki lansmanda tüm dünyaya tanıtılan HarmonyOS, Nesnelerin İnterneti dönemi için ideal işletim sistemi olmanın tüm bileşenlerine de sahip.
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Akıllı Telefonlar
Realme 7 Alınır mı? | Bir iPhone kullanıcısı gözünden orta seviye Android!
Alınır mı serisindeki son videoda Yıldıray Realme 7’yi kullandı. Günlük hayatta bir Apple iPhone kullanıcısıyken orta seviye bir telefon kullanıp deneyimlerini sizlere aktarıyor.
Bakmakta fayda var: HarmonyOS akıllı cihazların geleceğinde yeni bir sayfa açıyor
Realme 7, orta seviyede bulunan bir telefon olmasını yanında sunduğu özelliklerle birlikte kullanıcılarını memnun eden bir telefon olmayı da başardı. Büyük abisi olan relame 7 Pro’dan farklı özellikler sunsa da kimi yönden daha iyi olmayı da başarabilen birkaç özelliği de yok değil. Realme 8 ailesinin tanıtılmış olduğunu fakat ülkemize henüz gelmediğini de hatırlatalım. Realme 7’nin teknik özelliklerini kısaca yakından bakacak olursak:
Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ IPS LCD 90Hz ekran yenileme
Tasarım: 162.3 mm X 75.4 mm X 9.4 mm / 196,5 gram ağırlık
İşlemci: MediaTek Helio G95 işlemci ve Mali-G76 MC4 grafik birimi, 6GB RAM / 64GB Hafıza
Arayüz: Android 10 (11’e yükseltilebilir), realmeUI 1.0
Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh batarya 30W Super Dart destekli hızlı şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 ve Bluetooth 5.0
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Akıllı Telefonlar
Oppo, Yeni Nesil Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı
Oppo, Flash Charge Open Day etkinliğinde, hızlı şarj teknolojisine yönelik sürdürdüğü çalışmalarının gidişatından bahsetti ve hızlı şarj teknolojisi çözümünün yakın gelecekte hayatımıza katacaklarını duyurdu. Etkinlikte konuşan Oppo VOOC Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang şunları söyledi: “OPPO’nun VOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle ilgili yaptığı geliştirmeler, şarj adaptörü, şarj kablosu, güç devresi, pil ve daha fazla çözümü içeren hızlı şarj sistemi bütünündeki yeniliklere dayanıyor. VOOC Hızlı Şarj teknolojisi, kablosuz ya da kablolu şarj kullanımı fark etmeksizin, elektronik cihazların şarj edilmesi söz konusu olduğunda artık en uç şartlarda bile çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabiliyor.”
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Hızlı şarjda güvenlik çok önemli
Oppo, hızlı şarj teknolojisini geliştirirken her zaman verimliliği ve güvenliği ön planda tutuyor. Bu konsepte bağlı kalarak VOOC Hızlı Şarj teknolojisinde güvenliği artırmak için beş katlı güvenlik koruma sistemini, gerçekleştirdiği etkinlikle tanıtan Oppo, yeni malzemelerin, yapay zeka algoritmalarının, şarj mimarilerinin ve diğer faktörlerin daha fazla inovasyon sunmak için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Peki Oppo, hızlı şarj teknolojisini en güvenli şekilde sunabilmek için hangi yöntemlere başvuruyor.
Düşük empedanslı sigorta: Hızlı şarj teknolojisinin beş katlı güvenlik koruma sisteminde bulunan sigorta, elektrik akımının aşırı yüklenmesi ya da farklı bir anormallik durumunda anında devreye giriyor ve fiziksel olarak elektrik kaynağına yalıtım sağlayarak pili koruyor. Daha düşük dahili dirence ve geliştirilmiş performansa sahip yükseltilmiş sigorta tasarımı, şarj sistemi güvenliğinin daha da artırılmasına yardımcı oluyor.
• Galyum Nitrür (GaN) Anahtarları: Oppo, akıllı telefonlarında ilk kez GaN anahtarlarını kullandı. Bu anahtarlar, daha küçük bir alan üzerinde geleneksel silikon MOSFET anahtarlarla aynı işlevselliği elde etmekle (dolayısıyla daha az alan gerektirmekle) kalmıyor, aynı zamanda düşük empedanslar ve yüksek voltajla çalıştığından ısı oluşumunu azaltıp şarj verimliliğini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı oluyor.
• Dahili seri iki hücreli tasarımı: Seri iki hücreli pil tasarımı, elektrik akımını düşürüp ortaya çıkan ısı miktarını azaltırken aynı gücün sağlanmasına imkan tanıyor. Dahili seri iki hücreli tasarım, ikili pil hücrelerini aynı yapıda birleştiriyor, böylece Oppo aynı güvenlik performansını daha az hacim işgal ederek sağlayabiliyor. Yeni tasarım, aynı boyuttaki pillerin pil kapasitesinde de en az %5 artış sağlıyor.
• Pil Güvenliği Algılama Çipi: Oppo’nun yerleşik yapay zeka algoritmalarına sahip tescilli Pil Güvenliği Algılama Çipi, çeşitli senaryolara dayalı olarak gerçek zamanlı voltaj düşüşlerini tanıyıp buna göre hareket ederek pillerin harici hasar görüp görmediğini algılayabiliyor. Voltaj düşüşünün pildeki hasardan kaynaklandığı tespit edilirse, telefon kullanıcıyı uyarıyor ve risklerin önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri alıyor.
• Kompozit Akım Kolektörü: Oppo, tamamen yeni bir kompozit akım kolektörü içeren Kompozit Yapıda Güvenlik Pili geliştirdi. Diğer pillerdeki yalnızca alüminyumun kullanıldığı tipik tasarımın yerine bu pilde iki alüminyum katman arasına sıkıştırılmış yeni bir kompozit malzeme kullanılıyor. “Sandviç” adı verilen formdaki bu yapı, beş katmanlı kompozit akım kolektörü mimarisini oluşturmak için ek bir koruyucu malzemeyle kaplandı. Harici hasarlardan kaynaklanan kısa devrelerden pili koruyan bu çözüm, güvenliği artırıyor. Oppo laboratuvar çalışmaları, performanstan ödün vermeyen yeni pilin, delinme ve çarpma testlerini %100 başarıyla geçtiğini gösteriyor.
Hızlı şarjın pil ömrünü kısaltmaması için Oppo’nun aldığı önlemler
Oppo, etkinlikte yeni akıllı şarj teknolojisini de tanıttı. Şarj hızını mümkün olan en güvenli aralıkta tutmak için geliştirilen yeni teknoloji, farklı şarj senaryolarını akıllı bir şekilde algılayıp şarj akımını ayarlıyor. Bu gelişme aynı zamanda, kullanıcıların daha uzun sürelerde optimum pil ömrünün keyfini çıkarmasına imkan tanıyarak normalin dışında pil yaşlanmasının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Akıllı şarj teknolojisi, pil performansının çeşitli alanlarında fark edilir iyileştirmeler sağlayabiliyor:
• Daha uzun pil ömrü: 65W SuperVOOC teknolojisinin imkanlarını ve pilin tam şarj/deşarj olma hızını sağlayan bu gelişme, pilin kapasitesini 1.500 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80’inde tutabiliyor.
• Belirli senaryolar için iyileştirilmiş şarj hızı: Şarj hızı, pilin herhangi bir zamanda güvenle alabileceği maksimum anlık güce bağlı olarak, belirli durumlara göre artırılabiliyor. 65W SuperVOOC teknolojisi söz konusu olduğunda, şarj hızı yaklaşık %20 artırılabiliyor ve gerektiğinde 4.500 mAh pilin 30 dakika içinde tamamen şarj olması sağlanıyor.
• Şarj hızı ve telefon sıcaklığı dengesi: Yeni teknoloji, farklı kullanım senaryolarında optimum şarj akımı ile buna bağlı olarak sıcaklık artışı arasındaki en iyi dengeyi akıllıca kurabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hızlı şarj esnasında herhangi bir çekinceleri olmadan telefonlarını kullanabiliyor.
Oppo, VOOC Hızlı Şarjı olabildiğince güvenli ve akıllı hale getirmenin yanı sıra, daha zorlu durumlarda optimize etmenin yollarını da araştırıyor. Örneğin, bir lityum iyon pili çok soğuk ortamlarda şarj etmek zor olabiliyor; böyle bir ortamda pili şarj etmeye zorlamak kısa devreye sebep olabiliyor. Oppo’nun ultra düşük sıcaklıklar için geliştirdiği şarj çözümü, pilin optimum şarj sıcaklığını belirlemek ve şarj işlemi başlamadan önce sıcaklığı artırmak için akıllı algoritmalar kullanıyor. Yapılan testlerin sonuçları, pil sıcaklığının sadece 10 saniye içinde -20℃’den +10℃’ye yükseltilebildiğini ve böylece pilin normal şekilde şarj edilmesinin sağlandığını gösteriyor.
VOOC Hızlı Şarj teknolojisinin 2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı konuları, Oppo’nun pil ve şarj teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunan temel alanların üçü olarak öne çıkıyor. Oppo, 30 Haziran 2021 itibariyle, hızlı şarj teknolojisiyle ilgili 3.000’den fazla patent başvurusu yaptı. VOOC Hızlı Şarj teknolojisini destekleyen 30’dan fazla cihaz aracılığıyla OPPO, bu hızlı, kullanışlı ve güvenli şarj deneyimini dünya çapında 195 milyondan fazla kişiye ulaştırdı.
Oppo 2021’de, tescilli VOOC teknolojisini otomobillere, kamusal alanlara ve çeşitli cihazlardaki çiplere getiren yeni projesi The Flash Initiative’i de başlattı.
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