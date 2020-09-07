Hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebilen yapay zeka geliştirildi

Bir grup araştırmacı, gebelik dönemindeki potansiyel komplikasyonları önceden tespit edebilen bir yapay zeka tekniği geliştirdi. Bu algoritma, riskleri öngörebilmek için plasenta örneklerini analiz ediyor.

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Carnegie Mellon Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, kadınların hamilelik dönemlerinde yaşayabilecekleri olası sağlık sorunlarına dair ipuçları üretmek amacıyla, plasentaları analiz eden bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Söz konusu algoritma, hamilelik dönemi boyunca anne ve bebekte oluşması muhtemel komplikasyonları tespit edebilme noktasında doktorlara veri sağlamayı amaçlıyor.

Bu yapay zeka, hamilelik sürecindeki riskleri tespit edebiliyor

En önemli uyarı işaretinin, desidual vaskülopati adı verilen lezyonlu kan damarları olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre bu durumun oluşması, anneyi gebelik sürecinde preeklampsiden muzdarip etmekle birlikte gebeliği %2-8 oranında zorlaştırıyor. Dolayısıyla hem anne hem de bebek için süreci zorlaştıracak bu risk, geliştirilen yapay zeka sayesinde önceden tespit edilebilecek.

Bu lezyonlar erken tespit edilirse, doğal olarak semptomlar ortaya çıkmadan evvel tedavi sürecine başlanabilecek. Böylelikle, erken müdahale sayesinde potansiyel bir ölümcül tehlikenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yapay zeka geliştirilme sürecinde görev yapan Daniel Clymer, konuyla alakalı olarak; “Algoritmamız, patologların bir görüntüyü tarayarak, kan damarlarını konumlandırarak ve desidual vaskülopatiyi tanımlayan kan damarlarının modellerini bularak hangi görüntülere odaklanmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.

Baktığımız zaman bu çalışma ileride yaygınlaşırsa, tıbbi uzmanların da işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu noktada ekip, geliştirdikleri algoritmayı plasenta örneklerinin görüntüleriyle besleyerek hastalıklı lezyonları tespit etmek için eğittiğinin altını çizdi. Yapay zeka, önce tüm kan damarlarını tespit ediyor ve hemen ardından her bir damarın sağlıklı olup olmadığını belirliyor.

Algoritma aynı zamanda gebelik yaşı ve annenin sahip olduğu koşullar gibi gebeliğin farklı özelliklerini de göz önünde bulunduruyor. Herhangi bir anormallik tespit edildiğinde ise, sistem otomatik olarak plasentayı hastalıklı olarak işaretliyor.

Ayrıca yapılan bazı testlerde, bu algoritmanın çoğu durumda patologlardan daha doğru sonuç verdiği kaydedildi. Ancak tabii ki araştırmacılar bu sistemin, tam anlamıyla tıbbi uzmanların yerini doldurmasını beklemiyor. Buradaki temel amaç aslında uzmanlara yardımcı olmak maksadıyla, riskli bölgeler başta olmak üzere gebelik süreciyle alakalı veriler sağlamak.