Sorun Söyleyelim #12 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir; Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11

reklam

Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12

Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın soruları ;

İstanbul’da hız olarak hangi operatör tercih edilmeli?

Videolarda hangi mikrofonları kullanıyorsunuz?

Film, dizi ve diğer içerikleri hangi cihazdan(TV,PC,Telefon,Tablet) İzlemeyi tercih ediyorsunuz ve neden ?

Kendiniz telefon tasarlayacak olsanız hangi can alıcı veya imza niteliğinde özelliği eklersiniz ?

Samsung’un hala yüksek hızda şarj desteği vermemesini nasıl buluyorsunuz rakipleri 120 watt desteği bulundururken Samsung’un amiral gemilerinde bile 25watt kullanmaması yanlış degil mi?

Nokia kendi hataları yüzünden mi battı yoksa ABD tarafından Microsoft aracılığıyla telefon sektöründen el çektirilmek için mi batırıldı?

Ersin abinin eski Nokia ve yeni Nokia(HMD) hakkındaki düşünceleri nedir?

1 sene boyunca tek bir proje üzerine çalışacak olsanız bu proje ne olurdu?