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HarmonyOS 2.0 beta Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G için yayınlandı
Huawei’nin aralık ayında Çinli geliştiricilerin beğenisine açtığı mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 beta, iki cihaza daha geldi. Şimdiye kadar Huawei MatePad Pro, P40 serisi ve Mate 30/30 Pro için yayınlanan HarmonyOS 2.0, şimdiyse Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G olmak üzere iki yeni akıllı telefona daha yüklenebilecek. Görünüşe bakılırsa Huawei, HarmonyOS 2.0’ın ilk geliştirici izlenimlerinden memnun kalmış ki betanın yayılımını genişletmeye devam ediyor.
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Uzun zamandır hepimizin merakla beklediği HarmonyOS işletim sistemi geçtiğimiz ay yayınlanır yayınlanmaz, telefonuna yükleyen geliştiriciler ilk görüntüleri paylaşmaya başlamışlardı. Hatta bizim de sizlere haberlerimizde aktardığımız bir videoda, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi Android tabanlı EMUI 11 arayüzüne benzerliğiyle dikkat çekmişti. Bu yönüyle çokça eleştirilen HarmonyOS 2.0, bugünden itibaren Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G’ye de yüklenebilir hale geldi.
Huawei P30 sahibi bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS 2.0 beta sürümü şimdilik yalnızca Çin’deki müşteriler tarafından yüklenebiliyor. HarmonyOS 2.0 betayı kendi telefonuna yükleyip bunun üzerine bir de video paylaşan P30 kullanıcısının aktardıklarından anladığımız kadarıyla, HarmonyOS 2.0 yüklü olan bir Huawei telefonun açılışı yani önyükleme işlemi, Android’li bir Huawei telefondan farksız olacak. Ayrıca, doğrusunu isterseniz HarmonyOS 2.0 beta sürümü Huawei’nin EMUI 11 kullanıcı arayüzüne de çok benziyor.
HarmonyOS 2.0 beta, Huawei P30 ile böyle çalışıyor
Tamamıyla Huawei mühendisleri tarafından geliştirilen HarmonyOS 2.0, ilk bakışta uygulama menüleri ve ve simgeleri bakımından EMUI 11’in hık deyip burnundan düşmüş gibi gözükse de, betadan çıkıp kararlı haliyle kullanıcılara sunulduğunda çok daha farklı bir arayüze sahip olacak. Zira HarmonyOS daha çok yolun başında ve ilk etapta geliştiricilerin ortama ısınmaları için sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Bundan dolayı da nihai arayüzüyle karşımızda değil.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi Harmony OS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Hatta büyük ihtimalle HarmonyOS, AppGallery ekosisteminde bulunan uygulamaların da tamamını destekleyecek. Çünkü mantıken düşünürsek, AppGallery’deki uygulamalar şu an teorik olarak Android uygulaması ve hepsi de Huawei’nin HMS ekosistemi kapsamındalar.
Google, Arama hizmetinin mobil arayüzünde değişikliker yaptı!
Google, Arama hizmetinin mobil görünümünde sadelik odaklı birkaç yenilik yaptığını açıkladı. Kullanıcıların yaptıkları aramayı bulabilmelerini kolaylaştırmanın yanında, görsellikten arınıp yalnızca kullanıcıların aradığı temel sonuca odaklanılan yeni tasarım, Google’ın mobil uygulamalarında kullanılacak.
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Günümüzde bilgiye erişim kaynağı olarak olarak kullandığımız araçların başında hiç şüphesiz Google geliyor. Sevdiğimiz dizilerin oyuncularının hayatından yemek tariflerine varana kadar birçok şeyi kendisine sorduğumuz Google amcamız sağolsun her sorumuza cevap veriyor; fakat bazen onlarca arama sonucu arasından, müthiş bir kafa karışıklığı nedeniyle aradığımız şeyi tam olarak bulmakta güçlük çekebiliyoruz. Neyse ki bu problemin yalnızca kullanıcılar değil, Google’ın yetkilileri de farkındalar ve problemi düzeltmek için uğraş içerisindeler.
Bu farkındalığa varan kişilerden birisi, Google bünyesinde çalışan bir tasarımcı olan Aileen Cheng. Google’ın arama sonuçları sayfasındaki karmaşıklığın farkında olduğunu dile getiren Alieen Cheng, söz konusu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına Google’da yaptıkları en önemli değişikliklerden birinin, arama sonuçlarında kullanıcının arattığı kelimeleri vurgulamak olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek içinse arama sonuçlarında büyük ve kalın metinler kullanılacağını belirten Cheng’e göre, yeni tasarım kullanıcıların arattıkları şeylere odaklanabilmelerini kolaylaştıracak.
Google Arama’nın yeni tasarımıyla eski tasarımının farkı
Örnek vermek gerekirse, Google Arama’da kraliçe arı terimini arattığımız zaman Vikipedi’den alınmış bilgilerin bizi karşıladığını görürüz. Google’ın önceki halinde, arama sonuçlarında çıkan metnin başlığı ile açıklamasının yazdığı alanın arka planı farklıydı ve hem fotoğrafların rengi hem arka planların rengi farklı olunca, metinleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştırıyordu. Yeni halindeyse beyaz arka plan üzerine yerleştirilmiş kalın bir başlık ve beraberinde ilgili konuyla alakalı spesifik bilgiler içeren birkaç bilgi yer alıyor. Bu revizyon sayesinde kullanıcılar Google’da yaptıkları arama sonuçlarını daha kolay ayırt edebilecek ve aradıkları şeye odaklanabilecekler.
Google Arama’da yapılan diğer önemli değişiklikler, arama sonuçlarındaki gölgelerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte arama sonuçlarındaki önemli kısımların renklerle vurgulanması oldu. Google’ın açıklamasına göre bu iki değişiklik de, kullanıcıların arama sonuçlarında bulmak istedikleri bilgiyi karmaşık bir düzene maruz kalmadan bulabilmelerini mümkün hale getirecek.
Bu arada Google, yeni tasarımını birkaç hafta içerisinde Android ve iOS uygulamalarında eşzamanlı olarak yayınlayacak.
Akıllı Telefonlar
Focos, iPhone 12 ProRAW desteğiyle güncellendi!
Focos, iPhone’da Portre Modu kullanılarak çekilen derinlik alanına sahip görüntüleri düzenlemek için gelişmiş araçlar sunan, iOS için popüler bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Uygulama, iPhone 12 Pro kullanıcıları için mevcut olan Apple ProRAW görüntü desteği de dahil olmak üzere bazı ilginç yeni özelliklerle güncellendi.
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Uygulamanın 2.4.1 sürümü hem RAW hem de Apple ProRAW formatları için destek ekliyor. RAW kelimesi fotoğrafçılıkta, fotoğrafa, makine tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadığını ve fotoğrafın herhangi bir işleme tabi tutulmadığını anlatan bir terimdir. Yani bu formatta, fotoğraftaki gölgeler, ışıklar ve bunun gibi birçok ayrıntı daha fazla korunuyor. Focus artık RAW görüntülerini pozlama, sıcaklık ve ton haritasını tam olarak değiştirme seçenekleriyle düzenleyebiliyor.
Uygulamanın ana ekranı, fotoğraflarınızı bulmanızı kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı ve artık Dosyalar uygulamasında, iCloud Drive’da veya diğer uyumlu uygulamalarda depolanan fotoğraflara göz atabileceğiniz dosya gezginine hızlı erişim sağlıyor. iPad’deki uygulama arayüzü de ayarlandı ve bu güncelleme ile bazı hatalar düzeltildi.
Focus 2.4.1 sürüm notları:
- Yeni tasarlanan ana sayfa ile, bokeh efekti düzenlemek için albümlerden fotoğraf seçmek daha kolay. Ek olarak, artık fotoğrafları doğrudan Dosyalar uygulamasından açabilirsiniz.
- RAW ve ProRAW formatları için destek eklendi. Artık poz/sıcaklık/ton haritasını kayıpsız olarak ayarlayabilir ve RAW görüntüleri düzenleme arayüzüne aktarmadan önce EXIF’i kontrol edebilirsiniz.
- Çoğu cihazda çıkış çözünürlüğü olarak maksimum 20M piksel desteği sağlandı.
- Yeni kaydırıcı kontrolü ile iPad için tasarlanmış gelişmiş düzenleme arayüzü.
- Silgi yama aracına döner ve ayrıca yeni bir “geri yükleme” fırçası getirir.
- iPad için sol elle düzenleme modu eklendi. Luis Maldonado için teşekkür ederiz.
- Ön plan bokeh sorunu, dalgalı çizgiler düzeltildi.
- Görüntüleri diğer uygulamalarla paylaştıktan sonra arayüzde oluşan takılma sorunu düzeltildi
Focos burada Portre Fotoğraflarını düzenlemenin ötesine geçiyor, çünkü uygulama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf için yapay derinlik haritası oluşturmak adına AI kullanıyor. Eğer Portre Modu’nu kullanarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu uygulama kesinlikle denemeye değer.
Focus uygulaması, App Store’da ücretsiz olarak sunuluyor, ancak tüm özellikleri kullanmak adına ömür boyu lisans için 119,99 Türk Lirası talep ediyor.
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Apple
Apple hisse senetleri kendi rekorunu kırdı!
Apple hisse seneti fiyatı, 139,85$ ile yeni bir gün içi rekoru kırdıktan sonra bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 139,07$’dan kapandı.
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Apple hisse senetleri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı
Yükselme, Apple’ın 2021 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç sonuçlarını raporlamasından yalnızca beş gün önce gerçekleşti. Birçok analist, güçlü iPhone 12 satışları ve bu çeyrekte Apple silikona sahip ilk üç Mac, 4. nesil iPad Air, HomePod mini, AirPods Max ve diğer birçok ürünün lansmanı sayesinde Apple’ın üç aylık gelirinin ilk kez 100 milyar doları aşacağını tahmin ediyor. Bunların yanında Apple Fitness+ da geçen ay piyasaya sürülmüştü ve Apple One sayesinde diğer hizmetlerle bir arada sunulabiliyordu.
Apple, dünyayı etkileyen ve hala devam eden salgın sırasında birçok müşteri evden çalıştığı, eğitim gördüğü ve başkalarıyla bağlantı kurduğu için finansal olarak başarılı oldu. Bu da özellikle yoğun miktarda iPad ve Mac satışlarına yol açtı. Aynı zamanda pandemi dolayısıyla insanlar sağlık takibi için Apple Watch‘a daha çok rağbet gösterdi ve bu satışları doğrudan etkiledi.
Apple’ın kazanç raporu Çarşamba günü saat 13:30’da açıklanacak. Ardından Apple’ın CEO’su Tim Cook ve CFO Luca Maestri ile 14:00’te bir konferans görüşmesi yapılacak. Apple’ın, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde belirlenen şu anki 3 aylık gelir rekoru ise tam olarak 91,8 milyar dolar.
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