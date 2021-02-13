Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11

Sorun Söyleyelim #11 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın soruları;

Kerem Özdemir: Bu zamana kadar kullandığınız en iyi ses ürünü nedir?

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Buğrahan Öztekin: Dünyaya bir daha gelseniz hangi yüzyılda yaşamak isterdiniz?

Teknoloji Dünyası: İstanbul’da yaşamazsanız hangi Türkiye şehrinde yaşamak isterdiniz?

Melih akar: Neden bazı markalar diğer ülkelerde iyi teknik servis hizmeti verirken Türkiye’de müşterileri adam yerine koymuyor? Üstelik Türkiye’de çok büyük bir pazara sahipken.

Kerim1391: Akıllı telefon üreticileri için Türkiye pazarının önemi nedir?

Onur Karademir: Bir zamanlar Google’ın geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi ne alemde?

Taha berk boz : Iphone’u iphone yapan şey nedir?