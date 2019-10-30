Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite modeli Geekbench’te görüldü
Samsung Galaxy S10 Lite modeli için ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S10 serisine bütçe dostu bir model olarak katılacak olan Galaxy S10 Lite’ın teknik detayları Geekbench testinde görüntülendi. Böylece, Galaxy S10 Lite özellikleri için en net bilgiler ortaya çıkmış oldu.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 ailesi için yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce de birkaç kez ortaya çıkan ve bütçe dostu olması planlanmasına rağmen genellikle üst düzey teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S10 Lite’ın bazı teknik özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı.
SM-G770 kod isimli cihazın Samsung Galaxy S10 Lite olduğu düşünülüyor. Bu bilgi ışığında Galaxy S10 Lite özellikleri hakkında bazı bilgiler netlik kazandı. Samsung Galaxy S10 Lite’ın teknik özelliklerinin hâlâ üst segment telefonlarla yarışabilecek kapasitede olduğunu görülüyor. Teste göre, yeni akıllı telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 855 şilemciden alacak. RAM tarafında ise karşımızda 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.
Geekbench’in Samsung Galaxy S10 Lite için verdiği skorlara baktığımızda; cihazın tek çekirdek performans skorunun 742 olduğunu ve çoklu çekirdek performansında 2604 puan elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca telefonun Android 10 yüklü olarak gelmesi ve Samsung’un kendi ürettiği yeni arayüzü One UI 2.0’ı üst seviyede çalıştırması bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S10 Lite Prizma Beyaz, Siyah ve Mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Son olarak bataryanın da 4.500 mAh kapasitede geldiğine ve 45W hızlı şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor. Samsung’un merakla beklenen telefonlar arasına katılan Galaxy S10 Lite modeline, Note 10 Lite, Galaxy A90 5G ve Galaxy A91 eşlik ediyor.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 için MIUI 11 beta güncellemesi yayınlandı
Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde de bu güncelleme gelmeye başladı.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.
1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.
Akıllı Telefonlar
Huawei nova 6, 40W şarj desteğiyle 3C sertifikasında göründü!
Huawei nova 6 ile firma yeniden cihaz sertifakalarını almaya başladı. Böylece ambargo etkisinin giderek daha azaldığını görüyoruz. Cihaz 40W hızlı şarj desteğiyle tanıtılaması bekleniyor.
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Huawei nova 6, geçtiğimiz haftada tasarım görsellerinin sızdırıldığını duyurmuştuk. Şimdi ise firma, ayrıca WLZ-AN00 ve WLZ-AL01 model isimleriyle birlikte cihazların lisanslarını almıştı. İki cihaz olarak ayrılma sebebi, nova serisinin 5G ve 4G olmak üzere iki ayrı varyantta sunulacak olmasından kaynaklanıyor. 4G modelin 40W şarj hızı desteklediğini 3C sayesinde öğrenmiş olduk.
3C sertifikasyon firması, kullanılan adaptörün HW-100400C00 isimle lanse edildiğini görüyoruz. 40W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Cihazla ilgili başka herhangi bir detaya henüz ulaşamadık. Fakat önceki hafta sızdırılan görsellerden anladığımız kadarıyla, cihazda dört kamera olduğunu doğrulayabiliyoruz. Ön tarafta, cihazın üst tarafında bulunan boşluğa ise iki kamera konumlandırılmış. Konsept olarak Samsung dizaynına benzer bir tasarımı cihaz ailesinde göreceğiz.
nova 6 ile ilgili var olan tüm detaylar bu kadar. Kasım ayında cihazın çıkışı yaklaştıkça detaylar gelmeye devam edecektir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, yeni katlanabilir telefonunun videosunu yayınladı!
Katlanabilir telefonlar gün geçtikçe popülerliğini arttırmaya başladı. Katlanabilir telefonlar furyasına ismini ilk yazdıran firmalardan biri olan Samsung, Galaxy Fold‘dan sonra yeni bir katlanabilir telefon daha çıkartıyor.
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Koreli teknoloji devi, Galaxy Fold‘u piyasaya sürmesinden hemen sonra yeni bir katlanabilir telefon için çalışmalara başladı. Bugün konsept videosu yayınlanan yeni katlanabilir telefon diğer cihazlardan biraz farklı görünüyor. Dikey şekilde katlanan telefon, oldukça küçük bir forma kavuşabiliyor.
6,7 inçlik ekran boyutu ile karşımıza çıkacak olan telefon hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Samsung’un bu cihazı 2020 Mobil Dünya Kongresinde tanıtması bekleniyor.