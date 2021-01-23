HarmonyOS 2.0 beta Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G için yayınlandı

Huawei’nin aralık ayında Çinli geliştiricilerin beğenisine açtığı mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 beta, iki cihaza daha geldi. Şimdiye kadar Huawei MatePad Pro, P40 serisi ve Mate 30/30 Pro için yayınlanan HarmonyOS 2.0, şimdiyse Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G olmak üzere iki yeni akıllı telefona daha yüklenebilecek. Görünüşe bakılırsa Huawei, HarmonyOS 2.0’ın ilk geliştirici izlenimlerinden memnun kalmış ki betanın yayılımını genişletmeye devam ediyor.

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Uzun zamandır hepimizin merakla beklediği HarmonyOS işletim sistemi geçtiğimiz ay yayınlanır yayınlanmaz, telefonuna yükleyen geliştiriciler ilk görüntüleri paylaşmaya başlamışlardı. Hatta bizim de sizlere haberlerimizde aktardığımız bir videoda, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi Android tabanlı EMUI 11 arayüzüne benzerliğiyle dikkat çekmişti. Bu yönüyle çokça eleştirilen HarmonyOS 2.0, bugünden itibaren Huawei P30 ve Mate 30 Pro5G’ye de yüklenebilir hale geldi.

Huawei P30 sahibi bir kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS 2.0 beta sürümü şimdilik yalnızca Çin’deki müşteriler tarafından yüklenebiliyor. HarmonyOS 2.0 betayı kendi telefonuna yükleyip bunun üzerine bir de video paylaşan P30 kullanıcısının aktardıklarından anladığımız kadarıyla, HarmonyOS 2.0 yüklü olan bir Huawei telefonun açılışı yani önyükleme işlemi, Android’li bir Huawei telefondan farksız olacak. Ayrıca, doğrusunu isterseniz HarmonyOS 2.0 beta sürümü Huawei’nin EMUI 11 kullanıcı arayüzüne de çok benziyor.

HarmonyOS 2.0 beta, Huawei P30 ile böyle çalışıyor

Tamamıyla Huawei mühendisleri tarafından geliştirilen HarmonyOS 2.0, ilk bakışta uygulama menüleri ve ve simgeleri bakımından EMUI 11’in hık deyip burnundan düşmüş gibi gözükse de, betadan çıkıp kararlı haliyle kullanıcılara sunulduğunda çok daha farklı bir arayüze sahip olacak. Zira HarmonyOS daha çok yolun başında ve ilk etapta geliştiricilerin ortama ısınmaları için sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Bundan dolayı da nihai arayüzüyle karşımızda değil.

HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor

Huawei’nin işletim sistemi Harmony OS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.

Hatta büyük ihtimalle HarmonyOS, AppGallery ekosisteminde bulunan uygulamaların da tamamını destekleyecek. Çünkü mantıken düşünürsek, AppGallery’deki uygulamalar şu an teorik olarak Android uygulaması ve hepsi de Huawei’nin HMS ekosistemi kapsamındalar.