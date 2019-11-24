İşte beklenen an: Yeni Half-Life geliyor! | Half-Life Alyx nedir?

HTC Vive Pro incelemesi ve deneyimiyle karşınızdayız. Sanal dünyanın kapılarını aralayan Vive Pro hakkında ofistekilerin de görüşlerini aldık.

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HTC Vive Pro, Oculus ardından HTC ve Valve ortaklığıyla geliştirilen Vive projesinin en başarılı ürünlerinden biri konumunda. İlk nesil Vive modeline göre önemli artılar kazanan HTC Vive Pro üzerine iki adet 3,5 inç boyutunda 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor. Her biri 1440 x 1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekranlar kombine olarak 2880 x 1600 piksellik geniş bir görüntü sunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %78 artış demek oluyor.

SteamVR İzleme, G-sensor, jiroskop, yakınlık, IPD sensörü barındıran Vive Pro, bu sayede oyunu oynayan değil, direk olarak oyunda olan bir karakter olmanızı sağlıyor. Özel kontrolcüleri ile rahat bir kullanım vadeden, Dolby destekli Hi-Res kulaklıklar ile gelen cihaz piyasanın en başarılılarından biri konumunda.

Oculus başta olmak üzere diğer modellerden farklı olarak alan içerisinde oyun imkanı veren HTC Vive Pro, iki sensörü ile sabit değil, hareketli oyun ve deneyimö sağlıyor.

HTC Vive Pro sistem gereksinimleri;

Minimum; NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri.

NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri. Tavsiye Edilen; NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri

NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri İşlemci: Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri

Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Bağlantı: DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve yenisi

Destekleyen Ekran Kartları: