Half-Life: Alyx’in çıkış tarihi açıklandı!

Valve’ın, Half-Life: Alyx hakkında ilk duyurularını Mart 2020’de yapılması beklenen lansmanda duyurması bekleniyordu. Gelen bilgilere göre şirket, en önemli politikaları olarak yapımları eksik olarak yayınlamamayı ve oyunculara bir gecikme haberi sunmamayı kendine amaç edinmiş. Tam olarak bu sebepten Alyx VR ile ilgili bir gecikme haberi beklenmemekte.

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Geçtiğimiz gün itibariyle şirketin sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde, Half-Life: Alyx’in 23 Mart 2020 tarihinde çıkacağı doğrulandı. Valve, bu haberi bir süreliğine Steam üzerinde yayınlanmadı, kullanıcılar gönderilerin bir hata sonucu mu paylaşıldığını düşünürken, beklenen duyuru platform aracılığıyla da yapıldı.

Oyuncular, serinin 3. oyununu beklerken büyük bir sürpriz yaparak VR temalı bir oyun duyuran Valve, kullanıcıları yeni ekipmanlar almaya zorluyor. Özellikle firmaya ait olan Steam platformunda, VR teknolojisine ne kadar önem verildiği ciddi manada farkedilmekte. Şirket pazara güç verecek olan oyununu tüm negatif yorumlara rağmen, ivme kaybetmeden yayınlayacak.

Yapımla ilgili bazı yeni görüntüler de yayınlandı, görüntülerde yapım hakkında bazı detaylara da erişebiliyoruz. 23 Mart tarihinde erişime açılacak olan oyun acaba beraberinde VR pazarına nasıl bir yenilik dalgası getirecek?