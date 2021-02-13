Sizden Gelenler
Hangi yüzyılda yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #11
Sorun Söyleyelim #11 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın soruları;
Kerem Özdemir: Bu zamana kadar kullandığınız en iyi ses ürünü nedir?
Buğrahan Öztekin: Dünyaya bir daha gelseniz hangi yüzyılda yaşamak isterdiniz?
Teknoloji Dünyası: İstanbul’da yaşamazsanız hangi Türkiye şehrinde yaşamak isterdiniz?
Melih akar: Neden bazı markalar diğer ülkelerde iyi teknik servis hizmeti verirken Türkiye’de müşterileri adam yerine koymuyor? Üstelik Türkiye’de çok büyük bir pazara sahipken.
Kerim1391: Akıllı telefon üreticileri için Türkiye pazarının önemi nedir?
Onur Karademir: Bir zamanlar Google’ın geliştirdiği Fuchsia işletim sistemi ne alemde?
Taha berk boz : Iphone’u iphone yapan şey nedir?
Sizden Gelenler
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Sorun Söyleyelim #10 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde paylaşımın altına sorduklarınız, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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Haftanın soruları;
Hamza Kıyak: Hwp ekibi aşı olacak mı?
Melih Akar: Bir telefonu 5 yıl kullanacak olsanız hangi telefonu seçerdiniz?
Cihan Küçük: Sony xperia pro için efsane geri dönüyor diyebilir miyiz?
Zevzekadam : Eski telefonlardan(akıllı olmayan) favoriniz hangisi? Eski telefonların hangi yönünü özlüyorsunuz?
Elçin Eser Kaya: Telefon alacaklar 2021 ‘in modellerini mi beklemeli? 3500-4000 bandında hangi telefonu önerirsiniz, fotoğraf ve video çekiminde?
teknoloji dünyası: Telefonlarda daha büyük bataryaları görecek miyiz sizce?
Onur Karademir: 2020’nin orta seviye işlemcisi mi? 2019’un en güçlü işlemcisi mi?
HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR…
HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMu…
HWP Facebook; https://www.facebook.com/HWPtr
HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
HWP Telegram; https://t.me/hwptr
Sizden Gelenler
Telefonsuz sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu? |Sorun Söyleyelim #8
Sorun Söyleyelim #8 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Bu hafta yakın çekimleri OPPO Reno 4 Pro ile yaptık. Reno 4 Pro ile yapılan çekimlerin 4K 30 fps’te 2x zoom ile olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Haftanın soruları;
m.ilhan8: HTC Telefon hakkında düşünceleriniz nelerdir?
xyunusemrex:Xiaomi, Huawei hibi olur mu?
Mert Bora Demir: Bir kitap yazsanız adı ne olurdu?
kerim1391: Telefonsuz, sosyal medyasız zamanları özlediğiniz oluyor mu?
smhakys:Laptop fiyatlarının akıl almaz yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?
İyi Seyirler…
Sizden Gelenler
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Sorun Söyleyelim #7 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
AMD mi Intel mi? | Sorun Söyleyelim #7
Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Not: Bu hafta yakın çekimleri OPPO Reno 4 Pro ile yaptık. Reno 4 Pro ile yapılan çekimlerin 4K 30 fps’te 2x zoom ilr olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.
Haftanın soruları
Ulaş Eroğlu; Apple birçok alanda kendini gösterdi(müzik,film) ama bilgisayar alanında da oldukça güçlüler peki bu gücüyle neden Gaming alanına yönelmeyi seçmiyorlar ?
Suat Güneş; Türksat 5A nın faydaları nedir?japon-türk ortaklıgıyla yapıldığı dogru mu?uyduda hangi yerli materyaller kullanıldı?space-x e ne kadar para ödedik?simdilik bu kadar.
Kaan Tomaçoğlu; Yurt dışında ki editörlerin koşulları ve kaynakları daha iyi olması, keşke bizde de o şekilde olsa iyi olur dedirtiyor mu?
Aryaa59; Oem sistem toplarken İşlemci tarafından seçiminiz AMD mi yoksa Intel mi olurdu ?
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