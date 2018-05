Harlem’in koruyucusu Luke Cage için 2. sezon fragmanı geldi!

22 Haziran 2018’de sadece Netflix’te ikinci sezonunu yayınlayacak olan Luke Cage için yeni fragman ve görseller geldi. Konu olarak “Adını temize çıkaran Luke Cage, artık Harlem sokaklarında tanınan biridir. Üstelik itibarı derisi kadar sağlamdır. Ancak bu kadar göz önünde olması, toplumu koruma ve kimi kurtarıp kimi kurtaramayacağının sınırlarını bulma gereksinimini de arttırır. Zorlu bir yeni düşmanın ortaya çıkmasıyla Luke, iyi ve kötü kahramanları birbirinden ayıran ince çizgiyle yüzleşmek zorunda kalır.” şeklinde bilgi verilen dizide kurşun geçirmez kahramanımız yeni düşmanı karşısında neler yapacağı ise merak konusu.

Luke Cage İkinci Sezon Fragmanı

Marvel ile yapılan anlaşma gereği ayrıca Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher ve The Defenders dizilerini de yayınlayan Netflix’te New York’taki bu güçlü karakterlerimizin maceraları tüm hızıyla devam edecek.