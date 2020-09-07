Yapay Zeka
Hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebilen yapay zeka geliştirildi
Bir grup araştırmacı, gebelik dönemindeki potansiyel komplikasyonları önceden tespit edebilen bir yapay zeka tekniği geliştirdi. Bu algoritma, riskleri öngörebilmek için plasenta örneklerini analiz ediyor.
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Carnegie Mellon Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, kadınların hamilelik dönemlerinde yaşayabilecekleri olası sağlık sorunlarına dair ipuçları üretmek amacıyla, plasentaları analiz eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Söz konusu algoritma, hamilelik dönemi boyunca anne ve bebekte oluşması muhtemel komplikasyonları tespit edebilme noktasında doktorlara veri sağlamayı amaçlıyor.
Bu yapay zeka, hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebiliyor
En önemli uyarı işaretinin, desidual vaskülopati adı verilen lezyonlu kan damarları olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu durumun oluşması, anneyi gebelik sürecinde preeklampsiden muzdarip etmekle birlikte gebeliği %2-8 oranında zorlaştırıyor. Dolayısıyla hem anne hem de bebek için süreci zorlaştıracak bu risk, geliştirilen yapay zeka sayesinde önceden tespit edilebilecek.
Bu lezyonlar erken tespit edilirse, doğal olarak semptomlar ortaya çıkmadan evvel tedavi sürecine başlanabilecek. Böylelikle, erken müdahale sayesinde potansiyel bir ölümcül tehlikenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yapay zeka geliştirilme sürecinde görev yapan Daniel Clymer, konuyla alakalı olarak; “Algoritmamız, patologların bir görüntüyü tarayarak, kan damarlarını konumlandırarak ve desidual vaskülopatiyi tanımlayan kan damarlarının modellerini bularak hangi görüntülere odaklanmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.
Baktığımız zaman bu çalışma ileride yaygınlaşırsa, tıbbi uzmanların da işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
Bu noktada ekip, geliştirdikleri algoritmayı plasenta örneklerinin görüntüleriyle besleyerek hastalıklı lezyonları tespit etmek için eğittiğinin altını çizdi. Yapay zeka, önce tüm kan damarlarını tespit ediyor ve hemen ardından her bir damarın sağlıklı olup olmadığını belirliyor.
Algoritma aynı zamanda gebelik yaşı ve annenin sahip olduğu koşullar gibi gebeliğin farklı özelliklerini de göz önünde bulunduruyor. Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde ise, sistem otomatik olarak plasentayı hastalıklı olarak işaretliyor.
Ayrıca yapılan bazı testlerde, bu algoritmanın çoğu durumda patologlardan daha doğru sonuç verdiği kaydedildi. Ancak tabii ki araştırmacılar bu sistemin, tam anlamıyla tıbbi uzmanların yerini doldurmasını beklemiyor. Buradaki temel amaç aslında uzmanlara yardımcı olmak maksadıyla, riskli bölgeler başta olmak üzere gebelik süreciyle alakalı veriler sağlamak.
Tasarım
Bir tasarımcı, yapay zeka yardımıyla Antik Roma’yı canlandırdı
Bir tasarımcı, makine öğreniminin eski fotoğrafları günümüz standartlarına göre yeniden canlandırma noktasında ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi. Yapay zeka ve tasarımcılığın birleşiminden oluşan çalışmalar neticesinde, Roma imparatorlarının heykellerinin gerçeğe gerçekten daha yakın bir şekilde canlandırıldığı görülüyor.
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Roma imparatorları, yapay zeka ile yeniden hayat buldu
Bu şaheserler, bir Sanal Gerçeklik uzmanı olarak film endüstrisinde çalışmakta olan Daniel Voshart isimli tasarımcının eseri. Voshart, pandemiden dolayı işlerinin askıya alınmasının bir sonucu olarak karantina döneminde kendine yeni bir hobi aramakla ilk adımını atıyor.
Zaten yaptığı işle de bağlantılı olduğundan dolayı heykelleri renklendirmekle uğraşmaya başlayan tasarımcı, hobi serüvenine Roma imparatorlarının heykellerini canlandırmakla devam ediyor. İlk başta 54 imparatorun tasvirini temmuz ayında bitiren Voshart, çalışmalarıyla akademisyenlerin beğenisini de topluyor.
Daniel Voshart çalışmalarını yaparken farklı yazılım ve araçlardan faydalandığını söylerken, en önemlisinin ise; Generative Adversarial Networks — GAN (Çekişmeli Üretici Ağlar) adı verilen bir makine öğrenimi yöntemiyle çalışan ArtBreeder programı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Voshart, genel düzenlemeleri yaparken Photoshop’tan da faydalandığını söyleyerek; “Photoshop’ta fotoğrafları işleyip ArtBreeder’a yüklüyorum ve ince ayar yapıyorum, sonra yeniden Photoshop’ta işlemeye devam ediyorum.” dedi.
New poster released. Less regal, more modern.
21 portraits were updated. Mostly minor changes, aged and weighted to less idealized busts. Let me tell you about some substantive changes… pic.twitter.com/E3W7noyUW7
— Dan Voshart 𓀡 𓀒 𓀓 𓀢 (@dvoshart) August 21, 2020
Daniel Voshart aynı zamanda, çalışmalarının gerçekliğini artırmak için bazen farklı ünlü kişilerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarından da faydalandığını ifade etti. Örneğin Roma İmparatoru Maximinus Thrax’ın portresini oluştururken, Fransız güreşçi André the Giant’ın yüz hatlarını kullandığını söyledi.
Bunun sebebi olarak ise, hem İmparator Thrax’ın hem de güreşçi Giant’ın gençliğinde hipofiz bezi hastalığı olmasından kaynaklı; Voshart, bu hastalığın insan yüzünde bir açılmaya sebep olduğunu ve bu nedenle aynı özellikleri yaratmak için güreşçiden faydalandığını vurguladı. Aynı zamanda İmparator Augustus’un portresini yaparken ise oyuncu Daniel Craig’in yüz hatlarından faydalandığını belirtti.
Bunun yanı sıra Voshart, İmparator Numerian’a oldukça benzeyen bir yardımcı doçentin resminden bile faydalandığını da söyledi. Daniel Voshart, tüm çalışmalarını kendi Twitter ve Medium hesabında yayınlamaya devam ediyor.
Yapay Zeka
İşaret dilini tercüme eden “akıllı eldiven” geliştirildi!
İşaret dilini öğrenmek zor ve oldukça meşakkatli. Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, işaret dili bilmeyen kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için akıllı bir eldiven geliştirdiler.
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Engadget’ın raporlarına göre araştırmacıların geliştirmiş olduğu “akıllı eldiven”, Amerikan İşaret Dili’nde bulunan 660 işareti, %99 doğruluk oranıyla gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve tercümesini sağlayabiliyor.
İşaret dilini algılıyor ve akıllı telefonunuza gönderiyor!
İşaret dilini, aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, eldivenin üzerine yerleştirilen harekete duyarlı sensörler sayesinde, tespit edebiliyor. Tüm hareketleri algılamak için parmak uçlarına kadar giden hareket algılayıcıları bulunuyor. Bu algılayıcılar gelenverileri işleyerek, yine eldivenin üzerinde bulunan devre kartına gönderiyor. Hemen ardından devre kartında işlenen bilgiler, bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonunuza gönderiiliyor ve süreç tamamlanmış oluyor.
Eldivene özel olarak dizayn edilen uygulama, yaklaşık 1 dakikada 60 kadar kelimeyi çevirip sesli olarak aktarımını sağlayabiliyor. Geliştirme aşamasında olan ürünün prototipi biraz hantal ve parçaların maaliyeti 50 dolardan daha az. Henüz son kullanıcıya sunulmaya hazır olmayan ürünün, daha pratikleşmesi gerekiyor. Elbette bunun için de daha fazla işareti öğrenmesi ve çeviri hızını arttırması lazım.
Dünya çapında işaret dili, maalesef ki küçük bir azınlık tarafından biliniyor. İşitme engellilerin, gündelik hayattaki iletişimini oldukça kolaylaştıracak “akıllı eldiven”, umarız ki yakın zamanda hayatımızın bir parçası haline gelebilir.
Yapay Zeka
Boston Dynamics’in ünlü “Spot”u satışta!
Boston Dynamics‘in ünlü “Spot“u satışta! Boston Dynamics, büyük ilgi gören, 4 ayaklı Spot isimli robotunu Birleşik Devletler şirketleri için satışa sundu. Spot 74.500 dolardan satılacak.
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Boston Dynamics, ünlü robotu Spot’u geçen sene şirketler için hizmete sunmuştu, şimdi de robot satışa çıkarıldı. Birleşik Devletler menşeli şirketlere satışa sunulacak Spot‘un fiyat etiketi ise 74.500 dolar olarak belirlendi. Fiyat tabii ki yüksek, Tesla’nın lüks Tesla Model S fiyatında, ancak dünyanın en gelişmiş robotunun da ucuz olmasını beklemek hayalcilik olacaktır.
Boston Dynamics, robotlarını daha çok endüstri ve ticaret alanında iş yapan şirketlere sattıklarını, bu şirketlerin de insanların gitmek istemediği yerler için robotları kullandıklarını ifade etti. Örneğin büyük arazide çalışan bir şirkettte uçtan uca eşya taşıma işlerinde de Spot’un çok faydalı olacağı belirtiliyor. Boston Dynamics robotu geri bildirimler ile daha da geliştireceklerini, ancak şuanki halinin de satışa uygun olduğunu açıkladı.
Boston Dynamics, robotu denemek isteyen müşteriler için teleoperasyon hizmeti üzerinde çalıştıklarını, bu sayede koronavirüs salgını döneminde müşterilerinin yakınlaşmaya gerek kalmadan robotu deneyebileceklerini belirtti. Boston Dynamics‘in iş geliştirme departmanı başkan yardımcısı Michael Perry, Londra’daki evinden teleoperasyonu test ettiğini açıkladı. Robota yaklaşık 4000 mil uzaklıktan WASD tıışlarıyla robotu hareket ettirdiğini söyleyen Perry, deneyimin çok akıcı olmadığını ve ufak gecikmeler olduğunu, ancak arayüzün oldukça basit ve kullanışlı olduğunu açıkladı.
Robot için en büyük endişelerden biri kötü amaçla kullanılma ihtimali. Michael Perry bu konuda da önlemler aldıklarını açıklasa da, kötü niyetli insanları tamamen kontrol altına almak neredeyse imkansız. Boston Dynamics, robotun silah vb. gibi insanlara zarar verebilecek ve/veya insanları korkutacak eklemelere izin vermemesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını açıkladı. Ancak akıllardaki tüm soru işaretleri giderilemedi. Michael Perry, robotu kötü amaçla kullananların lisanslarının iptal edileceğini de belirtti.
Boston Dynamics şuana kadar 150 adet robotu kullanıma sundu. Ancak şirketin bu seneki 1000 robot hedefine ulaşması çok zor gözüküyor. Birçok şirket gibi Boston Dynamics de koronavirüs salgınından oldukça olumsuz etkilendi. Ayrıca bir müşterinin de en fazla 2 robot alabileceği, fazlasını almak isteyenlerle de özel bir görüşme yapılacağı ve kullanım amaçları hakkında bilgi alınacağı belirtildi.