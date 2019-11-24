Oyun
İşte beklenen an: Yeni Half-Life geliyor! | Half-Life Alyx nedir?
Half-Life Alyx nedir? Sadece VR platformuna mı gelecek? Hangi özellikleri olacak? sorularının cevabını bu videoda veriyoruz.
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Half-Life Alyx, Valve’den 12-13 yıldır beklediğimiz en yeni Half-Life oyunu olarak geliyor. Mart 2020’de piyasaya çıkacak oyun, klasik bir oyun olmanın dışında VR, yani sanal gerçeklik platformuna geliyor.
Biz de bu videomuzda oyunun ilk fragmanı üzerinden ve röportajlardan çıkardığımız detayları sizlere aktarıyoruz. Oyunu buradaki bağlantıdan 82,80 TL’ye ön sipariş olarak satın alabilirsiniz.
Aksesuar
Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi
HTC Vive Pro incelemesi ve deneyimiyle karşınızdayız. Sanal dünyanın kapılarını aralayan Vive Pro hakkında ofistekilerin de görüşlerini aldık.
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HTC Vive Pro, Oculus ardından HTC ve Valve ortaklığıyla geliştirilen Vive projesinin en başarılı ürünlerinden biri konumunda. İlk nesil Vive modeline göre önemli artılar kazanan HTC Vive Pro üzerine iki adet 3,5 inç boyutunda 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor. Her biri 1440 x 1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekranlar kombine olarak 2880 x 1600 piksellik geniş bir görüntü sunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %78 artış demek oluyor.
SteamVR İzleme, G-sensor, jiroskop, yakınlık, IPD sensörü barındıran Vive Pro, bu sayede oyunu oynayan değil, direk olarak oyunda olan bir karakter olmanızı sağlıyor. Özel kontrolcüleri ile rahat bir kullanım vadeden, Dolby destekli Hi-Res kulaklıklar ile gelen cihaz piyasanın en başarılılarından biri konumunda.
Oculus başta olmak üzere diğer modellerden farklı olarak alan içerisinde oyun imkanı veren HTC Vive Pro, iki sensörü ile sabit değil, hareketli oyun ve deneyimö sağlıyor.
HTC Vive Pro sistem gereksinimleri;
- Minimum; NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri.
- Tavsiye Edilen; NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Bağlantı: DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve yenisi
Destekleyen Ekran Kartları:
- NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | 2080 | 2070
- NVIDIA GeForce GTX 1080Ti | 1080 | 1070 | 1070Ti | 1060
- NVIDIA GeForce GTX 980Ti | 980 | 970 | 780Ti
- NVIDIA TITAN Titan | X | Xp | Black | V
- NVIDIA Quadro RTX 8000 | 6000 | 5000
- NVIDIA Quadro P6000 | P5000 | P4000 | P3000
- NVIDIA Quadro Mobile P5200 | P4200 | P3200
- NVIDIA Quadro GP100 | GV100
- NVIDIA Quadro M5000 | M5500 | M5000 | K6000
- NVIDIA Tesla V100
- AMD Radeon RX 5700 | 5700 XT
- AMD Radeon Vega Frontier Edition
- AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 56
- AMD Radeon RX 580 | 570 | 480
- AMD Radeon R9 390 | 390X
- AMD Radeon R9 290 | 290X | 295X2
- AMD Radeon R9 Fury | Fury X
- AMD Radeon R9 Nano
- AMD Radeon Pro Duo | SSG
- AMD Radeon Pro WX 9100 | 7100
- AMD Radeon FirePro W9100
İnceleme
Call of Duty Mobile oynadık! | Akıllı telefonda COD deneyimi!
Call of Duty Mobile çıktı! Akıllı telefonlara Call of Duty deneyimini getiren CoD Mobile ile kapışıyoruz!
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Bizim de yeni indirdiğimiz Call of Duty Mobile’ın ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
Call of Duty Mobile Android indir; https://hwp.to/CODAndroid
Oyun
PUBG Mobile Lite oynadık! | 1000 TL’lik telefon ile PUBG keyfi
PUBG Mobile Lite bugün itibariyle kullanıma açıldı. Biz de bu videomuzda 1000 TL civarı fiyata sahip olan Redmi 7A modeli ile PUBG Mobile’ın Liye sürümünü oynayıp birinci olduk!
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PUBG Mobile Lite oynadık! | 1000 TL’lik telefon ile PUBG keyfi
PUBG’nin Android telefonlara özel Mobile Lite sonunda kullanıma açıldı. Giriş ya da alt seviye olarak nitelendirdiğimiz 2 GB RAM ve altı belleğe ve düşük işlemcilere sahip telefonlarda rahatlıkla oynanabilmesi adına geliştirilen oyunu Redmi 7A ile oynadık. Birinci olduğumuz oyunda oyunun detayları ve normal PUBG Mobil versiyonu ile farklarına göz atıyoruz.
60 kişilik özel Erangel haritasında ortalama 10 dk sürede oynanabilen PUBG Mobile Lite hedef yardımı gibi detaylar ile oyun deneyimini de kolaylaştırıyor. Detayları videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
PUBG Mobile Lite İndir; https://hwp.to/PUBGMobileLite