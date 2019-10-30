Samsung Galaxy S10 Lite modeli Geekbench’te görüldü

Samsung Galaxy S10 Lite modeli için ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S10 serisine bütçe dostu bir model olarak katılacak olan Galaxy S10 Lite’ın teknik detayları Geekbench testinde görüntülendi. Böylece, Galaxy S10 Lite özellikleri için en net bilgiler ortaya çıkmış oldu.

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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 ailesi için yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce de birkaç kez ortaya çıkan ve bütçe dostu olması planlanmasına rağmen genellikle üst düzey teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S10 Lite’ın bazı teknik özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı.

SM-G770 kod isimli cihazın Samsung Galaxy S10 Lite olduğu düşünülüyor. Bu bilgi ışığında Galaxy S10 Lite özellikleri hakkında bazı bilgiler netlik kazandı. Samsung Galaxy S10 Lite’ın teknik özelliklerinin hâlâ üst segment telefonlarla yarışabilecek kapasitede olduğunu görülüyor. Teste göre, yeni akıllı telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 855 şilemciden alacak. RAM tarafında ise karşımızda 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.

Geekbench’in Samsung Galaxy S10 Lite için verdiği skorlara baktığımızda; cihazın tek çekirdek performans skorunun 742 olduğunu ve çoklu çekirdek performansında 2604 puan elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca telefonun Android 10 yüklü olarak gelmesi ve Samsung’un kendi ürettiği yeni arayüzü One UI 2.0’ı üst seviyede çalıştırması bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S10 Lite Prizma Beyaz, Siyah ve Mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Son olarak bataryanın da 4.500 mAh kapasitede geldiğine ve 45W hızlı şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor. Samsung’un merakla beklenen telefonlar arasına katılan Galaxy S10 Lite modeline, Note 10 Lite, Galaxy A90 5G ve Galaxy A91 eşlik ediyor.