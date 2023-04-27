Huawei, cihazlarına en son HarmonyOS 3 güncellemesini istikrarlı bir şekilde sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, 100 cihazı bu son sürümle başarıyla güncellediğini duyurdu. 26 Nisan 2023 itibariyle, toplam 101 cihaz kararlı güncellemeyi alırken, 39 cihaz şu anda HarmonyOS 3 beta sürümünü çalıştırıyor. Son gelişmede şirket, Huawei P20 serisi, Mate 10 serisi ve daha fazlası dahil olmak üzere 14 yeni cihaz için HarmonyOS 3 güncellemesini yayınladığını duyurdu! İşte HarmonyOS 3 ile can bulan tüm modeller!

HarmonyOS 3 Eski Telefonlara Kan Can OIdu!

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Nova 8 SE, Huawei Nova 8 SE Vitality Edition, Huawei Nova 7 SE 5G, Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition, Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition, Huawei Enjoy 50 ve Huawei MatePad 10.4 inç 2022 modelleri HarmonyOS 3 sürümüne kavuştu.

Ayrıca, Honor 10, Honor V10, Honor X10, Honor X10 Max, Honor 9X, Honor 9X PRO, Honor 10 Youth Edition, Honor 8X, Honor 30S, Honor 30 Youth Edition, Honor 20S, Honor 20 Youth Edition, Honor 20i, Honor Play4T Pro ve Honor Play3 dahil olmak üzere çeşitli Honor modelleri için halka açık beta testleri de başlamış durumda.

Duyuru, Huawei’nin HarmonyOS’u geliştirmeye kararlı olduğunun ve onu gelecek stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğünün açık bir göstergesi. Daha fazla cihaz desteği ve daha kolay bir yükseltme süreci ile kullanıcıların en yeni HarmonyOS’a ne kadar hızlı yükseltme yaptıklarını görmek ilginç olacak.

Huawei’nin yazılım geliştirmeye yaptığı sürekli yatırım, akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olarak konumunu daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Google servislerinin olmamasına rağmen kendi yazılımıyla kısa sürede büyük ivme yakalayan firma, yeni sürümlerle beraber HarmonyOS’i en iyi Android yorumlamaları arasına katmayı planlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HarmonyOS 3 sürümü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!