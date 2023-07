Haziran ayı telefon tanıtımları açısından biraz sönük geçmiş ve çok fazla üst seviye cihaz tanıtımı görmemiştik. Temmuz ayı ise çok daha hareketli geçecek. Samsung cephesi, 26 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Ancak 26 Temmuz’a daha birkaç hafta var ve bu sırada farklı telefon üreticilerinden de tanıtım hamlesi gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta, Nothing, Oppo, Honor ve Infinix cephesi bizleri yeni cihazlarla karşılayacak. Bu yazımızda haftaya çıkış yapacak cihazlar hakkında bildiğimiz her şeye bakacağız. İşte haftanın yıldızları!

1) Nothing Phone (2): Işıklı Mışıklı Nothing İçin Geri Sayım Başladı!

Nothing cephesi, Nothing Phone (2) adlı ikinci akıllı telefonunu 11 Temmuz’da tanıtacağını doğruladı. Şirket her geçen gün bu model hakkında bir paylaşım yaparak heyecanı alevlendiriyor.

Bu model de selefi gibi Glyph arayüzü adı verilen, LED şeritlere sahip bir arka kapakla gelecek. Bu sefer Glpyh arayüzünü kişiselleştirmek için çok daha fazla seçeneğiniz olacak. Ayrıca kişiselleştirme konusunda coşan cihaz, Swedish House Mafia adlı ünlü DJ’lerden oluşan grubun bestelediği zil sesleriyle bizi karşılayacak. Kullanıcılar kendi zil seslerini de besteleyebilecek.

Markanın ilk telefonunun aksine, yeni telefon diğerlerinin yanı sıra daha güçlü bir yonga setiyle gelecek. Öyle ki, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setine yer verilmesi bekleniyor. Şu sıralar Snapdragon 8 Plus Gen 2, ya da nam-ı diğer Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version işlemcisini konuştuğumuz bir dönemde Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti nispeten tarihi geçmiş görünse de, bu işlemci halen en güçlüler arasında yer alıyor.

Beklenen diğer özellikler arasında 6,72 inç FHD+ (2412 x 1080 piksel) 120Hz LTPO OLED ekran, 50MP Sony IMX890 birincil kamera, ekran içi parmak izi sensörü, Android 13 ve 4.700mAh pil yer alıyor. Nothing’in yeni canavarı CEO Carl Pei sayesinde büyük heyecan oluşturdu, umarız bu heyecan yerini hayal kırıklığına bırakmaz.

2) Oppo Reno 10 Serisi: Bize Gelmezse Yazık Olur!

Oppo Reno 10 serisinin 10 Temmuz’da Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Serinin küresel versiyonu Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro Plus olmak üzere üç modelden oluşuyor. Bu cihazlar Malezya’da daha önceden resmiyet kazanmışlardı.

Uluslararası pazarlar için Reno 10 Pro Plus, Çin’de satılanla aynı. Bununla birlikte, standart ve Pro sürümleri Çin’de satışa sunulan kardeşlerinden farklı. Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Reno 10 ve Reno 10 Pro sırasıyla daha düşük performanslı Snapdragon 778G ve Dimensity 7050 yonga setlerine sahip. Ancak bu yonga setleri de orta seviyede oldukça iyi bir güce sahip.

Şarj standartları konusunda da bir gerileme var, Reno 10 modeli 67W hızlı şarj desteklerken, Reno 10 Pro 80W hızlı şarj ile sınırlandırılmış.

Ancak cihazların kalan özellikleri oldukça güçlü. Bunlar arasında harika bir kamera kurulumu ve 1 milyar renk verebilen yüksek tazeleme hızı destekli AMOLED ekran bulunuyor. Bu cihazların şimdilik sadece Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Türkiye’den elini eteğini çeken Oppo’nun bu modelleri bize getirmesi pek olası değil.

3) Honor Magic V2: Katlanabilir Telefon Pazarında Samsung’a Rakip Var!

Honor Magic V2, 12 Temmuz’da Çin’de resmiyet kazanacak. Bu cihaz, Magic V ve Magic Vs’den sonra markanın üçüncü katlanabilir akıllı telefonu olacak.

Bu cihaz hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Bu modelin iki farklı yonga setine sahip sürümü olacağı bilgisine sahibiz. Bunlardan biri Snapdragon 8 Plus Gen 1 iken, diğeri Snapdragon 8 Gen 2 olacak. Bunlar dışında bildiğimiz pek bir şey yok.

Honor’un bu cihazı Samsung’un Z Fold 5’i tanıtacağı Unpacked etkinliğinden hemen önce tanıtacak olması ilginç. Görünen o ki, Honor bu modeli Samsung’dan önce tanıtarak satışlara 1-0 önde başlamak istiyor. Honor Magic V2, yenilenen menteşe yapısı, özelleştirilmiş MagicOS yazılımı ve kalem desteğiyle öne çıkabilir.

4) Infinix Hot 30 5G: Renkli Tasarımıyla Gençleri Cezbediyor!

Infinix Hot 30 5G’nin 14 Temmuz’da Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sızıntılar ve tanıtımlar sayesinde bu telefon hakkında bazı detaylara sahibiz.

Infinix’in giriş-orta seviyedeki yeni canavarı 580 nit tepe parlaklık seviyesine sahip nokta çentikli bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Bu ekranın 90Hz yenileme hızı desteklemesi muhtemel. Cihazın işlemcisi belirsizliğini korusa da, Snapdragon 680 veya MediaTek 700 serisi bir işlemci bizi karşılayabilir.

Sızıntılarda ortaya çıkan bilgilere göre, bu model 50MP arka kameraya sahip olacak ve 6,000mAh pil ile desteklenecek. Verimli işlemci ile birleştiğinde 6,000mAh pil uzun bir kullanım ömrü sunacaktır.

Son olarak, bu cihazın Aurora Mavisi ve Gece Siyahı olmak üzere iki renkte satışa sunulacağını söyleyelim. Suni deri kaplamalı Miami Turuncusu seçeneğinin Hindistan’da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise bilinmiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce haftaya tanıtılacak modellerden hangisi en dikkat çekeni? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!