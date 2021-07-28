Genel
HANGİSİ KİME GÖRE? | Redmi Note 10 Pro vs POCO X3 Pro
Son zamanların Xiaomi tarafında en çok konuşulan telefonlarından olan Redmi Note 10 Pro ve POCO X3 Pro’yu birbirine kırdırdık! Acaba hangisi kime göre?
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Konseptimizde hangi telefonun kime göre olduğunu açıklamaya ve akıllarda kalan sorulara cevap vermeye çalıştık. Teknik özellikler tarafında birbirinden çok farklı olan bu iki telefon, fiyat tarafında ise birbirlerine çok yakınlar. Teknik özelliklerine baktığımızda:
Redmi Note 10 Pro;
Ekran: 6.67 inç FHD+ AMOLED 120Hz
İşlemci: Snapdragon 732G 6GB-128GB/8GB-128GB
Kamera: 108MP+8MP+5M+2MP / 16MP Ön kamera
Batarya: 5020 mAh 33W Hızlı şarj
POCO X3 Pro;
Ekran: 6.67 inç FHD+ IPS LCD 120Hz
İşlemci: Snapdragon 860 6GB-128GB/8GB-256GB
Kamera: 48MP+8MP+2M+2MP / 20MP Ön kamera
Batarya: 5160 mAh 33W Hızlı şarj
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Genel
Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Reuters’ın yaptığı habere göre bir dünya devi olan Intel, Qualcomm için işlemci üretimine başlayacağını duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada, fabrikalarının Qualcomm şirketi için yonga setleri oluşturmaya başlayacağını ve 2025 yılına kadar Taiwan merkezli Semiconductor şirketi ve Samsung gibi diğer büyük çip üreticisi rakipleri yakalamak için yeni fabrikalar ve dökümhane işini genişletmek için bir yol haritası belirleyeceği bildirildi.
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En küçük, en hızlı bilgi işlem çiplerini üretme teknolojisinde onlarca yıldır liderliğe oynayan Intel, dökümhane çipi işi için başka bir yeni müşterisi de Amazon şirketi olacak. Ancak Intel bu liderliğe oynamasını TSMC ve Samsung’a kaybetti. Ayrıca rakipleri sayılabilecek AMD ve NVDIA şirketlerinin de bu şirketlerle çalışması Intel’e güç kaybettirdi. Hali hazırda AMD’nin Samsung ile çip geliştirdiği de biliniyorken durum Intel için daha da kötğ hale geldi.
Intel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2025 yılına kadar liderliğini yeniden kazanmayı beklediklerini söyledi ve önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürülecek olan beş set çip üretme teknolojisini de açıkladı. Intel’in transistörler için yeni tasarımı, dijital birlere ve sıfırlara dönüşen küçük anahtarlardan oluşuyor. 2025’ten başlayarak, Hollandalı bir holding olan ASML’’den aşırı ultraviyole litografi olarak adlandırılan ve eski moda bir fotoğraf basmak gibi çip tasarımlarını silikon üzerine yansıtan yeni nesil makinelere üretim gerçekleşecek. Intel ayrıca, TSMC ve Samsung’un rekabet eden teknolojileriyle uyumlu “Intel 7” gibi adlar kullanarak yonga üretme teknolojisi için adlandırma şemasını değiştireceğini söyledi.
Intel daha önce “nanometre” cinsinden özelliklerin boyutunu ima eden isimler kullanıyordu. Teknoloji pazarları tahmin firması olan VLSIresearch’ün genel müdürü Dan Hutcheson, zamanla çip üreticileri tarafından kullanılan isimlerin keyfi işaretleme terimleri haline geldiğini söyledi. Ayrıca bunun Intel’in daha az rekabetçi olduğu yönünde yanlış bir izlenim verdiğini söyledi. Bunun üzerine şirket isimlendirme politikasında da değişiklik yapacak gibi gözüküyor.
Intel’in ilk büyük müşterileri Qualcomm ve Amazon olacak. Cep telefonları için çip üretimine hakim olan Qualcomm, Intel’in 20A çip yapım süreci dediği süreci kullanacak ve çipin tükettiği gücü azaltmaya yardımcı olmak için yeni transistör teknolojisini kullanacak.
Ayrıca Amazon Web Hizmetleri için giderek artan bir şekilde kendi veri merkezi yongalarını yapan Amazon, henüz Intel’in yonga oluşturma teknolojisini kullanmıyor ancak Intel’in paketleme teknolojisini, yongaları bir araya getirme sürecini kullanacak ve bunları bir araya toplayacak. Bunuu da 3D oluşumu sayesinde gerçekleştirecek. Analistler de Intel’in bu paketleme teknolojisinde diğer rakiplerinden daha üstün olduğunu söylüyor.
Ek olarak Intel’in bu anlaşmalardan ne kadar gelir elde edeceği veya ne kadar büyüklükte bir üretim büyüklüğü olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Qualcomm’un daha öncelerinde bir çipi üretmek için birden fazla üreticiyle çalışmış olduğunu düşünürsek Intel’in kazancınının ne kadar olabileceği hakkında fikirler daha da zor hale geliyor.
Intel’in karşı karşıya olduğu en büyük soru önceki CEO Brian Krzanich yönetiminde yıllarca süren gecikmelerden sonra teknoloji vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği konusu. Geçtiğimiz haftalarda ise Intel, Sapphire Rapids adlı yeni bir veri merkezi yongasının geciktiğini duyurmuştu.
Bakalım bundan sonra Intel nasıl bir strateji izleyecek ve iş yaptığı büyük markalarla olan ilişkilerini sağlıklı olarak yürütebilecek mi? Önünde büyük bir potansiyel pazarı ne derece etkili şekilde değerlendirecek merak konusu. Sizce Intel Qualcomm ve Amozon ile yaptığı anlaşmalar ile başarılı olabilir mi?
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Akıllı Telefonlar
Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.
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Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.
Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.
In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.
It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!
RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw
— realme (@realmeIndia) July 27, 2021
Kıvrımlı köşelere sahip bir tasarımı olan telefonun ön tarafında sol üst köşeye yerleştirilen ön kamera deliği bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olduğunu görüyoruz ancak kameranın hangi konfigürasyonlara ve sensörlere sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor. MagDart adını verdikleri telefonun arka tarafına takılan objenin pekte göze hoş gelmediğini söylersek yanlış olmaz. GSMArena’nın dediğine göre bu manyetik şarjın en az 15W hızıyla telefonu şarj etmesi bekleniyor. Ek olarak bunun şimdiye kadar olan en hızlı manyetik şarj olması da beklentiler içerisinde. Duyumlara göre hala geliştirme aşamasında olan bu teknoloji ileride kablolu şarjlar kadar hızlı olacak.
Manyetik şarj cihazında ayrıca bir USB-C konektörü bulunuyor. Daha önce, cihaza yerleşik bir kablosu olan ve 15W şarj hızı sunduğuna inanılan, disk şeklinde daha küçük bir manyetik şarj cihazı da görülmüştü. Realme’nin önümüzdeki günlerde Realme Flash hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasını bekliyoruz. Peki sizler bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki zamanlarda diğer Android üreticileri böyle bir teknolojiyi benimseyecek mi?
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