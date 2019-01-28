İlk sezonu 14 Aralık 2018’de yayınlanan Netflix Türkiye orijinal dizisi Hakan:Muhafız, hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlendi.

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Netflix Türkiye tarafından yayınlandı!

İkinci sezonu 2019’da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Kısa süre önce üçüncü ve dördüncü sezon onaylarını da alan Hakan:Muhafız’ın mistik evreninin nasıl kurgulanıp yaratıldığını merak ediyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız dizinin set içinden görüntüleri, farklı kameralarla çekilerek Netflix Türkiye tarafından paylaşıldı. Paylaşılan kamera arkası görüntülerde dizi setinden birçok ayrıntıya yer verildi.

İşte Hakan:Muhafız‘ın kamera arkası görüntüleri:

Hakan:Muhafız’ın konusu

Netflix tarafından yayınlanan dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi bahsediliyor. Bu karakterin yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?